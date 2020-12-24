Hassas Ciltler İçin Doğal Bakım Önerileri
"Cildinize kimyasal içerikli ürünler kullanmadığınız için içinizin rahat etmesi gerekirken, eğer hassas bir cilt yapısına sahipseniz yanlış bir bakımla her şey daha da kötüye gidebilir. Çünkü katı sabunlar, esanslar gibi çeşitli maddeler size iyi gelmiyor olabilir. Öte yandan cildinizi oluşan hasarlardan daha hızlı ve daha iyi iyileşmesine yardımcı olduğu kanıtlanmış göze çarpan birkaç doğal bileşen bulunuyor. İşte onlardan birkaçı…"
Hyaluronik asit
Hyaluronik asit vücutta, özellikle cildin dış katmanlarında bulunuyor. Hyaluronik asidin (HA) faydalarını değerlendiren çalışmaların gözden geçirilmesinde, kuru cildi hafifletmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Kuruyan hassas cildinizde yenileyici özelliği olan bu mucizevi asidi, özellikle ilerleyen yaşlarda güzellik rutininize mutlaka eklemenizi öneririz. Çünkü yaşımız ilerledikçe cildimiz da az hyaluronik asit üretmeye başlar, daha fazla kurur ve incelir. Bunun için de ona dışarıdan katkıda bulunmamız gerekir.
Zeytinyağı
Zeytinyağının cildi nemlendirdiği ve nem bariyerinin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Cildin yenilemesinde önemli rol oynayan zeytinyağı, döküntülü, kızarık, kaşıntılı ve kuru cildinize iyi gelecektir.
Aloe vera
Aynı zamanda kolay yetiştirilen bir ev bitkisi olan aloe veranın, yanıklar, kesikler, sıyrıklar ve çatlaklara iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda soğuktan tahriş olmuş hassas cildinize de kullanarak yatıştırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı
Son zamanlarda önemli bir çıkış yakalayan Hindistan cevizi yağı, yüze çok sık uygulandığında gözenekleri tıkayabilir. Bunun yanında vücudunuza nemlendirici olarak kullanmak harika bir seçim olabilir. Çünkü saf Hindistan cevizi yağının nem bariyerinin işlevini artırdığı gösterilmiştir.
Shea yağı
Bu yağ mükemmel bir tek bileşenli cilt bakım ürününü olmasının yanı sıra, hyaluronik asit ve diğer bileşenlerle kullanıldığında da fayda sağlıyor.