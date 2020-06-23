Hangi Besin Hangi Öğünde Tüketilmeli?

Kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyecekleri gün boyunca ayarlamalıyız. Sabahları, yiyecek olarak yavaş ve hızlı karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu hızlı karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli. Böylece yağa dönüşmez.

Kahvaltıda fındık, meyve veya patates tercih edin

Yavaş karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar.

Tahıllar, fındıklar, meyveler, kuru meyveler, tatlılar, patatesler kahvaltı için en uygun olanlar. Mesela patatesi, sabahları her zaman yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir.

Kahvaltıda, eğer çok seviyorsanız, patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek.

Elma ise mide ve bağırsakların işleyişinin iyileştirilmesine yardımcı olur, bu nedenle sabahları tüketmek daha iyi.

Ancak akşamları yenen taze bir elma rahatsızlığa neden olabilir ve midenin asitliğini artırabilir.