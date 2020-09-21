Hem Zatürre Hem Grip Aşısını Kimler Yaptırmalı?

Zatürre ve grip aşısı COVİD-19 virüsüne karşı korumaz” diyen Dr. Işık, “Fakat olası bir covid durumunda bağışıklığın zayıflaması ile birlikte hastalığa eklenebilecek zatürre ve grip Covid’in daha ağır geçmesine sebep olabilir. Aşı, grip ve zatürre olma ihtimalinizi azaltacağı gibi Covid ile birlikte zatürre ve grip olma ihtimalinizi de düşürür.



Zatürre aşısı pnömokok olarak adlandırılan bir grup bakterinin neden olduğu özellikle zatürre ve diğer enfeksiyonlara karşı korunmak için uygulanan bir aşıdır. Polisakkarit pnömokok aşısı (PPA) ve konjuge pnömokok aşısı (KPA) olmak üzere iki tür pnömokok aşısı vardır. Polisakkarit pnömokok aşısının koruyuculuğu 5 yıl olduğundan 65 yaş altı kişilerde 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. Konjuge pnömokok aşısı ise ömür boyu koruyucu olduğu için tek bir doz yapılması yeterlidir.

65 yaş üstü tüm bireyler kronik akciğer hastalığı olanlar, kronik kalp hastalığı olanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, alkol bağımlılığı olanlar, sigara içenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar, HIV pozitif kişiler, dalağı olmayan hastalar ve kanser hastaları zatürre aşısı yaptırmalıdır.

İki aşı yaptırması gereken hasta grubu

Eğer önceden polisakkarit aşı yapılmışsa da, en az 1 yıl sonra konjuge aşı önerilmektedir.

Hem zatürre hem de grip aşısı yaptırması gereken hasta grubu:



-Dalak hastalığı olanlar (hemoglobinopatiler ya da dalağı alınmış olanlar

-Doğuştan ya da sonradan kazanılmış immün yetmezlik

-BOS kaçağı olanlar

-HIV + kişiler

-Kronik böbrek yetmezliği olanlar

-Nefrotik sendrom

-Lösemi, lenfoma

-Yaygın kanseri olan hastalar

-Organ nakli olanlar

-Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar

-Multipl Myelom hastaları

-Koklear implantı olanlara iki aşıyı birden yaptırmalarını öneriyoruz

2 yaş üstü çocuklar ve 65 yaş altı sağlıklı erişkinlere zatürre aşısını önermiyoruz.