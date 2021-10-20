Hamam otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Hamam otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Hamam otu; halk dilinde zırnık otu şeklinde de isimlendirilmektedir. Osmanlı dönemlerinde hanımların istenmeyen tüylerine karşı kullandığı hamam otu; genel olarak toz halinde satılmakta olup, macun şekline getirilerek uygulanmaktadır. Hamam otu; yalnızca Osmanlı Döneminde değil, tarih boyu çok sık kullanılan bir ot çeşididir.

Hamam Otu Nedir?

Hamam otu; zırnık otu şeklinde bilinmektedir. Bu bitki; Kahramanmaraş şehri başta olmak üzere pek çok yerde yetiştiği belirtilebilir. Bitki; arsenik trisülfür yapısına sahiptir. Hamam otunun içeriği çok değerli olan bitki türü olduğu söylenebilir. Dünyada Tunus, Cezayir ve Fas’ta yaygın şekilde yetiştirilmektedir. Hamam otundan sağlanan yağ; hamam otu yağı şeklinde isimlendirilir.

Hamam Otu Ne İşe Yarar?

Hamam otu; insan vücudunda istenmeyen tüylerin dökülmesine yardımcı olarak, yeniden çıkmamasını sağlar. Hamam otu; epilasyon ve ağda görevini görmektedir. Hamam otu; ülkemiz çapında çok sık kullanılmaktadır.

Hamam Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Hamam otu; ülkemiz çapında Kahramanmaraş şehri olmak üzere pek çok yerde yetişmektedir. Dünya çapında Tunus, Fas ve Cezayir’de yetişmektedir.

Hamam Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Hamam otu; yaz mevsiminde ortaya çıkar.

Hamam Otu Nasıl kullanılır? Hamam Otunun Kullanımı

Kadınlar; hamam otunu istenmeyen tüylerden kurtulmak adına kullanmaktadır. Hamam otu genellikle toz halinde satılmaktadır. Hamam otu tozu; uygulanacak bölgeye göre oranı belirlenerek, toz bir kase içerisine alınmalıdır. Daha sonra üzerine yavaşça su eklemesi yapıp, karıştırarak, krem şeklinde karışım sağlanmalıdır. Kremsi yapılı karışım uygulanmak istenen yere sürülmelidir. 3 dakika kadar bekletilerek, uygulanan bölge hemen temizlenmelidir. Kremsi yapı temizlenirken; lif tarzı bezlerden yardım alınarak, su ile bölge yıkanmalıdır. Bu şekilde tüylerden yavaş yavaş kurtulmak mümkün olacaktır.

Dökülen tüylerin yaklaşık olarak iki hafta sonra tekrardan çıkmaya başlaması olağandır. Fakat bu bitkinin; kimyasal bileşenleri içermesinden ötürü tehlikeli ve kötü kokuya sahip olduğu söylenebilir. Bu yüzden kremsi yapı hazırlanırken, mümkün olabildiğinde kokuyu solumamaya dikkat etmek gereklidir.

Hamam otundan elde edilen yağ ise; toz şeklindeki gibi tüyleri dökmesi adına değil, dökülen tüylerin tekrardan çıkmasını geciktirerek, tüylerin sıklığının seyretilmesi adına kullanılır. Tercih edilen herhangi bir metotla beraber tüylerin dökülmesi sağlandıktan sonra bu yağ, cilde az oranda damlatmak yeterli olacaktır. 5 dakika boyunca masaj yaparak, vücuda yedirmek gereklidir.

Hamam Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Ülkemizde çok sık kullanılan hamam otu; erkek veya kadına genel şekilde bilinmekte olan tek yararı vardır. Bu yarar ise; bireyin bedeninde bulunan istenmeyen tüylerin dökülmesi ve istenmeyen tüylerin yeniden çıkmasını engellemektedir. Hamam otu; ağda ve epilasyon işlemlerinin görevlerini üstlenir.

Hamam Otunun Zararları Var mıdır?

Hamam otunun kullanılması sebebi ile zehirlenen kişilerin ve hatta yaşamını kaybeden kişilerin olduğu bilinmektedir. Aynı biçimde hamam otunun tozunun ve yağının bilinçsiz bir şekilde kullanılması, cilt üzerinde uzun süreli bekletilmiş olması ciddi yanık ve tahrişlere sebep olmaktadır. Bu durum ise bedenin alerjik reaksiyonlar vermesine neden olabilmektedir.

Hamam Otu Nerede Satılır?

Hamam otu; aktarlarda toz şeklinde satılmaktadır. Bunun dışında hamam otu; yağ şeklinde üretilip, yağ biçiminde de satılmaktadır. Hamam otunu, aktarlarda bulmak mümkündür.