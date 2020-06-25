Hastalıklara Karşı Ağız Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
"Yapılan araştırmalar, sağlığın ağızdan başladığını ve kötü bir ağız hijyeninin ile kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi birçok hastalığa sebep olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla dişlerimizi, diş etlerini ve ağzımızı sağlıklı tutmak önemlidir. Tüm bu risklerden korunmak için yapmamız gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir anlattı."
Sağlıksız bir ağzın sebep olabileceği hastalıklar hakkında yapılan çalışmalardan bazı veriler:
* 1,3 kat daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski,
* 18 kat daha fazla inme olasılığı,
* 7 kat daha fazla kalp krizi geçirme olasılığı,
* 7 kat daha fazla erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler,
Risklerden korunmak için yapmamız gerekenler;
* Günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalayın.
* Diş ipi kullanın.
* Gargara kullanın.
* 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin.
* Yiyeceklerinize dikkat edin.
Sağlıklı bir ağız kalbinizin ve beyninizin daha kusursuz olmasını sağlayabilir.