Haziran Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

KOÇ BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Haziran ayı, ruhunun derinlerde açtığı yaraları kapatma kararı ile başlıyor. Geçmiş üzüntüler haksızlıklar, kullanılmışlık hissi peşini bırakmıyor olsa da işe yaradığını ve aslında sen olmasan bazı şeylerin olmadığını fark etmiş bulunuyorsun. Bu ay yaşanacak olan hem ay tutulması ve hem güneş tutulması 2016 yılından bu yana kariyerinde eksik kalan konuları tamamlamaya doğru sana yardımcı olacak gibi görünüyor. Biraz daha sabretmelisin. Karanlık dehlizlerin sonuna geldiğini söylemek isterim.

BOĞA BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Haziran ayına belindeki, kalbindeki ya da başındaki ağrı ile başlıyor olabilirsin. Ya da canın neye yanıyor bunu tam tanımlayamıyor olabilirsin. Duygusal birikintilerin hassas noktalarına baskı yapıyor olabilir. Takıntılarını ve sabit tutumlarını gözden geçirdiğin zaman bedenindeki rahatlamayı hissedeceksin. Belki alım-satım işlerin bu ay seni meşgul edebilir. Kendine yeni ve izole bir hayat istiyor olabilirsin. Taşınman ya da yerini değiştirmen sürpriz olmasın. Son üç aydır neler yaşadın neler? Gizli kapaklı kapılar arkasında dost dediğin insanlardan neler gördün? Neler seni şaşırttı hiç düşündün mü? Kimlere gereğinden fazla değer verdin, artık hesaplaşma vakti olabilir.

İKİZLER BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Her zaman ki gibi düşüncelerinin birbirine çarpıştığı hatta nöronlarının beyninde deliler gibi kavga ettiği bir ay içindesin. Ne çok farklı yol var ne çok alternatif var, kimisi çıkmaz, kimisi uçurum, hatta sonsuz bitmeyen yollar gibi öyle değil mi? Duyguların ve isteklerin arasında çelişkiler yaşıyor olabilirsin, Venüs retrosunda gelen eski ilişkiler seni daha da fazla hırpaladı ve kararsızlığının tavan olduğu günlerden geçiyorsun. Karar vermek zorunda değilsin veya yeniden başlatmak. Unutma ki bitirmek senin ellerinde ya da tüm cesaretinde yeniden inanmak. Buna sen karar vereceksin. Ama denenmiş yolları giderken eski yaşadıklarını yaşama ihtimalin olduğunu unutma. Şu an partnerine hiç olmadığı kadar sinir oluyor olabilirsin.

YENGEÇ BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Haziran ayına hoş geldin! 2017 Temmuz’dan beri hayatın çok farklı bir yönüne giriş yaptın. Her şey tam yoluna giriyor gibi oluyordu ama 2019 Ağustos sonrası senin planlarını bambaşka bir noktaya çekti. Olmaz dediklerin oldu, olur dediklerin olmadı. Gelen zorluklara da eyvallah dedin ve yoluna devam ederken yüzyılın pandemi süreci ile şaşkınlığını gizlemekten yorulduğun günleri aşmaya çalıştın. Bu yolculuğun artık tamamlanma zamanı geldi diyebiliriz. Oldukça önemli ve farklı bir süreç hayatında başlıyor senin için.

ASLAN BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Zodyak sistemin kralları ve kraliçeleri için son dönemler oldukça zorlayıcı geçmiş olsa da haziran ayı işleri yoluna koymak için sizlere oldukça güçlü fırsatlar verecektir. Sıkışmışlık hissi, yorgunluk, adım atamama hepsi sizlerle birlikte haziran ayına giriş yapıyor. Duygularınız sözlerinize, sözleriniz içyapınızdaki binaları yıkmaya çalışıyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz yararınıza olacaktır. Sizler için birçok senaryo yazabiliriz. Eğer uzun zamandır iş değiştirmeyi düşünen biriyseniz işinizi bu ay değiştirebilirsiniz. Ya da sürekli işe girip çıkan biriyseniz bu ay kalıcı bir iş ile karşılaşmanız söz konusu olabilir. Ya da hali hazırda iş hayatınızda rutinlik varsa bu alanda büyük değişimlere hazır olmalısınız.

BAŞAK BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Uzun zamandır verdiğiniz emek ve yüksek performansınız takdiri şayandı ama şimdi haziran ayı bunlar anlaşıldı mı acaba diye sorgulamaya sizi götürmesin. Haziran ayına kimlik kargaşası içerisinde giriş yapıyorsun. Mükemmeliyetçi yanını insanları kırarak ortaya çıkartıyor olabilirsin. Unutmamalısın ki kalpleri kırdıkça yalnızlaşıyorsun. Bu kadar mükemmel olma fikri doğru olmayabilir. Haziran ayının ilk haftası duygusal yıkımlarınızı toparlamanız için oldukça güçlü bir dönem. Zor zamanlarında seninle olmasını istediklerin bazen yanında olmayabilir. Bunu içselleştirmemeli ve hemen bir seçim yapma noktasına gitmemelisiniz. Bağışıklık sistemini ve bedensel gücünü yeniden kazanacaksın.

