Hem Ekonomik Hem Kolay: Ev Yapımı Vücut Peelingi

Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Sağlıklı bir cilde giden yolda ona uygulanacak doğru bakımdan geçiyor. Vücuda uygulanan peeling ölü hücrelerden arınmaya ,vücudun nem dengesini korumaya ve derinin yenilenmesine ayrıca tazelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle vücut bakımı için peeling mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır.

Bunlara dikkat

Bu peelingi hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Hindistancevizi yağının Soğukpress(raw cold pressed) ve organik olmasıdır.



Evde hazırlayabileceğiniz bu peeling size hem kolaylık sağlayacak hem de oldukça ucuza gelecek. Hindistanceviziyağı peeling haftalık ya da aylık bakım rutininize ekleyebileceğimiz vücut peelingidir.

Malzemeler:



⁃ 1/4 bardak Hindistan cevizi yağı

⁃ 1/2 bardak esmer şeker

⁃ 1 limon ya da birkaç damla organik limon yağı



Hazırlanışı:



Tüm malzemeyi bir kabın içerisinde hepsini karıştırın. Eğer peelinginizin kıvamı biraz daha sulu olsun isterseniz limon suyunu ona göre ayarlayabilirsiniz.



Peelingi vücudunuzda dairesel hareketler çizerek ve hafif baskı yaparak uygulayın. Unutmayın; her türlü masaj hareketi el ve ayaklarımızdan kalbe doğru olmalıdır.

Kendimize bakım yaparken kullandığımız malzemelerin doğal olması çok önemli, çünkü cildimize uyguladığımız her şey edilir ve systemic dolaşıma katılır. Eğer içinde toksik materyaller varsa depolanıp, organ fonksiyonlarını bozarak yaşlanmamızı da hızlandırmış olur. Bu anti-aging bakımı hem cildimizi yeniler hem de üzerimizde harika bir koku bırakır. Ruhumuzun mabedi, bedenimize iyi bakalım.