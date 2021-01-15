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Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Hata Yapmadan Göz Farı Nasıl Uygulanır?

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Hata Yapmadan Göz Farı Nasıl Uygulanır?
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"Göz farı uygulamak göründüğü kadar kolay değildir. Her bir rengi gözünüzde hangi alana ve nasıl uygulamanız gerektiği konusu, iyi görünümlü bir makyaj için oldukça önemlidir. Hata yapmadan göz farı uygulamak için, aşağıdaki önerilere bir göz atın."

Göz kapağınızın farklı parçalarını öğrenin

Göz kapağınızın farklı bölgelerine göz farı uygulayabilirsiniz. Göz farı nereye uygulayacağınızı öğrenirken size yardımcı olması için göz kapağınızın farklı bölümlerinin adlarını öğrenmek faydalı olabilir. Örneğin, temel göz kapağınız, kıvrımınız, iç köşeniz ve kaş kemiğiniz var. Bu alanların bazılarına veya tümüne farklı tonlar uygulayabilirsiniz.

Göz şeklinizi önemseyin

Göz farı uygularken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de göz şeklinizdir. Göz farı ile daha büyük, çekik ya da derin bakışlara sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey göz şeklinizi öğrenmek ve hangi ton farların sizin için ideal olduğunu bilmek.

Göz renginizi tamamlayan göz farı tonlarını seçin

Göz renginiz, size hangi renk far kullanmanız gerektiği konusunda fikir verebilir. Mesela mavi gözlerle turuncu far harika bir kontrast oluşturur. Yapmanız gereken şey göz renginizi bulmak ve far paletinde karşıt renklere bakmaktır.

Uygulamak için birden fazla fırça kullanın

Bir fırçanın ne kadar fark yaratabileceğine şaşıracaksınız. Göz kenarınıza, göz pınarlarınıza, kaşlarınızın alt kısmına, gözlerinizin altına ve göz kapağınıza far uygularken uygun fırçalar kullanmak en iyi sonucu almanın temel yoludur.

Sert çizgileri harmanlayın

Çoğu kadının kaçınmak istediği bir görünüm, göz farının sert çizgilerdir. Çizgiyi renkler arasında karıştırmadığınızda sert çizgiler oluşur. Çizgileri bir fırça veya parmaklarınızla karıştırabilirsiniz.

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