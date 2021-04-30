Hatmi Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Hatmi Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Hatmi çiçeği, pek çok sağlık sorununa şifa kaynağı olan bir bitki çeşidi olduğundan dolayı ilaç ve kozmetik sanayisinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bakımdan pek çok insan tarafından merak edilip araştırılan bitkilerden biridir.

Hatmi Çiçeği Nedir?

Hatmi Çiçeği ebegümecigiller familyasından bir bitki türüdür. Tıbbi Hatmi olarak da bilinen çok kıymetli bitki çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu bitkinin anavatanı Batı Asya olup zaman içerisinde Avrupa ve Doğu Asya’ya kadar yayılım göstermiştir. Türkiye'de doğal olarak hemen hemen her bölgede rahatlıkla yetişen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dere kenarları ve sulak yerleri çok yıllık, otsu bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Yumuşak tüylere sahip gövdesiyle, dal uçlarında yaz sonunda açan pembe beyaz renklerde çiçekleri vardır. Bu bakımdan bahçeleri zenginleştiren oldukça cazip bir görüntü sergiler.

Hatmi Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Hatme çiçeği, kat ve katmerli bir yapıya sahip olup rahatlıkla bulunup hediye olarak demet yaptırılabilecek bir çiçek türüdür. Hatmi çiçeği kış aylarında yapraklarını dökmeye başlar. Bu bakımdan sonbahar aylarında kullanmak için çok uygun bir çiçek olma özelliği taşımaktadır. Bu çiçeğin bakımı yapılırken toprak ve suyuna çok fazla özen gösterilmesi önemli bir konudur.

Hatmi çiçeğinin bakımında budama işleminin önemi oldukça fazladır. Budama işlemi için en uygun dönem ilkbahar ayları veya çiçeklenme dönemi olmaktadır. Sulama yapılırken bu işlemin gereğinden fazla yapılmamasına büyük özen gösterilmelidir. Çünkü hatmi çiçeği çok kurak zamanlarda suya gereksinim duyan bir bitkidir.

Güneşi seven bir bitki olduğu için de güneşli ortamlarda veya yarı gölgeli ortamlarda bakımının sağlanması bu çiçeğin daha güzel yetişmesi için uygun bir atmosfer yaratır.

Hatmi Çiçeği Nasıl Ekilir?

Hatmi çiçeği tohumlarının ekiminde tohum ocağı oluşturulmalıdır. Oluşturulan her bir tohum ocağına 2-3 tane tohum atılması gerekir. Tohumlar toprağın 0,5-1 cm kadar altına gömülmelidir. Hatmi çiçeği tohumları 21-28 günlük sürenin sonunda çimlenir. Çimlendirme toprağının ise çok sulu olmaması ve hafif nemli olması gerekir. Işık gören bir ortamda çimlendirme yapılmasına dikkat edilmelidir.

Hatmi Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Hatmi çiçeğinin çoğaltılması işleminin tohum veya çeltikle yapılması gerekmektedir.

Hatmi Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Hatmi çiçeği doğada kendiliğinden yetişen yabani bir bitki türü olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple bir süre boyunca açık kalan çiçeklerin kurumaya başlamalarıyla birlikte kapsüller oluşur ve bu kapsüllerin içerisinde tohumlar oluşur.

Hatmi Çiçeği Nasıl Sulanır?

Hatmi çiçeğinin susuzluğa direnci oldukça fazladır anca uzun süre susuz kalan hatmi çiçeği tek dal veya birkaç dal şeklinde ve fazla yükselme göstermeden sınırlı sayıda çiçek açar. Bu nedenle toprağı fazlaca nem kaybetmeyecek biçimde aralıklarla sulanmaya özen gösterilmelidir. Böylelikle daha iyi gelişip çiçeklenir ve çiçeklerinin açma dönemi sonbahar ortalarına kadar devam edebilir.

Evde Hatmi Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Hatmi çiçeği doğada kendiliğinde yetişen bir bitki olduğundan dolayı daha çok tarla ve bahçelerde yetiştirilmeye uygun bir bitkidir.

Hatmi Çiçeği Latincesi

Son derece şifalı bir bitki olma özelliği taşımakta olan hatmi çiçeği Latince de "Althaea officinalis" olarak bilinmektedir.

Hatmi Çiçeği Özellikleri

- Hatmi çiçeğinin çok çeşitli türleri bulunur. Bunlardan en yaygın olan yalınkat pembe çiçekli olanıdır.

- Tohumları çevreye dağılır.

- Her yerde kendiliğinden kolaylıkla bitebilen bir bitki türüdür,

- Hatmi çiçeğinin süs bitkisi olarak yetiştirilen çeşitleri de bu türden türetilmiştir.

Hatmi Çiçeği Faydaları

Hatmi çiçeği çok uzun yıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılan bitkiler arasındadır. Bu bakımdan çok fazla faydası bulunmaktadır. Bu bitkinin faydalarını şu şekilde listelemek mümkündür:

- Hatmi çiçeği çayı kuru öksürüğe iyi gelir.

- Gastrit ve reflü gibi çeşitli mide problemlerine iyi gelen bir bitkidir.

- Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir.

- Ağrı giderici etkiye sahiptir.

- Hatmi çiçeği çay olarak tüketildiğinde uyku sorunlarını giderir.

- Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Böbrek iltihaplarına iyi gelir.

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasın önemli katkısı vardır.

- Uzun süreli olan kullanımlarda hatmi çiçeği, cilt sağlığına fayda sağlayan bir etki gösterir.

- Sıcak suda demlenerek elde edilen hatmi çiçeği çayı saçları yıkamada kullanıldığında saç sağlığını olumlu etkiler.