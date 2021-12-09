Hamsi kaç kalori? 100 gram hamsi besin değerleri ve kalorisi...
"Diyet yapan kişiler yedikleri yiyeceklerden kaç kalori aldıklarını bilmek ve hesaplamak istemektedir. Bazı besinler vücuda son derece yararlı olsalar da kalorisinden dolayı yiyememektedir. Bu besinlerden bir tanesi hamsidir. Hamsi kaç kaloridir? Hamsi tava kaç kaloridir? Hamsi füme kaç kaloridir? Sizler için hamsi besinin kalorilerini derledik."
Hamsinin kalori miktarı hamsinin yapılma tarzına göre değişkenlik göstermektedir.
Pişmiş hamsinin 100 gramdaki kalorisi 98 kaloridir. 100 gram hamsiden 98 kalori kazanılmaktadır. 100 gram hamsi yendiğinde 1.1 gramı karbonhidrattır. 100 gram hamsiden 12,1 gram protein alınmaktadır.
Hamsi Tava Kaç Kalori?
Hamsi tava oldukça güzel bir yiyecek olduğu için insanlar sıkça tercih etmektedir. Hamsi tavanın 100 gramından 179 kalori alınmaktadır. 100 gram hamsi tavadan 4,8 gram karbonhidrat alınmaktadır. 100 gram hamsi tavadan 19,6 gram protein alınmaktadır.
Hamsi Füme Kaç Kaloridir?
Hamsi fümenin 100 gramında 108 kalori bulunmaktadır. 100 gram hamsi füme yendiğine 108 kalori alınmaktadır. Hamsi fümenin %79 protein içermektedir. Kalan %21’lik kısım yağ olarak alınmaktadır.