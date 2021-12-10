Haşlanmış yumurta kaç kalori? 100 gram haşlanmış yumurta besin değerleri ve kalorisi...
"Kahvaltı günün en önemli yemek saati olarak kabul edilmektedir. Kahvaltı yapan kişiler eğer diyet yapıyorlarsa kahvaltıda tükettikleri yiyeceklerin kaç kalori olduğu bilmek istemektedir. Kahvaltıların vazgeçilmezi haşlanmış yumurtada bunlardan bir tanesidir. Haşlanmış yumurta kaç kaloridir? Haşlanmış yumurtanın beyaz kısmı kaç kaloridir? Sizler için haşlanmış yumurtanın kaç kalori olduğunu ve besin değerlerini derledik."
100 gram haşlanmış yumurtadan 155 kalori alınmaktadır.
Haşlanmış yumurta kahvaltılarda oldukça sık tercih edilmektedir. Haşlanmış yumurta insanın karnını uzun süreler aç tuttuğu için kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biridir. Haşlanmış yumurtanın 100 gramı 155 kaloridir. 100 gram haşlanmış yumurtanın %3’ü karbonhidrattan oluşmaktadır. 100 gram haşlanmış yumurtanın %34’ü proteinden oluşmaktadır. 100 gram haşlanmış yumurtanın %64’ü yağdan oluşmaktadır.
Haşlanmış Yumurtanın Beyazı Kaç Kaloridir?
Sporcu insanlar yumurtanın sadece beyazını yediği için yumurtanın beyazının kaç kalori ettiğini merak etmektedir. 1 adet haşlanmış yumurtanın beyazı 16 kaloridir. 100 gram haşlanmış yumurta beyazı 64 kaloriye denk gelmektedir. Yumurta beyazının tamamı protein olarak alınmaktadır. Yumurta beyazının 0’ü proteindir.