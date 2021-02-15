Haşhaş Nasıl Yetişir? Haşhaş Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Haşhaş bitkisi eski dönemlerden beri Anadolu da kullanılan bir şifa olarak varlığını sürdürmüştür. Yapılan birçok tedavide kullanılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Günümüzde haşhaş bitkisinin tarım da yer almasının nedenleri arasında da ilaç sanayi ve endüstriyel bir bitki olmasından kaynaklanmaktadır. Üretimi içeriğinden uyuşturucu madde yapılmasından dolayı 1938 tarihinden bu yana toprak mahsulleri ofisi tarafından denetimli olarak yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda ülkemizde haşhaş bitkisinin üretimi dünya üretiminin yüzde ellisini karşılamaktadır.

Haşhaş Nasıl Yetişir?

Haşhaş bitkisinin üretimi için tohumlarının çimlendirilmesi yapılarak bitkinin çimlenme olanaklarını sağlayacak koşullar oluşturulmalıdır. Toprağa ekilen tohumların sık sık nemlendirilmesi sağlanmalıdır. Haşhaş bitkisi çimlendikten sonra büyüme aşamasında sulanır daha sonra çapalanarak verimi artırılır. Hasat zamanında ise kuruması için yüksek sıcaklık gerekmektedir. Haşhaş üretimi iklim koşullarına uyum sağlayabilen doğal bir bitkinin geliştirilmiş şekli olduğu için oldukça kolay ve doğal ortama uyum sağlayabilen yapısı sayesinde rahatlıkla yetiştirilebilen bir bitkidir.

Türkiye’de Haşhaş En Çok Nerede Yetişmektedir?

Türkiye’de haşhaş üretimi Afyon, Çorum, Balıkesir, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kütahya, Konya, Manisa ve Uşak ta yapılmaktadır. Türkiye de iklim koşulları haşhaş üretiminin hem sonbahar hem ilkbahar ekimi için mümkün olmaktadır. İklim koşulları mümkün olabilse de ekimi devlet tarafından düzenlenen bir bitkidir.

Türkiye’de Haşhaş En İyi Nerede Yetişmektedir?

Türkiye’de haşhaş üretimi için iklim koşulları birçok bölgede müsait olmaktadır. Türkiye de İç Anadolu, Ege bölgesi ve Güneydoğu da iklim koşulları haşhaş tarımına müsaittir. Üretim planı dengesi sağlanması için ve üretimi kısıtlandığı için her bölgede tarımı yapılmamaktadır. Haşhaş üretiminde Türkiye’de birinci olan il Afyon’dur. Afyon ismi de haşhaş bitkisinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Afyonda haşhaş yan ürünlerinin birçoğuna ulaşmak mümkündür.

Türkiye’de Haşhaş Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye’de haşhaş tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için üretildiği gibi geri kalan haşhaş üretimi ihraç yoluyla dışarı gönderilmektedir. Haşhaş üretimi devlet ve ülkeler politikasıyla belirlenmektedir. Haşhaş yetiştiriciliğinde herhangi bir çiftçi toprak mahsulleri ofisinden izinsiz olarak haşhaş üretimi yapamamaktadır. Haşhaş bitkisi endüstriyel olarak kullanıldığı gibi tohumları da mutfaklarda kullanılan bir yiyecek eklentisi olmaktadır. Haşhaşlı ekmek ve haşhaşlı yiyecekler de tercih edilen bir gıda olarak tüketilmektedir.