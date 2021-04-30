Hanımeli Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Hanımeli Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Son derece göz alıcı renklerde ve güzellikte çiçekleri olan Hanımeli pek çok insanın ilgisini üzerine çekmeyi başaran bitki türleri arasında bulunmaktadır.

Hanımeli Çiçeği Nedir?

Hanımeli çiçeğinin 200'e yakın çeşidi bulunmaktadır. Ana vatanı Avrupa toprakları olan bu çiçeğin türleri Çin topraklarında da yetişmektedir. Hanımeli çiçeği, bahçelere çok yakışan en göz alıcı çiçekler arasında yerini almaktadır. Hem görünümü bakımından hem de muhteşem kokusuyla benzersiz özelliklere sahiptir.

Hanımeli çiçeği, oldukça uzun ömürlü bir bitki olup her daim itina ile bakımı yapıldığı zaman, uzun yıllar boyunca varlık gösterebilir. Bu özelliği bakımından diğer çiçek türlerine kıyasla çok daha fazla tercih edilen bir çiçek olup soğu karşı da çok dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Hanımeli Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Hanımeli yetiştirmek isteyen çiçek severlerin, bu çiçeğin bakımına ayrı bir özen göstermesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda hanımeli çiçeğinin bakımı;

Hanımeli çiçeği her çeşit toprakta çok rahat yetişebilen bir çiçektir bu bakımdan özel bir toprak tercihi gerektirmez. Bu çiçeğin ilkbahar aylarının başından sonbahar ayının sonuna kadar sürekli olarak sulanması önemlidir. Bakımında gübre gerektirmeyen bir çiçektir. Hanımeli çiçeğinin belirli aralıklarda bir ortamda bulundurulması önemlidir. Hanımeli çiçeği, açık havada çok iyi yetişir bu sebeple havanın bol olduğu ortamlarda tutulması yararlı olacaktır.

Hanımeli Çiçeği Nasıl Ekilir?

Her iklime rahatlıkla uyum sağlayabilen ve çok soğuklara dahi dayanım gösterebilen hanımeli çiçeğinin belli bir ekim zamanı yoktur.

Hanımeli Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Hanımeli çiçeğini çoğaltmanın pek çok farklı yöntemi bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler arasında en kolay olanı olgunlaşmış durumda olan bir dalın yaz döneminde budama makası yardımıyla kesilip toprağa dikilmesidir. Toprağa dikilen çiçeğin dal kısmı kısa zamanda büyümeye başlar.

Hanımeli Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Bitkinin tohum yayılımı için doğru meyveleri seçmek ve olgunlaşmasını beklemek oldukça önemlidir. Belirli bir olgunluğa gelen tohum seçmek yeterli olmaktadır.

Hanımeli Çiçeği Nasıl Sulanır?

Sulama sıklığınızı hanımeli çiçeğinin yaşına, durumuna ve toprağın kuruluğuna göre belirlenerek yapılmalıdır. Çok genç olan hanımeli çiçekleri için daha az sulama yapılabilir fakat bitkinin yaşı arttıkça daha fazla sulamaya gereksinim duyar. Ayrıca hanımeli bitkisini çiçeklendiği dönemlerde daha sık aralıklarla sulamasının yapılmasına özen gösterilmelidir. Sulama miktarının ve sıklığının belirlenmesinde toprağın kuruluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çiçek, her daim toprağı nemli kalacak şekilde sulanmalıdır. Buna göre toprak ne tam kuru tamamen ne de çamur olacak kadar sıvı durumda kesinlikle olmamalıdır.

Evde Hanımeli Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Sarmaşık veya çalı biçiminde gelişme gösterdiği için genellikle balkonlarda değil de bahçelerde yetiştirilen bir bitkidir. Ancak uygun koşullar sağlandığında evin balkonunda da kolaylıkla yetiştirilebilir.

Hanımeli Çiçeği Anlamı

Hanımeli çiçeği ifade ettiği anlam bakımından, bağlılığı temsil etmektedir.Bundan dolayı pek çok kişi sevdiğine hanımeli çiçeğini rahatlıkla hediye edebilir. Çiçeğin sergilediği görünümü ve sahip olduğu zarifliğinden dolayı hanımeli ismini almıştır. Çiçekleri patlamamış durumda olan bir hanımeli, ince parmaklı bir kadının ellerine benzer bir görünüm sergilemektedir. Eski çağlarda hanımeli çiçeğinin uğur getirdiği yönünde bir inancın varlığı söz konusuydu.

Hanımeli Çiçeği Latincesi

Hanımeli çiçeğinin Latincesi "Lonicera etruscaé " dır.

Hanımeli Çiçeği Özellikleri

Muhteşem güzelliği ve kokusu ile dikkat çeken Hanımeli çiçeğinin, kendine özgü dikkat çekici özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;

- Oldukça hızlı gelişir,

- Hanımeli çiçeğinin çiçek kısmı çoğu zaman beyaz ya da sarı renklidir. Bunun dışında hoş kokusu vardır.

- Bulundukları yerin hava şartları doğrultusunda yaprak dökerler. Bazı hanımeli çiçeği çeşitleri ise daima yapraklıdır.

- Kırmızı veya siyah meyveleri vardır ve bu meyveleri çok süslü olup son derece güzel görünüme sahiptir,

- Hanımeli çiçeğinin bazı çeşitleri sarmaşık cinsinden olup bazı çeşitleri ise çalı türündedir. Bu çiçeğin bazı türleri ise tutunduğu yere sarılırlar.

- Hanımeli çiçeğinin çok fazla soğuğa dayandığı söylemek mümkün. Bu çiçeğin bazı türleri -30 dereceye kadar olan soğuğa dayanabilmektedir.

- Hanım eli çiçeği için en ideal ortam bahçedir.

- Bol hava alan ortamlarda çok daha sağlıklı yetişir.

- Saksıda yetiştirilecek olan hanımeli çiçeği için mutlaka humuslu toprak tercih edilmelidir.

- Bu bitkinin çiçek açabilmesi için yeterince gelişebilmesi çok önemlidir. Çiçek açacak olgunluğa ulaşmak kimi zaman 4 yılı bulabilir.

Hanımeli Çiçeği Faydaları

Hanımeli çiçeği şifalı bitkiler arasında yerini almaktadır. Bu bakımdan hanımeli çiçeği çay olarak tüketildiğinde pek çok faydasının görülmesi mümkündür. Bunlar:

- Yaşlılık karşıtıdır,

- Kırışıkları giderici etkiye sahiptir,

- Kan dolaşımını hızlandırır,

- Kalp ve damar sağlığına faydalıdır,

- Metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasına önemli etkisi vardır

- Beyin damarlarında meydana gelebilecek tıkanıkları önler.