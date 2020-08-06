Havlit Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Havlit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Havlit taşı insana anlayış ve farkındalık atan bir taştır. Bu taşın rahatlatıcı etkisi olduğundan dolayı insanlar üzerlerinde taşıdığı takdirde daha uyumlu ve daha pozitif bir kişi olurlar.

Havlit Taşı Nedir?

Havlit taşı gri ve beyaz renkte meydana gelir. Bu taşın içerisinde örümcek ağlarına benzeyen şekiller bulunur. Bu şekiller kahverengi siyah ve gri renktedirler. Havlit taşı kendi renginin dışında boy atılarak da kullanılabilmektedir. Fakat taş boyandığı takdirde olumlu etkilerini azaltmamaktadır.

Havlit Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Havlit taşı kalsiyum ve bor ile çözeltinin oyuk içinde buharlaşması ile oluşur. Bu taş ilk olarak 19. Yüzyılın ortalarında Kanada'da keşfedilmiştir. Kanada'da alçı taşları çıkartılan bir ocakta rastgele işçiler tarafından bulunmuştur. Havlit taşı bu zamana kadar 30 bölgede bulunmuştur. Havlit taşı Kanada'da Türkiye'de ve Amerika'nın bazı bölgelerinde çıkartılır. Hindistan'ın geleneksel inancına göre taşının göz çakrasını açtığı düşünülmektedir. Havlit taşı ülkemizin birçok bölgesinde çıkartılmaktadır. Özellikle de İç Anadolu bölgesinde oldukça fazla bulunur.

Havlit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Havlit taşı piyasada sahte olarak da üretilmektedir. Bu sahte taşlar sekil verilerek ve boya yöntemi ile gerçeğine benzetilmeye çalışılır. Fakat ne kadar gerçeğe benzetilse de gerçek etkilerini yansıtmaz. Bu yüzden havlit taşı alırken gerçek olmasına dikkat etmeniz gerekir. Sahte taşlar boya yöntemi ile aslına benzetilir. Taşın boya olduğunu anlamak için taşa bir miktar ısı uygulamanız yeterli olacaktır. Isı verilen taşın üzerinde ki boya uçuşur bu sayede taşın sahte olduğu anlaşılır. Isı işlemine rağmen taş hâlâ kendi renginde ise bu taş orijinal demektedir.

Havlit Taşı Özellikleri

Ruhsal huzuru yansıttığından dolayı meditasyon esnasında havlit taşı kullanılması tavsiye edilir.

Oldukça güçlü sakinleştirici etkisinden dolayı endişe ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Saldırganlık ve öfke gibi tutumların ortadan kalkmasını sağlar.

Kişiye her anlamda mutluluk ve huzur verir.

Havlit taşı insana ilham vererek el becerisini ve yaratıcılığını ortaya çıkartır.

İnsanın duygusal korkularını yenmesine ve daha cesaretli olmasına yardımcı olur.

Havlit taşı, kişinin gerginliğini ve stresini azaltarak uykusuzluk sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Uyumadan önce havlit taşı yastığın altına konulduğu taktirde kötü rüyaların görülmesi engellenir.

Havlit Taşı Faydaları

Havlit taşı, ruhsal ve fiziksel birçok hastalığa iyi gelen taşlardandır. Uzun süreli ruhsal sorunlar yaşayan kişiler havlit taşını üzerlerinde taşımaları gerekir.

Kas ve eklem ağrılarını giderici etkisi vardır.

Negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürebilmektedir. Bu sayede depresif rahatsızlıkları olanlar havlit taşını üzerlerinde bulundurmalılar.

Havlit taşı insanın özgüvenini artırdığı için her durumda ve ortamda kişi kendisini daha rahat ifade edebilmektedir.

Bu doğal taş insanı negatif enerjilerden ve nazardan korur.

Havlit taşı kan dolaşımını düzenlediği için kalp ve tansiyon hastalıklarına karşı korumaktadır. Bu hastalığı olan kişiler sürekli olarak havlit taşını üzerinde taşımaları durumunda rahatlarlar.

Gerginliği ve stresi aldığı için kişinin daha rahat uyumasına yardımcı.

Havlit taşı hafızayı güçlendirdiği için öğrenciler tarafından kullanılması yararlı olacaktır.

Kas ve eklem ağrılarını da geçirdiği bilinen havlit taşı vücudunda kırık olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Havlit taşı üzerinde bulundurulduğu taktirde migren ve baş ağrılarını geçirdiği gözlenmiştir.

Bu taş sindirim sisteminin de daha düzenli çalışmasını sağlar.