Havacıva otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Havacıva otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Havacıva otu; cilt rahatsızlıkları tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir. Akdeniz'e has olduğu düşünülen çiçekleri ve yaprakları olan bir bitki türüdür. Halk dilinde havacıva otu şeklinde bilinen bu bitkinin bir diğer adı; ciğer otudur.

Havacıva Otu Nedir?

Havacıva otu; köklerinden sağlanan renk sayesinde birçok alanda renklendirici şeklinde kullanılmaktadır. Tekstil, kozmetik, ahşap, gıda maddeleri gibi pek çok konuda renklendirici şeklinde kullanılan havacıva otunun kullanımı oldukça eski zamanlarda dayanır. Havacıva otu; Çerkezler tarafından aşure yapımında oldukça sık kullanılır. Havacıva otundan elde edilen krem sayesinde; kesikler, yanıklar, diyabetik nedenli ayak yaraları, iç yaralar, yatak yaraları, venöz ülser gibi birçok hastalık tedavi edilir.

Havacıva Otu Ne İşe Yarar?

Havacıva otu; öksürüğü keserek, balgamı söker ve akciğerlerin temizlenmesine destek olur. Bağışıklığı güçlendiren bu bitki; vücuda güç sağlar. Ağrı kesen özelliği bulunur.

Havacıva Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Havacıva otu genel olarak; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaygın şekilde yetişmektedir.

Havacıva Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Havacıva otu; sıcak havaları seven bir bitkidir. Bununla beraber Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde kolayca yetiştirilebilen bir türdür. Havacıva otu yaz mevsiminde ortaya çıkar. Mayıs ile Temmuz ayları arasında çiçeklenir.

Havacıva Otu Nasıl Kullanılır? Havacıva Otunun Kullanımı

Havacıva otu; iki farklı şekillerde kullanılabilir. İlk kullanımı çay şeklinde olup, ikinci kullanımı ise krem şeklindedir. Krem olarak kullanımı genel şekilde cilt hastalıklarının tedavisi içindir. Bunun yanı sıra çayı ise üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Havacıva otu çayı için; bir su bardağı kaynayan su içerisine bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş havacıva bitkisi eklenerek, 5 dakika boyunca demlemeye bırakılır. Tadı, bal ile yumuşatılarak aç şekilde günde bir defa içilmesi tavsiye edilmektedir.

Havacıva Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Havacıva otunun insan sağlığı açısından birden fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydaların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür;

- Havacıva otu; ağrı kesici özelliğe sahiptir.

- Havacıva otu, öksürüğü keserek, balgam söktürür.

- Bu bitkinin akciğerleri temizleyen özelliği vardır.

- İshale karşı olumlu etkileri bulunur.

- İnsan vücudundaki enfeksiyon oluşumunu önler.

- İltihaplara karşı yararlıdır.

- Vücudu serinlemesine olanak sağlar.

- Karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.

- Yanık tedavisi adına kullanıldığı zaman oldukça hızlı bir iyileşme sağlayarak iz bırakmaz.

- Mide ülseri için faydalıdır.

- Bağırsak yaraları için kullanılır.

- Rahimde oluşmuş olan kist ve miyomlara karşı kullanılır.

- Cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Bilhassa sedef, egzama, mantar gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etkilere sahiptir.

- Adet dönemlerinde fazla kanamayı azaltır.

Havacıva Otunun Zararları Var mıdır?

Havacıva otunun bilinen pek fazla yan etkisi ve zararı yoktur. Ancak her bitki için söylendiği üzere, havacıva otunun da fazla bir şekilde kullanılmaması gerekmektedir. Havacıva otunun tek zararı; kabızlığa neden olmasıdır. Bunun dışında bilinen bir yan etkisi yoktur. Gebe ve emziren kadınların, her ihtimale karşı bu bitkiyi, dikkatli bir şekilde kullanmaları, sağlıkları açısından faydalı olacaktır.

Havacıva Otu Nerede Satılır?

Havacıva otu; aktarlarda bulunacağı gibi İnternet üzerinden de satın alınabilir.