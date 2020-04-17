Hangi Gıda Nasıl Muhafaza Edilmeli?

Maske takan esnaftan alışveriş yapın

Market ve pazar alışverişini yanlış yapmak koronavirüsle teması artırır. Pazarda maske takmamış ve bağıran esnaftan alışveriş yapmamak lazım. Çünkü o bağırma esnasında virüsü çok uzağa saçabilir, gıdaların üzerine geçebilir. Sonra biz onu elimize alıp, evimize götürürüz. Dolayısıyla sosyal mesafeye uymak şartıyla maske takarak alışverişi yapalım. Özellikle maske takan esnaftan alışveriş yapın. Ürünleri seçmeden almaya dikkat edin.

Sokağa çıkma yasağından bir gün önce alışverişe gitmeyin

Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı olacağı için cuma ve pazartesi günü marketlerde yoğunluk yaşanacaktır. Alışverişi son güne bırakmamak lazım. Çünkü sosyal mesafe bozulacaktır, marketlerdeki ürünler tükenmiş de olabilir. Sokağa çıkma yasağının bittiği günün ertesinde de markete gitmeyin. Yine çok yoğunluk olacaktır.

Ürünleri balkonda havalandırın

Markette ödemeyi yaptıktan sonra yanımızda taşıdığımız dezenfektan ile ellerimizi dezenfekte edin. Ayakkabıları da evin içerisine almayın. Eve getirdiğimiz ürünleri hemen tüketmeyeceksek balkona koyup, havalandırmak lazım. Acil kullanmamız gereken ürünü ambalajdan çıkarmadan sabunlu suyla yıkayın. Koronavirüsün en büyük düşmanı sabundur, rahatlıkla öldürür. Sebze ve meyveleri de bol suda yıkayın. Sirkeli suda da bekletebiliriz ama sirkenin dozunu iyi ayarlamak lazım. Sebzeleri yıkadıktan sonra suyundan arınsın öyle buzdolabına koyun.

Alüminyum folyoya dikkat

Folyo kullanımı uzun süreli olursa Alzheimer hastalığına neden olur. Et ve et ürünlerini plastik veya kağıt poşete sarabiliriz. Turşuları plastiğe değil cam kaba koyun. Plastiklerden uzak durmak lazım çünkü birtakım kimyasallar yiyeceklere bulaşabilir. Su alırken de cam şişede olmasına dikkat edelim.

Açıkta satılan ürünleri almayın

Eskiden açıkta satılan peynir, zeytin gibi gıda ürünleri alınıyordu fakat şimdi asla alınmaması gerekiyor. Hem raf ömürleri var hem de paketli gıdaların virüsle temasları düşüktür.

Peynir, yumurta, et ve sütü dışarıda bırakmayın

Ürünleri marketten nasıl alınıyorsa öyle saklamak gerekiyor. Makarna ve kuru bakliyatın buzdolabında kalmasına gerek yok. Güneş görmeyecek şekilde serin bir ortamda saklamayız. Markette soğukta tutulup satılan ürünleri de evde buzdolabında saklamalıyız. Peynir, yumurta, et ve sütü dışarıda bırakamayız. Hemen tüketmeyeceğimiz ürünleri parçalara ayırarak yiyebileceğimiz kadarını aşağıda tutup geri kalanı buzlukta saklamalıyız.