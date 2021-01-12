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Saç
MAHMURE ÖZEL

Hardal Yağı Saç Bakımında Nasıl Kullanılır?

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Hardal Yağı Saç Bakımında Nasıl Kullanılır?
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"Hardal yağı pek çok şekilde kullanılabilir. Saçınıza, cildinize ve vücudunuza rahatlıkla uygulayabileceğiniz doğal bir yağdır. Peki hardal yağı saçta nasıl kullanılır, gelin beraber bakalım..."

Hardal Yağı Saçta Nasıl Kullanılır? 

1. Hardal yağını saç için masaj yağı olarak kullanın. Hardal yağı, iyi bir omega-3 ve protein kaynağıdır. Bu bileşenlerin her ikisi de saç uzamasını teşvik eden iyi uyarıcılardır.

2. Parlak saçlara sahip olmak için sıcak yağ tedavisi olarak hardal yağını kullanılabilirsiniz. Parlak saçlar için uzun saçlara sahip olmak yeterli olmuyor, saçınızın sağlıklı olması şart.

Hardal yağını saç diplerinizden saçınızın ucuna kadar sürün ve ardından bir duş bonesi takın. Yaklaşık 3 saat bekletin ve ardından şampuanla yıkayın.

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3. Hardal yağı antibakteriyel, mantar önleyici ve iltihap önleyici bir yağ olduğu için kepeksiz ve kaşıntısız saçlar elde etmek için güvenli bir seçimdir. Tek yapmanız gereken hardal yağı ve hindistancevizi yağını karıştırıp saçınıza sürmek ve yaklaşık 1- 2 saat bekletmek. Daha sonra saç tipinize uygun şampuanla saçınızı yıkayın.

Hardal Yağı Saç Bakımında Nasıl Kullanılır

4. Saç dökülmesini önlemek veya azaltmak için hardal yağı, hindistancevizi yağı ve zeytinyağını eşit oranlarda kullanabilirsiniz. 2 saat bekletin ve sonrasında şampuanla yıkayın. Bunu haftada iki kez yapabilirsiniz.

5. Hiç istemediğiniz o beyaz saçların çok erken çıkmasını önlemek için, saçınıza hardal yağı uygulayabilirsiniz. 30 dakika bekletin ve daha sonra mutlaka saçınızı yıkayın, gece boyunca bekletmeyin.

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