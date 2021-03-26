Hatmi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Hatmi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hatmi ağacı, Ebegümecigiller ailesine ait bir süs ağacıdır. İlk olarak Avrupalılar tarafından Suriye’de görüp alınan bir ağaç türü olan hatmi ağacına bilimsel olarak Hibiscus syriacus ismi verilmiştir.



Hatmi Ağacı Nedir? Hatmi Ağacı Hakkında Bilgi



Hatmi ağacı, Japon gülü ile aynı cinstendir ama soğuk havalara karşı onun kadar dayanıklı değildir. Hatmi ağacı, kış aylarında en fazla -30 dereceye kadar dayanabilir. Ülkemizde park ve bahçelerde sıkça yetiştirilen bir ağaç türüdür.



Akdeniz iklimine çok uygundur. Kış aylarında yapraklarını döker ve ilkbahar aylarında yeniden yaprak çıkardıktan sonra çiçeklenmesi biraz zaman alır. Sonbaharda ise ısı elverişsiz olana kadar sürekli çiçek açar. Açan her çiçek en çok bir günlüktür. Zamanını dolduran çiçekler solarak düşerler. Ama hatmi ağacı sürekli yeni tomurcuklar verdiği için yaz boyunca bol bol güzel çiçekler açar.



Hatmi Ağacı Latince İsmi



Ebegümecigiller familyasından olan Hatmi ağacının Latince ismi ise, Hibiscus syriacus'dır.



Hatmi Ağacı Özellikleri



Hatmi ağacı, kış aylarında en çok -30 dereceye kadar dayanabilir. Ağaç, yapı olarak küçük bir ağaç türüdür. Ağacın ortalama boyu 2 metre olup 5 metreye kadar büyüyebilirler. Hatmi ağacının dalları dik uzama eğilimindedir. Ağaç büyüdükçe dalları kalınlaşır ve dalları hafif bir şekilde yanlara doğru meyillenir. Yapraklar çok fazla irileşmez. Yapraklar ortalama 6 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğinde olur. Bu yaprakların kenarları şekilli ve üç parçalıdır. En çok görülen çiçeklerin rengi ise, pembe, mor ve beyazdır. Farklı renklerde açan çiçeklerin form, hibrit, kültivar gibi pek çok çeşidi vardır.



Hatmi Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Tohum veren Hatmi ağacının tohumlarının çoğaltılması oldukça kolay ve basittir. Kış üşümesini geçiren tohumlarda genellikle çimlenme problemi yaşanmaz. Bu nedenle tohumların sonbahar sonundan itibaren ekilmesi gerekir. En geç kış sonunda don riski geçmeden önce ekebilirsiniz. Hatmi ağacının olduğu yerlerde çevreye dökülen tohumlar nedeni ile minik fideler oluşabiliyor. Bunların kökünü incitmeden alıp istediğiniz yere dikebilirsiniz. Hatmi ağacı, saksıda yetiştirilebilecek bir ağaç türü değildir. Onun için bahçe gibi alanlarda dikmeye özen göstermeniz gerekir.



Hatmi Ağacı Nerede Yetişir?



Hatmi ağacı, ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir. Ana vatanı Asya kıtası ve Hindistan tarafları olan bu ağaç, pek çok iklim bölgesinde ve ülkemizde de yetiştiriliyor.



Hatmi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Hatmi ağacı, güneşli yerleri sever ve ene az yarım gün boyunca direkt olarak güneş alması gerekir. Bu ağaç, bahçelerin en rüzgarlı ve açıklık bölgelerine ekilmelidir. Bu sayede yaprak parazitlerinin sayısı da bunlar nedeni ile meydana gelebilecek mantar hastalıkları da önlenebilir. Hava kirliliğine karşı oldukça dayanıklı olan bu ağaç, toprak konusunda seçici değildir. Sadece alkalili topraklarda bulunan kimyasallar nedeni ile sorun yaşayabilir. Sonraki yıllarda kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Ağacın fazla sürgünleri budanabilir.



Hatmi Ağacı Yaprak Döker mi?



Hatmi ağacı, kış aylarında yapraklarını döker. İlkbahar aylarında ise yine yaprak çıkardıktan sonra çiçeklenmesi daha uzun sürer.



Hatmi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ağacın sulaması ilk iki yıl çok önemlidir. Ağacı diktikten sonra iki yıl boyunca sulamak gerekir. İki yıldan sonra kuraklığa dayanıklı hale gelir ve çok sulanmak istemez. Ağacın gerekli olduğunda budaması yapılmalıdır.



Hatmi Ağacı Faydaları Nelerdir?



Hatmi ağacı, her derde deva bir bitkidir. Vücuttaki yaralara, sindirim sistemine, regl ağrılarına, enerjiniz düştüğünde enerji toplamanıza ve vücudunuz ödem topladığında tüm vücut sistemlerinin düzenli çalışmasına oldukça iyi gelir.



Hatmi Ağacı Hastalıkları Neler?



Hatmi ağacı, çeşitli yaprak zararlılarından ve mantar hastalıklarından etkilenebilir. Bu riski en aza indirmek için bol rüzgar alan yerlere dikilmesi önerilir.



Hatmi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Hatmi Ağacı Kullanım Alanları



Hatmi ağacı, park ve bahçelerin süslemesinde sıkça kullanılır. Aynı zamanda pek çok hastalığın tedavisinde de alternatif tıpta kullanılan bir bitkidir. Hatmi ağacının çiçeği, vücut sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlar.