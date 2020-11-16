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Haberler >Mahmure > Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor?
İyi Yaşam

Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor?

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Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor?
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"Dr. Fevzi Özgönül, havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine iyi geldiğini belirtti; mevsiminde yenilen besinlerle ilgili bilgiler verdi."

Diş çürümelerine karşı ıspanak

Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebzedir. Bu nedenle ıspanak vücudun direncini arttırıyor. Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.

Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor

Sindirime taze fasulye

Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa tüketilmesi gerekiyor. Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı oluyor ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir.

Ülsere biberiye

Biberiye de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir.

Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor

Kolesterole sarımsak

Taze sarımsak mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

Baş ağrısına havuç

Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.

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