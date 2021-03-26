Hayıt Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Hayıt Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hayıt ağacı, genellikle tıbbi amaçlarla kullanılan çok yıllık bir bitki türüdür. Bu bitki, genellikle 1 metre ile 3 metre arasında boya sahip olup çalı görünümündedir. Soluk pembe, mor ya da mavi çiçekler açar.



Hayıt Ağacı Nedir? Hayıt Ağacı Hakkında Bilgi



Hayıt ağacı, pek çok hastalığa iyi geldiği için kendine tıbbi alanda geniş yer bulmuştur. Özellikle de içinde bulunan maddelerin progesteron üretimini artırması ile adet öncesi dönemde regl ağrılarını dindirmek için sıkça kullanılır. Aynı zamanda afrodizyak etkisi olduğu için erkeklerde cinsel gücü arttırdığı biliniyor.



Hayıt Ağacı Latince İsmi



Hayıt ağacı, mine çiçeğigiller familyasından gelen çok yıllık bir bitki türüdür. Çalı formundaki bu bitkinin Latince ismi ise, Vitex Agnus-Castus'dur.



Hayıt Ağacı Özellikleri



Hayıt ağacının özellikleri arasında küçük yapraklı olduğu için genellikle marihuana bitkisi ile karıştırılan bir bitki olması yer alıyor. Bu bitki tıbbi alanda çok sayıda hastalığa iyi gelmesi ile biliniyor. Ağacın çiçekleri zamanla koyu kahverengi tohumlar içeren, tat ve görüntüsü ile genellikle karabiber tanesi ile çok sık karıştırılan küçük etli meyveler haline dönüşür. Bu tohumlar, 2500 yıl kadar önce tohumun saflığını simgeliyordu.



Eski Yunan'da ise, hayıtın cinsel arzuyu dindirdiği düşünülüyordu. Tarım, evlilik ve verimlilik tanrıçası Demete'e ithaf edilen festivallerin ise en önemli parçasıydı. Bu festival süresince iffetli kadınlar kendilerini hayıt çiçekleri ile süslerdi. Eski Roma’nın iffetli bakire kadınları hayıtın ince dallarını üzerlerinde taşırlardı. Orta Çağ'da saflığın simgesi olarak da bilinen hayıt, Katolik Kilisesi tarafından benimsendi.



Manastıra yeni giren kişiler ise, hayıt çiçekleri ile süslenmiş bir yoldan yürürlerdi. Hayıt tohumları, cinsel arzuyu bastırdığına inanılır ve öğütülerek cinsel isteksizliği sağlamak amacı ile manastırların yemek salonlarında sıkça kullanılırdı. Bu nedenle bu bitkiye keşiş biberi ismi verilirdi. Hayıt, cinsel isteği bastırmanın dışında binlerce yıldır jinekolojik sorunlar için de kullanılıyor.



Hayıt Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Hayıt ağacı başta ilkbahar olmak üzere yılın her ayında dikilebilir. 250'den fazla tropikal ürünü vardır. Hayıt ağacının boyu, 90 cm ile 5,5 metre arasında değişen çalı ya da ağaççık formunda büyüyen aromatik bir bitkidir. Meyveleri taşıyan ince dalları kısadır ve reçineli tüylerle doludur. Bunlara dokunduğunuz zaman genellikle elinize yapışır.



Hayıt Ağacı Nerede Yetişir?



Hayıt ağacı, ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıkça yetiştirilir. Kafkaslarda ve Trakya'da da son zamanlarda yayılım göstermiştir.



Hayıt Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Hayıt ağacı, Mayıs'tan Ekim ayına kadar çiçek açar. Bu çalılık formundaki ağaççıklar sürekli olarak temizlenmeli ve kuru dallar budanmalıdır. Ilıman iklimlerde yetişen az sayıdaki türler olan bu bitkiler, taş bir duvara ya da dayanağa yetişebilir. Hayıt güneşi orta seviyede sever ve verimli, iyi drene edilmiş toprakları sever. Bitkinin asıl kullanılan kısmı ise, meyveleridir.



Hayıt Ağacı Yaprak Döker mi?



Hayıt ağacı, kış aylarında yapraklarını döken baharatlı bir kokuya sahip çok yıllık bir ağaç türüdür.



Hayıt Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Hayıt ağacı, uygun iklim şartlarında ve ortamlarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Yemişlerini toplamak için en uygun zaman dilimi Eylül ayıdır. Yaprakları 5-7 yaprakçıktan meydana gelir. Bakımı için çok özel bir çaba gerekmez. Gereken durumlarda budama ve sulama işlemi yapılmalıdır.



Hayıt Ağacı Faydaları Nelerdir?



Hayıt ağacı, idrar söktürücü, gaz söktürücü, sakinleştirici, ağrı kesici, antibiyotik, adet düzenleyici bir özelliğe sahiptir. Fakat çocukların ve emziren annelerin kullanması sakıncalı olabiliyor.



Hayıt Ağacı Hastalıkları Neler?



Hayıt ağacı, haşere ve böcekler tarafından zarar görebilir. Bunun için zaman zaman ilaçlanması gerekir.



Hayıt Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Hayıt Ağacı Kullanım Alanları



Tıbbi alanda hayıt ağacı kendine geniş bir kullanım alanı bulur. Hayıt ağacı çeşitli ilaç yapımında da kullanılıyor. Aynı zamanda hormon düzenlemesinde, şiddetli baş ağrısı şikayetinde, idrar arttırıcı özelliği ile çok sık kullanılan bir bitkidir.