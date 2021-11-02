Hamilelikte (Gebelikte) Akıntı Neden, Nasıl Olur? Hamilelikte Akıntının Sebepleri

Hamilelikte akıntı anne adaylarının sıklıkla karşılaştığı bir durumsa da sürekli devam eden akıntı enfeksiyona neden olabileceğinden, rengi ve dokusu da ayrıca önem taşır. Aşağıda belirteceğimiz hamilelikte akıntı sebepleri ve belirtilerine dikkat ederek mutlaka bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyoruz. İşte, hamilelikte (gebelikte) akıntı neden, nasıl olur sorularının yanıtları...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Özen, gebelik sürecinde akıntı sebeplerini, nedenlerini ve akıntı renklerine göre sebeplerinin neler olabileceğini anlattı.

HAMİLELİKTE AKINTI NEDEN OLUR?

Hamilelik döneminde östrojen üretimi önemli ölçüde artar. Bu yüzden koyu kıvamlı ve açık renkli hafif kokulu bir vajinal akıntı meydana gelebilir. Akıntı renksizse, kötü koku yoksa ayrıca kaşıntı, idrar yaparken yanma ve ağrı gibi şikayetler de eşlik etmiyorsa, bu durum büyük bir ihtimalle fizyolojik bir akıntıdır. Normal kabul edilir bir durumdur.

HAMİLELİKTE AKINTI NASIL OLUR?

Hamilelik akıntısı fizyolojiktir ve genellikle bir tedavi gerektirmez. Fakat bakteriler, mantar veya parazitler nedeniyle oluşan vajinal enfeksiyonlar da akıntıya yol açabilir. Bazen bu etkenlerin ikisi veya tümü bir arada enfeksiyona neden olur. Vajinal akıntıda kötü koku ve renk değişikliği özellikle ileri derecede koyulaşma varsa, beyaz süt kesiği gibiyse, kaşıntı ve yanma gibi belirtiler varsa hemen doktora başvurulmalıdır. Hamilelikte vücut direnci azalır. Vajina içindeki ph dengesi hormonlar dan dolayı değişir. Stabiliteyi kaybeder. Mantar enfeksiyonlarına da sıkça rastlanır.

HAMİLELİKTE AKINTI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Gebelikte en çok görülen akıntı candina yani mantar enfeksiyonudur. Sebebi ise vajinal asidinin bozulmasına bağlı olarak glikojen oranının yükselmesidir. Bu da enfeksiyon için zemin oluşturur. Özellikle hamileliğin son 3 ayında hücresel bağışıklığın azalması neticesinde kandida gelişimi daha da kolaylaşır. Mantar enfeksiyonu, o bölgedeki koruyucu iyi bakteri topluluğunun azalması nedeniyle meydana gelir. Hamilelik, doğum kontrol hapları ve gebelik şekeri mantar enfeksiyonunu kolaylaştıran faktörlerdir.

Mantar enfeksiyonunda; vulva ve vajende kızarma, kaşıntı, peynir kesiği şeklinde beyaz renkli ve kokusuz akıntı görülür. Bakteriyel vajinozis, Gardnerella vajinalis adlı bakterinin oluşturduğu ve vajinal akıntıya yol açan bir durumdur. Aşırı miktarda ve kokulu akıntı olur. Trichomonas vajiniti de bir etkendir. Sarı renkli, kötü kokulu, bol köpüklü akıntı ve genital bölgenin dış kısmında kızarıklık gibi belirtilere yol açar. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için anne adayıyla beraber eşinin de tedavi edilmesi gerekir.

Hamileliğin ileriki dönemlerinde akıntı olarak düşünülen sıvı, suların erken gelmesi sonucunda boşalmaya devam eden amniyon sıvısı da olabilir. Bu nedenle, özellikle 20. haftadan sonra su gibi bir akıntı söz konusu ise, amniyon sıvısı olup olmadığının incelenmesi gerekir.