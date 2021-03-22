Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Bu Belirtilere Dikkat!

Gebeliğe ait ilk şüpheler daha adet gecikmesi olmadan başlayabilir. Hamilelik belirtileri çoğunlukla bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi ile başlar. Meme başının renginde koyulaşma olur. Başka sebeplerle de adet gecikmesi olabilirse de genellikle bu bulgularla gebelikten şüphelenilir.

Gelin bu belirtilere hep birlikte bir göz atalım:

Baş dönmesi

Yorgunluk ve bulantının yanında kan basıncının ani düşmesi ile meydana gelen baş dönmesi de olabilir. Uykusuzluk bu şikayetleri artabilir. Dolaşımı uyarmak için hareket ve dozunda spor faydalıdır.

Bulantı

Genellikle erken gebelikte, özellikle 6 ile 12. haftalarda ve daha çok sabahları, bazen öğleden sonra ya da tüm gün de hissedilebilir. Sebebi ise 3. aydan sonra tekrar düşmeye başlayan gebelik hormonu olan HCG’nin kan seviyesinin yükselmesidir.

Yorgunluk

Gebelik öncesine kıyasla çoğu kadın kendini daha yorgun hisseder. Bu, bir gebelik hormonu olan progesteronun yükselmesi nedeniyledir.

Duygusal değişimler

Gebeliğin ilk anlarından itibaren hormonlarda değişiklikler söz konusu olduğu için, gebelerde duygusal değişiklikler görülmesi çok normaldir. Aşırı hassasiyet, kolaylıkla ağlayabilme, sinirlenme gibi belirtiler hamilelik belirtileri olabilir.

Aşerme

Belirli gıda veya içeceklere karşı aşerme olabilir. Bazen daha önce hiç tercih edilmeyen gıdalara karşı aşırı istek duyulabilir.

Cilt sorunları

Gebelik esnasında ciltteki pigmentasyon ve akne oluşumu ya da mevcut aknenin artış gösterebilir.

Dolaşım sistemi

Kan hacminde artma ve buna bağlı olarak kanın yoğunluğunun azalması, kalp çarpıntısı, ilk 6 ayda kan basıncında düşme, azalmış damar basıncı ve buna bağlı varis oluşumuna eğilim ve pıhtılaşma riskini beraberinde getirebilir.

Sindirim sistemi

Hormonların etkisiyle midede ekşime ve kabızlık sık görülebilir. Bunun tam tersi şekilde böbrekteki artmış dolaşım ve idrarda şeker yükselmesi idrar yolları iltihabına da neden olabilir.

Ağız ve diş sorunları

Kalsiyum ve Flor mobilizasyonunun artması ve pH’ nın düşmesine bağlı olarak dişte çürük oluşumunda hızlanma görülür.