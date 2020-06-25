MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Hastalıklara Karşı Ağız Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Hastalıklara Karşı Ağız Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kişisel Bakım

Hastalıklara Karşı Ağız Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hastalıklara Karşı Ağız Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Abone Olgoogle-news

"Yapılan araştırmalar, sağlığın ağızdan başladığını ve kötü bir ağız hijyeninin ile kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi birçok hastalığa sebep olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla dişlerimizi, diş etlerini ve ağzımızı sağlıklı tutmak önemlidir. Tüm bu risklerden korunmak için yapmamız gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir anlattı."

Sağlıksız bir ağzın sebep olabileceği hastalıklar hakkında yapılan çalışmalardan bazı veriler:

* 1,3 kat daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski,

* 18 kat daha fazla inme olasılığı,

* 7 kat daha fazla kalp krizi geçirme olasılığı,

* 7 kat daha fazla erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler,

Risklerden korunmak için yapmamız gerekenler;

* Günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalayın.

* Diş ipi kullanın.

* Gargara kullanın.

* 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin.

* Yiyeceklerinize dikkat edin.

Sağlıklı bir ağız kalbinizin ve beyninizin daha kusursuz olmasını sağlayabilir. 

20 yaş dişleri neden çekilmelidir?Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yılmaz cevapladı, 20 yaş dişleri neden çekilmelidir?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi