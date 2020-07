Hangi Burç Neden Korkuyor? İşte Burçların Bilinçaltı Korkuları

Astrolojik sebepleri göz önüne aldığımızda belirli takımyıldızlarında doğan insanların ortak korku, kaygı ve endişeler yaşadığı söylenebilir. Bu her zaman böyle olacak anlamı taşımaz ama genelde böyle olur.

Aciz çocukluk durumuna dönüş korkusu, sosyal tabular korkusu, yalnız kalma korkusu, kaos korkusu vb gibi… Bu korkular nereden gelmektedir? Geçmişteki şartlanmalarınız veya travmatik deneyimler yüzünden kaynaklanabilir. Kişinin yaşamına göre duygusal önyargılar ve bilinçaltına ait güdüler korkularla sarılmış ifade tarzlarına olan dürtüleri temsil etmektedir. Bazı şeyler yakanızı bırakmaz gibi gelir. Döner dolaşır bu esareti nasıl bitireceğinizi bilemezsiniz. Belki de bir esaret içinde misiniz bunu da bilemiyor olabilirsiniz.

Doğum anınız sizde gizli olan bilinçaltı seviyenizde neler olup bittiğini sizlere farkettirebilir. Nasıl olur da yıllar önceye ait bir an sizin derin deneyim kaynaklarınızı birden yok sayabilir? İşte bazı şeyleri daha şuurlu bir hale getirebilirseniz büyük bir güçle canlanırsınız. İnsan iç görüsünü kaybetmediği zaman mutlu biri olabiliyor. Yani bilincin aydınlığa kavuşması da diyebilirsiniz.

Haydi o zaman buyurun bakalım burçlarınıza göre değerlendirelim;

Koç Burcunun Korkuları:



Hedef bulamama, ya da haklı olduğu bir konuda kendini yeteri kadar savunamama korkusu taşıyabilirler. Kendine aşırı güven ve aceleciliği ile bilinen Koç burcunun en büyük korkusu kendine bir hedef bulamamak veya etrafında fikirlerini paylaşacak insanların olmamasıdır. Sürekli kendi yolunu seçer ve o yolda gider ama bu yolda giderken birinin önünü kesmesinden çok endişe duyar. Çünkü aklına koyduğunu yapar. Bir koç için onu kimin durduracağı çok önemlidir.

Boğa Burcunun Korkuları:



Zar zor elde ettikleri huzurlarının bozulmasından oldukça kaygı duyarlar. Amaca bağlılığından ve sadakatinden ödün vermeyen Boğa burcu insanı dış sebeplerden dolayı huzurunu kaybetmekten korkar. Konfor alanından çıkma fikri ya da değişim içinde olma endişesi onu mutsuz eder. Sevdiklerini istediği gibi ağırlayamamak ya da ailesine güven duygusu verememek onu endişelendirir. Birinin ondan şüphe duyduğunu görmesi onun sanki kendisine ihanet etmesi gibi gelir. Ansızın öfke duymaktan çok korkarlar. Bunu yönetmekte zorlanıyor olabilir.

İkizler Burcunun Korkuları:



Bilgi verme ve bilgi alma işlevini sürdürememek, ellerini ve konuşma yeteneğini kaybetme korkusu. İkizler burcu deyince akla ilk gelen pratik zekâ ve konuşkanlıktır. Girdiği her ortamda kolayca varlığını hissettiren ikizlerin en büyük korkuları arasında konuşma yeteneğini ve ellerini kaybetmek yer alır. Bunun dışında arkadaşlarının onun yanlış anlaması ya da arkadaşlarının onu istemediğini düşünmesi oldukça korkutucu bir durum olabilir. İnsanları bazen kendisiyle arası iyi mi diye arayarak kontrol edebilir. Dostuk kavramlarına önem vermesinden ötürü bu konuda çok fazla kaygı yaşayabilir.

Yengeç Burcunun Korkuları:

Başına bela gelme korkusu. Başına her şey gelebilme ihtimali korkusu yaşarlar. Çevresine ve sevdiklerine karşı son derece koruyucu, duygusal ve evcil olan Yengeç burcu her ne kadar tuttuğunu koparan bir burç olsa da en büyük korkusu belaya bulaşmaktır. Genelde risk almaktan hoşlanmaz. Alacağı en büyük risk âşık olmaktır. Bununla ilgili konularda çok fazla korkusu vardır. Sevilmeme hissi veya gerçek değeri bulmadığını düşündüğü bir his içinde olabilir.

