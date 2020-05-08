MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Gelişim Hayır Diyebilmek İçin Neler Yapmalı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Hayır Diyebilmek İçin Neler Yapmalı?
Kişisel Gelişim

Hayır Diyebilmek İçin Neler Yapmalı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayır Diyebilmek İçin Neler Yapmalı?
Abone Olgoogle-news

"“Hayır” demek birçoğumuz için başarması çok zor bir davranış ancak özellikle iş hayatında kullanılması gereken bir kelime. Peki, hayır diyebilmek için neler yapmalı? Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, hayır diyemeyenlere önerilerde bulundu."

Hayır diyebilmek: Sosyal mesafe ve arkadaşlık ilişkileri“Hayır” demek birçoğumuz için başarması çok zor bir davranış ancak özellikle iş hayatında kullanılması gereken bir kelime. Peki, hayır diyebilmek için neler yapmalı? Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, hayır diyemeyenlere önerilerde bulundu.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi