Hangi Müzik Aleti Nasıl Öğrenilir?

Keman



Muhtemelen çalması en zor enstrümanlardan biri keman. Sadece enstrümanın yerleştirilmesi karmaşık değil, aynı zamanda ne yaptığınızı bile görmüyorsunuz. Sadece el pozisyonuna ve yayın hareketine güveniyorsunuz. Ayrıca, telleri kullanması ve bu enstrümanı uygun şekilde çalabilmek için hem güç hem de hassasiyete ihtiyaç duymanız nedeniyle birçok insan için çok karmaşıktır.

Piyano



Piyano yeni başlayanlar için uygun olması ve tüm yaş gruplarına kucak açması nedeniyle muhtemelen dünyada en çok çalınan enstrümanlardan biridir. Ancak bu kesinlikle herkesin bunda usta olabileceği anlamına gelmez! Bununla ilgili iyi olan şey, notları okuyabilmeniz. Düğmeleri veya dizeleri görmenize izin vermeyen koparma ve tuhaf el yerleşimleri olmadığı için notalara vurmak daha kolaydır. Herhangi bir enstrümanı çalmak kesinlikle birçok fayda sağlar ve her şeyden önce eğlencelidir! Piyano muhtemelen yeni başlayanlar için en iyi enstrümandır ve herkesin ilk tercihi olmaya uygundur!

Akordeon



Bu muhteşem enstrüman, pek çok insanın sevdiği oldukça farklı ve zengin bir ses üretir. Bununla birlikte, birçok insan akordeon çalmanın oldukça zor bir iş olduğunu düşünerek kandırılır, hatta size yakın satılık bir akordeon bulmak bile bir öğretmen bulmaktan daha zor bir süreç olabilir. Sadece körüğü itip çekmiyorsunuz, bunu enstrümanın her iki yanındaki tuşlara basarken aynı anda yapmanız gerekiyor. Bir tarafı piyanoya benzer ve kendi başına piyano çalmak yeterince zordur! Bu enstrüman kolayca ses üretebilse bile, bu enstrüman üzerinde ustalaşabileceğiniz ve iyi bir şey üretebileceğiniz anlamına gelmez.

Saksafon



Bu enstrümanın en iyi faktörlerinden biri el yerleştirmeleridir - saksafonu birçok üflemeli çalgı gibi ağız hizasında tutmanıza gerek yoktur, bunun yerine el daha rahat bir konuma yerleştirilir. Tüm üflemeli çalgıların kendi zorlukları olduğundan ve başlangıçta pek çok insanın çalamayacağı için, bunu yapmak için nefes gücüne ve iyi ciğerlere ihtiyacınız olacak. Ayrıca tüm anahtarları öğrenirken sabırlı olmanız gerekecek, çünkü onlara doğrudan bakamayacaksınız. Saksafonu çalarken kas hafızasına sahip olmanız gerekecek.

Gayda



Eşsiz tasarımı ve daha da ayırt edici sesi ile bu enstrüman, piyasadaki en tanınmış ve ikonik enstrümanlardan biridir. Ancak gayda sandığınız kadar yaygın olarak çalınmıyor. Formda olsanız bile, belirli bir solunum ve hava kontrol yöntemine ihtiyacınız olacaktır. Üstelik bulunduğunuz yere bağlı olarak, muhtemelen yakınınızda hiçbir yerde bir gayda öğretmeni de bulamayacaksınız :(

Gitar



Elbette gitar hem çocuklar hem de yetişkinler için en çok çalınan enstrümanlardan biridir ve bu nedenle tüm yaş grupları için uygundur. Ayrıca gitar için her yerde birçok bilgi ve faydalı ipucu bulabilirsiniz, internetteki dersleri izleyerek ve evinizde pratik yaparak öğrenebilirsiniz. Ancak bu, enstrümana gerçekten hakim olma şansınızın %100 olduğu anlamına gelmez. Tamamen hakim olmak birkaç ayrı notayı kapmaktan çok daha zordur. Pek çok insan bundan rahatsız olduğu için pes eder.

Arp

Bu şaşırtıcı enstrümanı çalması düşündüğünüzden çok daha zor. Elbette, karmaşıklık söz konusu olduğunda bir gitarla, hatta bir piyano ile bazı benzerlikleri vardır. Sadece notaları rastgele alıp güzel melodiler üretmek değil, her iki elinizin de aynı anda çalışması gerekiyor ve parmağınızı yerleştirmeden önce hangi notayı çalmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yine de kolay ve yavaş melodiler öğrenebilirsiniz, ancak daha zorlu parçalar denediğinizde çok daha zor hale gelir.