Aslan Burcunun Korkuları:

İzleyici bulamama korkusu. Kendini savunmak zorunda kalmak, kendini alkışlamak zorunda kalma korkusu gibi durumlar olayların içerisinde olmak onu endişelendirebilir. Yaratıcılığı ve etkileyiciliği ile bilinen aslan burcu oldukça sahiplenici ve kıskanç karaktere sahiptir. Bu burcun en büyük korkusu ise çevresinde hiç kimsenin kalmamasıdır. Bir duruma karşı gurur yapmaktan da oldukça korkar ama bunu belli etmez ve yapması gereken gurursa bunu yapar.

Başak Burcunun Korkuları:

Belaya bulaşma, hastalığa bulaşma, hastalığın bulaşması korkusu. Çevresinde olup biten her şeyi eleştiren, yargılayan ve her şeyden düzen bekleyen Başak burcunun korkuları arasında hasta olmak ilk sırada yer alıyor. Sonrasında başkalarının onun hayatlarını eleştirmesinden kaygı duyabilirler. Düzensiz algılanmak onları üzer. Hizmet edememek ya da birilerinin ondan bir şey istememesi onun işe yaramadığı düşüncesi verebilir. Bu yüzden bunun korkusu önlerine gelebilir.

Terazi Burcunun Korkuları:



Terazi burcunun en büyük korkusu yanlış partner seçimi ve özel hayatında mutsuzluktur. Bunun dışında küslüklerden hoşlanmaz. Bir arkadaşını kırmak ya da yanlış anlaşılmak onu çok üzer. Bu korku içinde sürekli olur. İnsanlarla kötü olmak istemezken bir bakmış ki sürekli küslükler ve problemlerle savaş vermek zorunda kalıyor.

Akrep Burcunun Korkuları:



Güçsüz kalma korkusu, gücünü kaybetme korkusu. Kin, tutku ve gücün simgesi Akrep burcu insanı en çok gücünü ve iktidarını kaybetmekten korkuyor. Aynı zamanda kendi mahremine saygı duyulmamasından korkar. Ölüm korkusu ve geçmişte çektiği acıları tekrar yaşamaktan korkabilir.

Yay Burcunun Korkuları:



Bilgi bulamama, duygu ve düşüncelerini aktaracak kişi bulamama korkusu. Özgürlüğün savunucularından olan araştırmacı Yay burcunun en büyük korkusu aradığını bulamamaktır. Neyi aradığını yaş ilerledikçe anlar ama genelde korkusuz denilecek kadar az duygusal kaygılar barındırır. Yaşama hep iyi yönünden bakar.

Oğlak Burcunun Korkuları:

Başkaları ne der korkusu. Parasız kalma korkusu. Hesapçılığı ve başkalarının düşüncelerine önem vermesiyle bilinen Oğlak burcunun korkuları arasında “başkaları ne der” korkusu ilk sırada yer alır. Bunla ilgili kendi içinde sürekli rezil olmama ve hata yapmama korkusu da verebilir.

Kova Burcunun Korkuları:



Yalnız kalmayı çok seven kovalar aslında bir yanda da seçtiği bu yalnızlığın ömür boyu sürmesinden korkar. Sıradanlaşma korkusu. Son derece insancıl olan Kova burcu her ne kadar bağımsız gibi görünse de yalnız kalmaktan oldukça fazla korkuyor. Bu yüzden ilişkilerine yeterli özeni gösteremeyebilir.

Balık Burcunun Korkuları:



Partner olmadan yalnız kalma korkusu, duygusal ifadeyi aktaramama korkusu. Hayalci ve duyarlı olan Balık burcu oldukça duygusaldır. Burcun en büyük korkusu duygularını ifade edememektir. Duygusal anlamda hep bir huzur anlayışındadırlar. İşlerini tamamlayamamaktan veya verdikleri sözü tutamamaktan korkarlar.

UZMAN ASTROLOG AYGÜL AYDIN