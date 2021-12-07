Haşlanmış tavuk göğsü kaç kalori? 100 gram haşlanmış tavuk göğsü besin değerleri ve kalorisi...

Haşlanmış tavuk, pişirme tekniği açısından en sağlıklı ve az kalorili olanıdır. Çünkü içerisinde yağ oranı en az olan pişirme şeklidir. Et tüketiminde de tavuğun önemli bir yeri vardır.

Haşlanmış Tavuk Göğsü Kaç Kalori?

Haşlanmış tavuk kalorisi en az olan pişmiş tavuk şeklidir. Bir porsiyon haşlanmış tavuk ortalama 414 kaloridir. 1 dilim haşlanmış tavuk göğsü ise 83 kaloridir.

100 Gram Haşlanmış Tavuk Göğsü Besin Değerleri ve Kalorisi

Tavuk besin değerleri açısından oldukça zengin bir kaynaktır. 100 gram haşlanmış tavukta karbonhidrat ve lif bulunmamaktadır. 25 g protein, 0.76 g yağ, 0.08 g sodyum, 15 mg kalsiyum ve 357 mg potasyum bulunmaktadır. 100 gram tavukta 110 kalori bulunmaktadır.