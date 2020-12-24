Hassas Ciltler İçin Doğal Bakım Önerileri

Hyaluronik asit

Hyaluronik asit vücutta, özellikle cildin dış katmanlarında bulunuyor. Hyaluronik asidin (HA) faydalarını değerlendiren çalışmaların gözden geçirilmesinde, kuru cildi hafifletmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Kuruyan hassas cildinizde yenileyici özelliği olan bu mucizevi asidi, özellikle ilerleyen yaşlarda güzellik rutininize mutlaka eklemenizi öneririz. Çünkü yaşımız ilerledikçe cildimiz da az hyaluronik asit üretmeye başlar, daha fazla kurur ve incelir. Bunun için de ona dışarıdan katkıda bulunmamız gerekir.

Zeytinyağı

Zeytinyağının cildi nemlendirdiği ve nem bariyerinin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Cildin yenilemesinde önemli rol oynayan zeytinyağı, döküntülü, kızarık, kaşıntılı ve kuru cildinize iyi gelecektir.

Aloe vera

Aynı zamanda kolay yetiştirilen bir ev bitkisi olan aloe veranın, yanıklar, kesikler, sıyrıklar ve çatlaklara iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda soğuktan tahriş olmuş hassas cildinize de kullanarak yatıştırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

Son zamanlarda önemli bir çıkış yakalayan Hindistan cevizi yağı, yüze çok sık uygulandığında gözenekleri tıkayabilir. Bunun yanında vücudunuza nemlendirici olarak kullanmak harika bir seçim olabilir. Çünkü saf Hindistan cevizi yağının nem bariyerinin işlevini artırdığı gösterilmiştir.

Shea yağı

Bu yağ mükemmel bir tek bileşenli cilt bakım ürününü olmasının yanı sıra, hyaluronik asit ve diğer bileşenlerle kullanıldığında da fayda sağlıyor.