Hardal Yağı Nedir? Hardal Yağı Nasıl Kullanılır?

HARDAL YAĞI NASIL KULLANILIR?



1. Masaj yağı olarak kullanın. Hardal yağının uyarıcı olduğu bilinmektedir. Cilde sürüldüğü an ısı yaratır ve böylece kan dolaşımını hızlandırır. Bu yöntem aynı zamanda eklemlerinizdeki ağrıyı, hatta artriti hafifletmeye yardımcı olur.

2. Nefes almakta güçlük çektiğiniz, öksürük veya soğuk algınlığı nedeniyle burnunuzun tıkandığı durumlarda göğsünüze masaj yağı olarak kullanılabilirsiniz. Hardal yağıyla göğsünüze masaj yapın.

3. Bir buhar inhalasyon tarifi olarak; su, hardal yağı ve kimyon tohumlarını kaynatın ve bir kaseye aktarın. Öksürük veya grip olduğunuzda tıkalı solunum yollarınızı açmak ve hızlı rahatlama için karışımdan buharı soluyun.

4. Dudak bakımı olarak çatlamış dudakları rahatlatmak için her gece dudağınıza bir iki damla hardal yağı sürebilirsiniz.

5. Astım ataklarının önlenmesi için besin takviyesi olarak 1 yemek kaşığı hardal yağı ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Günde 3 defa bu karışımı tüketebilirsiniz.

6. ½ çay kaşığı hardal yağı, ½ çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı zerdeçaldan bir diş macunu yapabilirsiniz. Bu, dişlerinizi doğal olarak beyazlatmaya yardımcı olur, sağlıklı diş ve diş eti sağlığını destekler.

7. Tıpkı balık yağı gibi hardal yağı da hafızayı ve beyin fonksiyonunu geliştirmek için besin takviyesi olarak kullanılabilir.

8. Hardal yağı, antioksidan kaynağıdır. Beslenmenize hardal yağını ekleyebilirsiniz.

9. Saf hardal yağı sivrisinek kovucu olarak cilde sürülebilir.

10. Güneş kremine alternatif olarak yüksek oranda E vitamini içerdiği için hardal yağı kullanabilirsiniz. Cildinizi güneşin sert ışınlarından koruyabilir. Yüzünüzün çok yağlı olmaması ve gözeneklerin tıkanmaması için az miktarda kullanın. Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce uygulayın.

11. Hardal yağı, A ve E vitaminleri bakımından zengindir, bu nedenle etkili bir yaşlanma önleyici serum olarak kullanılabilir. Bunu yapmak için hardal yağı ve hindistancevizi yağını karıştırıp yüzünüzü temizledikten sonra yüzünüze uygulayın.

12. Hardal yağı, kızarıklık gibi kaşıntılardan kurtulmak için merhem olarak uygulanabilir. Enflamasyonu azaltmaya iyi geldiği bilinmektedir, antibakteriyel ve mantar önleyici bir yağdır.

13. Çatlak topuğunuza hardal yağı uygulayın. Topuklarınıza sürün ve uyguladıktan sonra pamuklu çorap giyin. Bir gecede bu şekilde bekletin.

14. Tırnaklarınız için nemlendirici olarak hardal yağı kullanılabilirsiniz.

Bu saydığımız genel bilinen kullanım alanları ve faydalarıdır, tüketmeden önce sizin için uygun olup olmadığını anlamak için bir uzmana danışmakta fayda var.

Hardal yağını cildinize kullanmadan önce ise cildinizin bir bölgesinde alerjiniz olup olmadığını mutlaka test edin.