Hayır Diyebilmek İçin Neler Yapmalı?
"“Hayır” demek birçoğumuz için başarması çok zor bir davranış ancak özellikle iş hayatında kullanılması gereken bir kelime. Peki, hayır diyebilmek için neler yapmalı? Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, hayır diyemeyenlere önerilerde bulundu."
Hayır diyebilmek: Sosyal mesafe ve arkadaşlık ilişkileri“Hayır” demek birçoğumuz için başarması çok zor bir davranış ancak özellikle iş hayatında kullanılması gereken bir kelime. Peki, hayır diyebilmek için neler yapmalı? Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, hayır diyemeyenlere önerilerde bulundu.