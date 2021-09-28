Haşhaşın Faydaları Nelerdir? Haşhaş Ezmesinde Hangi Vitaminler Bulunur, Ne İşe Yarar?

Çoğu fındık ve tohum gibi, haşhaş da orta derecede bir kalori kaynağıdır. Daha fazla kalsiyum almak istediğinizde Haşhaş tercih edebilirsiniz.



Haşhaşın Faydaları Nelerdir?



Yıllardır bilinen ve kullanılan Haşhaş, insan vücuduna oldukça faydalıdır. Haşhaş, kadın doğurganlığını artırmak için kullanılmıştır. Tıkalı bir fallop tüpü, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapışmasına izin vermez. Çeşitli araştırmalar haşhaş tohumlarındaki lignin varlığının libidoyu artıran ve cinsel sağlığı iyileştiren bir afrodizyak etkisi olduğunu öne sürmektedir.



Haşhaşın içerdiği bol miktarda magnezyum, stres hormonu olan kortizol seviyelerinin azalmasına yardımcı olarak stresi azaltır. Huzurlu bir uyku sağlar. Uyumadan önce haşhaş tohumu çayı veya haşhaş tohumu ezmesi tüketmek vücut metabolizmasını düzenlemede, uykuyu tetiklemede ve uykusuzluk gibi uyku bozukluklarının tedavisinde oldukça etkilidir.



Haşhaş tohumlarındaki bol miktarda demir, onu doğal bir kan temizleyici yapar ve kandaki kırmızı kan hücresi ve hemoglobin sayısını artırır. Beyne doğru oksijen ve kırmızı kan hücrelerinin beslenmesi, nörotransmiterlerin üretimini düzenler ve bilişsel işlevi artırır.



Haşhaş tohumları, bakır ve çinko eser minerallerinin yanı sıra kalsiyum açısından da inanılmaz derecede zengindir. Bunlar kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek, kemikleri, bağ dokusunu güçlendirmek ve kırılmalarını önlemek için gereklidir. Manganezin varlığı ayrıca kemiklerde kolajen üretimine yardımcı olur, kemiği hasardan korur ve genel kemik sağlığını iyileştirir.



Mükemmel bir lif kaynağı olan haşhaş tohumu, sindirimi teşvik etmede son derece faydalıdır ve besinlerin gıdalardan emilimini artırır. Aynı zamanda kabızlığı tedavi eder ve gıdaların sindirim kanalından kolay geçişini sağlar.



Haşhaş tohumlarındaki muazzam miktarda diyet lifi, kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve iyi kolesterolü yüksek tutar. Demir yüklüdür, doğal bir kan temizleyici görevi görür ve kanın hemoglobin, kırmızı kan hücresi sayısını artırmaya yardımcı olur.



Haşhaş tohumları, antioksidanların ve temel besinlerin bir güç merkezi olarak cilt iltihabını, kafa derisi enfeksiyonlarını azaltır ve genel cilt ve saç sağlığını destekler. Haşhaştaki yüksek miktarda linoleik asit, onu egzama, yanık ve kaşıntı tedavisinde son derece etkili kılar. Yüze maske olarak kaka tohumu ezmesi uygulamak, akne ve sivilcelerin tedavisine yardımcı olur.



Haşhaş tohumlarındaki oleik asidin varlığı, kan basıncının normalleşmesine aktif olarak yardımcı olur ve kontrol altında tutar. Hem yüksek hem de düşük tansiyon koşullarında son derece önemlidir. Kalp fonksiyonlarını teşvik ederek, kardiyovasküler dayanıklılığı arttırır ve dolayısıyla kalp krizi, kalp tıkanıklığı, felç gibi kalp anomalilerinin olasılığını azaltır.



Haşhaş Ezmesinde Hangi Vitaminler Bulunur?



Haşhaş ezmesi vitamin ve mineral bakımından zengindir. Vücudunuzun;

Demir: DV'nin %5'i

Tiamin: DV'nin %6'sı

Magnezyum: DV'nin %7'si

Fosfor: DV'nin %6'sı

Manganez: Günlük Değerin (DV) %26'sı

Bakır: DV'nin 'sı

Kalsiyum: DV'nin 'u

Çinko: DV'nin %6'sını haşhaştan karşılayabilirsiniz.

Haşhaş Ne İşe Yarar?



Ortaçağda haşhaş tohumları sakinleştirici olarak yaygın olarak kullanılıyordu. Ağlayan bebekleri sakinleştirmek, uyumaya yardımcı olmak ve ayrıca kadınlarda doğurganlık sorunlarını iyileştirmek için süt, afyon veya bal karışımında kullanılmıştır. Antioksidanlar ve biyoaktif bileşenlerin zenginliği sayesinde, haşhaş tohumları bağışıklık sistemini iyileştirmek, mikroplara direnmek ve vücudu çeşitli enfeksiyonlara karşı korumak için çeşitli halk ilaçları sunar.



Kendine özgü aroması ve aroması olan bu cevizli tohumlar daha çok çeşni olarak kullanılmaktadır. Karbonhidratlar, proteinler, diyet lifleri, elektrolitler, temel vitaminler ve minerallerle dolu bu tohumlar, kalp sorunları, böbrek bozuklukları, uykusuzluk, gastrointestinal sorunlar gibi bir dizi rahatsızlığı tedavi etmek için son derece faydalıdır ve bilişsel işlevi ve genel sağlığı destekler.