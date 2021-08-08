Havuç Suyunun Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? İşte, Havuç Suyu Yapımı ve Kullanımı

En sağlıklı kök sebzelerden biri olan havuç beslenmede de oldukça önemli bir rol oynuyor. Besleyici ve az kalorili olan havuç ve havuç suyu, sindirim sistemimizde de etkin bir görev üstleniyor. Peki havuç suyu nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Havuç suyuyla ilgili merak edilenler haberimizde…

Havuç suyunun faydaları neler?

Vücudumuz için pek çok yönden faydası olan havucun faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman, şu şekilde sıralıyor:

Havuç ve havuç suyu az kalori içermesine rağmen besleyicidir. Zayıflamada ve kilo korumada etkilidir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar.

Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

Cildi canlandırır, güzelleştirir.

Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz.

Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir.

Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır.

Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir. Yağlanmayı azaltır.

İçerdiği E vitamini ile kanser oluşumunu engeller.

Havuç suyu güçlü bir antioksidant olan beta- karotenden zengin olduğu için hücre dejenerasyonunu önler. Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Biraz limon ve zeytinyağı ekleyerek hazırlanan havuç salatası zihni açar, öğrenmeyi hızlandırır.

Havuç suyu nasıl yapılır?

Her derde deva havuç suyu için malzemeleri ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.

Malzemeler:

2-3 havuç

Bir parça taze zencefil

2 yemek kaşığı limon suyu

1/2 bardak soğuk su

Hazırlanışı:

Havuçları yıkayın ve kabuklarını tıraşlayın. Küçük küçük doğrayın ve karıştırıcıya koyun. Zencefil, limon suyu ve suyu ekleyin güzelce karıştırın. Karışım pütürlü olursa süzün ve inceltin. Havuçlu zencefilli içeceğiniz hazır!

Havuç suyu nasıl içilir?

Havuç suyu hazırlarken sebzelerin taze olması çok önemlidir. Ayrıca taze sıkılmış portakal, elma veya greyfurt suyu ile havuç suyunu karıştırarak içebilirsiniz.

Havuç suyunun bu saydığımız faydalarından yararlanabilmeniz içinse belli aralıklarla düzenli olarak içmeniz önerilmektedir. Üç ay boyunca her gün akşam yemeklerinden sonra içilen bir bardak havuç suyu vücudunuz için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri sağlayabilir. Üç aydan sonra da haftada en fazla iki ya da üç gün yine akşam yemeklerinden sonra havuç suyu tüketilebilir. Dikkat edilmesi en önemli noktalardan biri ise havuç suyu içildikten hemen sonra başka bir besinin tüketilmemesidir.

NOT: Yukarıda yer alan önerileri denemeden önce mutlaka doktorunuza danışınız. Özellikle şeker hastaları için havuç suyu tüketimi uygun olmayabilir.