TERAZİ BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Gerçekleştirmek istediğin o kadar çok şeyin var ki… İşte tamda gerçekleştirmek istediğin her şeyi yapabileceğin bir ay içine giriyorsun. Bunu yapabilmen için önemli olan bunu doğru kullanman. Nasıl doğru kullanabilirsin? Sistem senden uyumlu, dengeli ve umutlu olmanı istiyor. Amâ bunu sürekli tüm ay boyunca yapman gerektiğini ve sonuçlarına şaşıracağını söylüyor. Bu ay romantik ve değerlerinizi keşfettiğiniz bir ay. Seyahat etmek ile ilgili bazı işleriniz söz konusu olabilir.

AKREP BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Haziran ayına hızlı bir başlangıç yapıyorsun ama mücadele etme gücünü kaybetmiş gibisin. Yönetici gezegenin Mars 25 Haziran sonrası seni hareketlendirecektir. Bu zamana kadar daha stratejik ve eylem göstermeden hareket etmek sana daha iyi gelebilir. İş ortamın ya da çalışma şeklin seni şu sıralar huzursuz edebilir. Duygularını çok fazla dramatize etmemelisin. Paraya olan ihtiyacın ya da ekonomik durumunu düzenleme isteğin seni biraz huzursuz ediyor olabilir. Çocuk sahibi olmak ya da tüp bebek yapma fikrin tetiklenebilir.Hemen bir panik içinde olmamalısın. Her şey yoluna yavaş yavaş girecek. Partnerinle ortak bir iş yapıyorsan onunla bazı yol ayrımlarına gitme kararı verebilirsin.

YAY BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Haziran ayı geldi fakat senin valizler şubattan beri hazır değil mi? Gezilecek gidilecek yerlerin listesi organizasyonlar çoktan yapıldı, sabırsızsın duramıyorsun tabi haklısın yay olmak bunu gerektirir zaten. Bu ay planların gerçekleşebilir ama sen yine de dikkati elden bırakma, sağlığın her şey den önemli biliyorsun. Fazla savurganlık yapmamaya çalışmalısın ekonomik olarak zor günler geçirmene sebep olabilir. Aslında senin gündeminde en önemli konu 05 Haziran’da gerçekleşecek olan Ay tutulmasıdır. Bu durum senin hayatında kadersel bir çizgi belirleyecek. Ah sonra ben ne yaptım demek yok benden söylemesi. Bu senin yaşantında özellikle ilişkiler konusunda önem kazandıracak.

OĞLAK BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Hayatın hep sorumluluk ve disiplinle yol aldı. Çok yoruldun ve artık yeni bir başlangıç içine gidiyorsun. 2018 Yılından bu yana artık hayatında şekil almamış her şey kendini tamamlıyor. En güzeli bunun için senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bugüne kadar yaptıkların mükafatın olma noktasında. Şimdi eğlence zamanı denilebilir. Tabi öncelikle rotamızda 05 hazirandaki Ay tutulması var. Bu tutulma parasal konularında seni onurlandıracaktır. Alamadığın ödemelerin ya da müşterilerinle yaşadığın problemler iyi bir uzlaşma noktasına gitmeye açık. İş hayatında belki küçülmeye gitmek ya da yeni yöntemler belirlemek senin için iyi bir karar olabilir. Sen ki her türlü güçlü olayların üstesinden gelensin yeniden hayata tutunmayı da başarabilirsin.

KOVA BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Haziran ayına adalet arayışı içerisinde başlıyor olabilirsin. Problemlerine adil çareler isteğin artıyor, insanların dertlerine yardımcı olarak kendi hümanist kimliğine yakışır davranışlar sergiliyorsun. Çevrendeki insanlar seninle tanıştıklarına çok mutlular. Yalnız dikkat etmeyi unutma seni kullanmak isteyen insanlar da gizlice sokulmuyor değil. Sen kullanılmak fikrine her zaman açık olan birisindir ama insanlara yardım ederken aileni ve sevdiklerini de ihmal etme lütfen. Duygularına saygı göstermiyorlar gibi hissetmen yanlış, gözlerinin önündeki sis perdelerini aralayınca gerçekleri göreceksin. 05 Haziran’da yaşayacağın Ay tutulması seni yeni bir aşk ilişkisine sürükleyebilir.

BALIK BURCU

Yeni normale geçtiğimiz ve hayatı yeniden başlattığımız Haziran ayına hoş geldin diyoruz. Sosyal organizasyonların vazgeçilmez gönül insanı olan sizler evde kalma sürecinde yoruldun değil mi? Mars gezegenin balık burcunda olması ve 25 hazirana kadar burada sürecine devam etmesi seni yorgun ve yılgın rüzgarlar içinde hissettirebilir. Bu ay kendine yeni bir disiplin belirlemelisin. Kendini düşünmeye başlamalısın artık giden senden gidiyor unutma lütfen. Titizliğin seni zorluyor öfken de içinde kabarıyor olabilir. Eşin, sevgilin, Dostların veya ortaklarına karşı kırıcı olmamaya çalışmalısın.