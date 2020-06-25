Hastalıklara Karşı Ağız Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sağlıksız bir ağzın sebep olabileceği hastalıklar hakkında yapılan çalışmalardan bazı veriler:

* 1,3 kat daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski,

* 18 kat daha fazla inme olasılığı,

* 7 kat daha fazla kalp krizi geçirme olasılığı,

* 7 kat daha fazla erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler,

Risklerden korunmak için yapmamız gerekenler;

* Günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalayın.

* Diş ipi kullanın.

* Gargara kullanın.

* 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin.

* Yiyeceklerinize dikkat edin.

Sağlıklı bir ağız kalbinizin ve beyninizin daha kusursuz olmasını sağlayabilir.