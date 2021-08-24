Haziran Hangi Burç? Haziran Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Haziran ayında doğan insanlar ikizler ya da yengeç burcu olmaktadır.

Haziran Ayı Hangi Burç

Günlere göre güneş burcu belirlenmektedir. Güneş burçları aylar gibi 12 adettir. Burçlar aylarla beraber değişmemektedir. Bir ay içeresinde genellikle iki farklı burç yer almaktadır ve doğduğunuz gün burcunuzu belirlemektedir. Haziran ayında iki burç yer almaktadır. Haziran ayının ilk 20 gününde doğan kişiler ikizler burcunda yer almaktadır. Haziran ayının 21.gününden sonuna kadar doğan kişiler yengeç burcunda yer almaktadır. Haziran ayında doğan insanlar bulundukları burca göre de özellikleri değişmektedir.

İkizler Burcu Özellikleri

İkizler burcunda yer alan kişiler 21 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında doğmaları gerekmektedir. Bu tarihler arasında dünyaya gelen kişiler ikizler burcunun özelliklerini taşımaktadır. İkizler burcu hava elementinde yer almaktadır. İkizler burcunun gezegeni Merkür’dür. İkizler burcunun günü Çarşamba günüdür.

İkizler Burcu Kişisel Özellikleri

Burçlar oldukça derin konulardır ve burçlar üç gruba ayrılmaktadır. Öncü, değişken ve sabit burçlar olarak ayrılan burçlardan ikizle burcu değişken burç grubunda yer almaktadır. İkizler burgu değişime diğer burçlara göre daha hızlı alışabilmektedir. İkizler burçları iletişimleri yönetmektedir. İkizler burçları oldukça sosyaldir. İkizler burcu oldukça değişken olması ile bilinmektedir. İkizler urcu birçok şeyden hızlı bir şekilde sıkılırlar. İkizler burçları cana yakındır ve sevecendir.

Yengeç Burcu Özellikleri

Yengeç burcunda yer alan kişiler 21 Haziran ve 22 Temmuz arasında doğan kişilerdir. Yengeç burcu su elementinde yer almaktadır. Yengeç burcunun yönetici gezegeni aydır. Yengeç burçları pazartesi ve perşembe günlerini sevmektedir. Yengeç burçları beyaz rengi sevmektedir. Yengeç burçaklarının uğurlu sayıları 2 ve 3’tür.

Yengeç Burcunun Kişisel Özellikleri

Burçlar öncü, değişken ve sabit olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Yengeç burcuda öncü sınıfında yer alan burçlardan bir tanesidir. Yengeç burcu yazı başlatmaktadır. Yazı başlatan yengeç burçları arkadaş ortamında da partileri başlatan organizasyon yapan insanlardır. Yengeç burçlarını genel olarak kalpleri ve duyguları yönetmektedir. Yönetici gezegeni ay olan yengeç burçları ay döngülerinde içsel olarak derinleşebilmektedir. Yengeç burçları duygusal ve hassastır. Sahiplenici yapıları vardır ve bu kıskançlıklara yol açabilmektedir.