Hematit taşı nedir, faydaları nelerdir? İşte hematit taşının özellikleri

Hemati taşı, metalik parlaklığı ve gri siyahımsı opaklıkta koyu renkli bir doğal taş. Parlatılmaya uygun bir yapısı olan bu taş kesildiğinde içindeki kırmızı yapısı ortaya çıkar.

Hematit taşının özellikleri

Hematit taşı kolayca kırılabilen bir yapıya sahiptir. Görünüm olarak demire benzese de bu özelliği nedeniyle kullanılmalıdır. Ayrıca hassas yapısından dolayı işlenirken de dikkat edilmelidir. Bazı bölgelerde kahverengi, yeşil, siyah, kırmızı ve gri renkte olabilir. Yarı saydam olan hematit taşı kolay ve küpe gibi çeşitli aksesuar ürünlerinde kullanılabiliyor.

Hematit taşının faydaları nelerdir?

Cilde titreşimler veren hematit taşı sakinleşmeye yardımcı olur.

Endişe, stres ve gerilim durumlarında sakinleştirici özelliği ortaya çıkar.

Negatif azaltıcı özelliğiyle de bilinmektedir. Zihni berraklaştırarak olumlu ve net düşünmeye yönlendirir.

Sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca kan dolaşımını düzenleyerek kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

Meditasyon yaparken de kullanılabilir. Huzur ve dinginlik verdiği bilinmektedir.

Hematit taşı ile yapılan kolye gibi aksesuarlar, stresli dönemlerde daha sakin ve huzurlu olmaya yardımcı olur.