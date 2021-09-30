Hamilelikte maden suyu içmek zararlı mı ve mide bulantısına iyi gelir mi?

Mineral açısından zengin olan ve yer altından çıkan sulara maden suyu denilmektedir. Maden sularının bünyesinde doğal şekilde karbondioksit gazı bulunmasından ötürü gazlı olmaktadırlar. Gaz içerikli olmayan maden sularının dışında yapay şekilde karbondioksit gazı verilip, gazlı olan formları da bulunmaktadır. Sodyum bikarbonat içerikli su içerisine karbondioksit gazının verilmesiyle beraber sağlanan yapay gazlı içeceklerine soda ismi verilmektedir. Gebelikte maden suyu içmek isteyen pek çok kişinin, maden suyunun tüketilip tüketilmediğine dair araştırmaları bulunmaktadır.

Hamilelikte Maden Suyu İçmek Zararlı mı?

Gebelikte maden suyu tüketiminin; bebek ve anne adına zararlı olacağına dair halk arasında bir bilgi yayılmakla beraber bu bilginin yanlış olduğunu söylemek mümkündür. Kadın doğum uzmanlarının çoğu; hamilelik döneminde içilen maden suyu ve sodanın ne bebek ne de anne adına herhangi bir zararının olmadığını belirtmektedir. Aksi halde maden suyunun içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi pek çok yararlı mineralin olması, annelerin maden suyu tüketmesi için önemli bir sebeptir. Hamilelik döneminde gün içerisinde bir veya iki bardak maden suyu tüketilmektedir. Fakat tüketilecek olan ürün içerisinde aroma ya da tatlandırıcı gibi katkı bileşenlerinin olmaması gereklidir.

Gebelikte maden suyu tüketmek; ne bebeğe ne de anneye zarar vermez. Aksi halde içerisinde bulunan mineraller ve kalsiyum bebeğe oldukça yararlı bileşenlerdir. Hamileliğin ilerleyen zamanlarında kabızlık ve hazımsızlık problemi yaşayan anneler adına bol oranda magnezyum ve sülfat içerikli doğal maden suları, yararlı olacaktır. Gebelikte maden suyu içmenin faydaları ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Gebelikte dişlerin sağlıklı kalması adına çoğalan flor gereksiniminin karşılanması gerekmektedir. Maden suyu; içeriğinde zengin flor barındırmakta olup gebelikte çoğalan diş çürüğü riskini en aza indirir.

- Gebelikte maden suyu tüketimi; yüksek kalsiyum içeriğinden ötürü kemik sağlığı bakımından yararlıdır. Bilhassa süt ve süt ürünlerinden tüketemeyen hamileler adına maden suyu oldukça iyi bir seçenektir.

- Gebelikte meydana gelen kabızlık ve kas kramplarının önlenmesi konusunda magnezyum önemlidir. Maden suyunun yüksek oranda magnezyum içermesi sayesinde bu şikayetler azaltılabilir. Yeterli oranda süt ve süt ürünleri tüketen hamileler de dahil kas krampları gebelikte mühim bir sorundur.

- Maden suları hazmı kolaylaştıran, sülfat ismindeki maddeyi içermektedir. Sülfat; pankreastan sindirim adına kullanılan enzimlerin salınımına yardımcı olarak sindirime yardımcı olur. Gebelikte hazımsızlık problemi yaşayan kişilerde bu problemin çözümü adına maden suyu destek olabilir.

Hamilelikte Maden Suyu İçmek Mide Bulantısına İyi Gelir mi?

Gebelik dönemlerinde bulantı problemleriyle sıkça karşılaşan anne adayları, gebelikte tüketilen maden suyunun mide bulantısına iyi gelip gelmediğini araştırmaktadırlar. Maden suyunun içinde yer alan mineral ve vitaminlerin; hem kusma sonrasında sıvı gereksinimini karşıladığı hem de önemli oranda bulantının önüne geçtiği belirtilmektedir. Fakat maden suyu tüketimi yapılmadan önce tansiyon ile ilgili bir rahatsızlığın bulunması durumunda maden suyu tüketimine dikkat etmek önemlidir.

Maden suyunun çok fazla tüketilmesi durumunda kan basıncının riskli bir şekilde yükselmesine neden olan maden suyu tüketimine dikkat etmek oldukça gereklidir. Bunların dışında kalp hastalığı olan annelerin daha az sodyum oranı bulunan maden sularını tercih etmesi gereklidir. Bu bakımdan hekimle görüşerek, hekimin vermiş olduğu öneriler ile tüketmek doğru olacaktır.