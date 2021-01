Harry Potter Serisi Filmleri - Harry Potter Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Dünya çapında en çok hasılat yapan 20 filmden biri olan Harry Potter, toplamda 7 milyar dolara yakın bir gişe hasılatı elde etti. Türkiye'de de kapalı gişe oynayan yapım, özgün senaryosu ve görsel efektleriyle büyük beğeni topladı.

Harry Potter Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Harry Potter and the Sorcerer's Stone

2- Harry Potter and the Half-Blood Prince

3- Harry Potter and the Chamber of Secrets

4- Harry Potter and the Goblet of Fire

5- Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

6- Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 and Part 2

7- Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter Serisi İzleme Sırası

Toplam 7 filmden oluşan Harry Potter serisi şu sırayla izlenmelidir:

1- Harry Potter ve Felsefe Taşı

2- Harry Potter ve Sırlar Odası

3- Harry Potter ve Azkaban Tuzağı

4- Harry Potter ve Ateş Kadehi

5- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

6- Harry Potter ve Melez Prens

7- Harry Potter ve Ölüm Yadigarlar: Bölüm 1-2

Serinin ilk iki filmini daha çok komedi filmleriyle tanınan Chris Columbus yönetti. Daha sonraki filmlerin yönetmen koltuğunda Mike Newell, David Yates, Michael Cuaron, Harry Potter'ın senaryo ekibinde yer alan isimler ise şunlardır: Michael Goldenberg, Steve Kloves

Harry Potter Konusu

1- Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter, Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okuluna kabul edilir. Bu okulda yeni büyüler öğrenecek ve yeni arkadaşlar edinir.

2- Harry Potter ve Sırlar Odası

Büyücülük okulunda öğrenciler tek tek taşlaşmaya başlar. Herkes Harry Potter'dan şüphelense de suçlu hiç ummadıkları bir kişidir.

3- Harry Potter ve Azkaban Tuzağı

Serinin 3. filminde Harry Potter ve arkadaşlarının ruh emiciler ile olan mücadelesi anlatılıyor.

4- Harry Potter ve Ateş Kadehi

Harry Potter, büyücülük ve cadılık okulundaki 4. senesinde, ilk kez Lord Voldemort ile karşı karşıya gelir.

5- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Büyücülük okuluna yeni bir müfettiş atanır. Bu esnada Harry, okuldaki diğer öğrencilere kötü güçlerle nasıl mücadele edeceklerini öğretmeye başlar.

6- Harry Potter ve Melez Prens

Melez Prens'e ait bir kitap bulan Harry Potter, düşmanı Lord Voldemort'un karanlık geçmişi hakkında yeni şeyler öğrenir.

7- Harry Potter ve Ölüm Yadigarlar: Bölüm 1-2

Harry Potter ve Lord Voldemort son kez karşı karşıya gelir.

Harry Potter Vizyon Tarihi

1- Harry Potter and the Sorcerer's Stone: 1 Şubat 2002

2- Harry Potter and the Chamber of Secrets: 29 Kasım 2002

3- Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 4 Haziran 2004

4- Harry Potter and the Goblet of Fire: 18 Kasım 2005

5- Harry Potter and the Order of the Phoenix: 10 Ağustos 2007

6- Harry Potter and the Half-Blood Prince - 17 Temmuz 2009

7- Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 - 17 Kasım 2010

8- Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 - 13 Temmuz 2011

Harry Potter Oyuncu Kadrosu

Emma Watson

Daniel Radcliffe

Alar Rickman

Michael Gambon

Ralph Fiennes

Rupert Grint

Richard Harris

Maggie Smith

Robbie Coltrane