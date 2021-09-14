Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Başlar? İşte Kesin Hamilelik Belirtileri

Anne adayları bir yanda bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hamilelikte mide bulantısı gibi günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen belirtilerle karşılaşabilirler. Gebelik belirtileri arasında en sık görülen durum olan hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Başka hangi belirtiler gebelik sürecince görülebilir. İşte tüm ayrıntılarıyla hamilelik belirtileri…

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Hamilelikte mide bulantısı şikayetleri genellikle gebelik döneminin beşinci ve altıncı haftalarında kendisini göstermeye başlar. Bu süreç bazı gebelerde daha geç başlayabilmektedir. Bulantı şikayetlerinin fazlalığı gebeden gebeye farklılık gösterebilen bir durumdur. Mide bulantıları anne adaylarını en fazla zorlayan durumlar arasında yer alabilmektedir. Ancak bu sürecin yarattığı olumsuz etki de gebeden gebeye değişebilmektedir.

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer?

Hamilelikte görülen mide bulantısı şikayetleri genellikle gebelik döneminin üçüncü ayı sona erdikten sonra hafifleyerek sona erer. Bu dönem ise gebeliğin 12 -14 haftalarına tekabül eder. Ancak nadiren de olsa mide bulantısı şikayetleri daha uzun süreler devam edebilmektedir. Kimi gebelerde bu süreç doğuma kadar da sürebilmektedir. Gebelerin yalnızca 'unda gebelik dönemi mide bulantı ve kusma şikayetleri gebeliğin sonuna kadar sürebilmektedir.

Kesin hamilelik belirtileri

Kesin hamilelik belirtisi olan bir bulgu aslında yoktur çünkü ilk gebelik belirtileri hem görülecek bir adette hem de birçok hastalıkla karışabilir. Adet gecikmesi, bulantı ve kusma en yaygın belirtiler olsa da buna sebep olan başka durumlar da olabilir mutlaka ayırt edilmesi gerekir.