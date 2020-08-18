Hepatit B Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi Nasıldır?
"Hepatit B virüsü bir DNA virüsüdür. En sık enfeksiyon oluşturan mikroorganizmalardan biri olan HBV milyonlarca kişiyi enfekte etmiştir. Hepatit B virüsü insanlarda sinsi seyretmekte, hasta rutin kan tahlillerinde tanı konulana kadar ya da hepatit B virüsünün uzun süreli etkileri olan kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar hastalara tanı konulamamaktadır. Hepatit B virüsünün teşhisi hastadan alınan kan ile yapılmaktadır. Günümüzde hepatit B virüsünün tedavisi günde alınan tek bir ilaçla yapılabilmektedir. Hastaların düzenli olarak üç ayda bir gastroenteroloğa görünerek karaciğer ultrasonu ve kan tahlilleri yaptırarak takibi yapılabilmektedir."
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Hepatit B nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Hepatit B virüsü bir DNA virüsüdür. En sık enfeksiyon oluşturan mikroorganizmalardan biri olan HBV milyonlarca kişiyi enfekte etmiştir. Hepatit B virüsü insanlarda sinsi seyretmekte, hasta rutin kan tahlillerinde tanı konulana kadar ya da hepatit B virüsünün uzun süreli etkileri olan kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri ortaya çıkana kadar hastalara tanı konulamamaktadır. Hepatit B virüsünün teşhisi hastadan alınan kan ile yapılmaktadır. Günümüzde hepatit B virüsünün tedavisi günde alınan tek bir ilaçla yapılabilmektedir. Hastaların düzenli olarak üç ayda bir gastroenteroloğa görünerek karaciğer ultrasonu ve kan tahlilleri yaptırarak takibi yapılabilmektedir.