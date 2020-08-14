Hangi Zaman Daha İyi: Sabah Seksi mi Akşam Seksi mi?

Sevişmenin net bir zaman dilimi elbette yoktur. Her çift kendi ideal zamanlarını kendi belirler, ne zaman isterlerse o zaman seks yaparlar. Dünya genelinde birçok insan akşam saatlerinde sevişme eğilimi gösteriyor. Size sabah saatlerine de şans vermeniz gerektiğini söylesek! Gelin sabah ve akşam seksinin artı ve eksilerine bakalım.

Sabahları cinsel hormonlarınız daha yüksek

Erkeklerde testosteron seviyeleri bir gecede yenilenir ve bu nedenle sabahları en yüksek, geceleri ise en düşük seviyede olma eğilimindedir. Uyurken, ertesi gün için testosteron üretiyorlar ve aldıkları kortizol artışına ek olarak, uyandıklarında o hormonun en yüksek kan serum konsantrasyonuna sahip oluyorlar.

Testosteron, erkekler için cinsel işlevlerde önemli bir rol oynar ve hem ereksiyona hem de seks yapmaya motive olmalarına yardımcı olur. Uzmanlar, sabahları yükselen testosteron seviyelerinin yüksek bir libido, gelişmiş uyarılma ve daha iyi bir ereksiyon sağlayabileceğini söylüyor.

Benzer şekilde, östrojen kadın cinsel arzusuyla ilişkilidir ve bu hormonlar da sabahları daha yüksek olma eğilimindedir. Uyku sırasında vajina kan akışı artar. Bu da daha fazla hassasiyet ve uyarılma anlamına gelir.

Sabah daha fazla enerjiniz olabilir

Pek çok insan günün sonunda yorgun hisseder. Günün yorgunluğu sebebi ile pek çok kişi seks yapmak istemeyebiliyor. Sabah seksinin potansiyel olarak gece seksten daha iyi olmasının bir başka nedeni de enerji. Gün başlarken enerji en yüksek seviyede olur. Bu da daha iyi bir seks yapabilirsiniz demektir.

Psikolojik faktörler sabahları sevişmeye engel olabilir

Bazı insanların sabah seks yapmak yerine gece seks yapmayı tercih etmelerinin birçok nedeni vardır. Sabah saatleri, birçok insan için telaşlı geçen zaman dilimleridir. Kahvaltı telaşı, ne giyeceğim düşüncesi, günü planlama, işe yetişme derken çok fazla şey düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Tüm düşünceler ve bir şeyleri yetiştirme telaşı sabah saatlerinde seks yapmak istemenize engel olur.

Öte yandan akşam saatleri tüm işlerinizi bitirip kendinizi daha rahat hissettiğiniz zamanlar olabilir. Bu da seksten daha çok zevk almanıza yardımcı olur.