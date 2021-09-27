Halep Sabunu ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Halep Sabununun saça, cilde ve yüze faydaları nelerdir

Geçmişi 2000 yıl öncesine dayanan halep sabunu, zeytinyağı ve bitkisel yağların karışımından elde edilmektedir. Bu özelliğinden dolayı da % 100 doğal bir sabundur. Doğallığıyla öne çıkan bu sabunun kullanım alanlarını belirtmek gerekmektedir.



Halep Sabunu Ne İşe Yarar?



Sabunlar genel olarak vücut ve saç temizliği için kullanılmaktadırlar. Lakin bazı sabunlar cilt bakımında da tercih edilmektedirler. Bunlardan biri olan halep sabunu, cildi temizlemeye yardımcı olmaktadır. Temizlerken aynı zamanda cildi nemlendirmektedir. Nemlenen cilt yumuşak bir dokuya kavuşmaktadır.



Söz konusu sabun Suriye'nin Halep kentinde üretilmektedir. Adı da bundan ötürü halep sabunudur. El yordamı ile ortaya konulan en eski sabunlar arasındadır. Koruyucu madde içermeden tamamen doğal malzemelerden elde edilmektedir.



Halep Sabunu Nasıl Kullanılır?



İlgili sabun saç ve vücut bakımında tercih edilmektedir. Saç için kullanımında şu yöntem takip edilmelidir: Öncelikle saçın bir miktar ıslatılması gerekir. Islatılan saça sürülen sabun, köpürecektir. Köpük saçın tüm bölgelerine masaj yoluyla yedirilmelidir. Köpük 5 dakika boyunca saça yedirilmeye çalışılmalıdır. Sonrasında su ile durulanarak saç kurutulmalıdır.



Halep sabunu saçın derisini ve kendisini temizlemek amacıyla kullanılabilmektedir. Saç derisindeki yağ oranını düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Saça parlak, yumuşak ve hacimli bir görüntü vermektedir. Saçın yanı sıra yüze maske olarak sürülebilmektedir. Yahut traş sabunu görevini de görmektedir.



İlgili sabun sadece kişisel temizlikte değil ev temizliğinde de kullanılır. Çamaşırları yıkamak, çekmece ve dolapların içine hava spreyi niyetine kullanmak bunlar arasındadır.



Halep Sabunun İçeriğinde Neler Bulunur?



Vücut bakımı için kullanılan sabunların doğal olması oldukça mühimdir. Halep sabununun da doğal içeriklerden oluştuğunu söylemek gerekmektedir. Bu sabunda defne yağı ve zeytinyağı bulunmaktadır. Ayrıca sabun halini alması için kostik soda kullanılmaktadır. Bu madde Salsola Kali denilen bitkiden yahut deniz tuzundan elde edilmektedir.



Sözü geçen sabunun içeriğinde bulunan maddeler doğal olmakla birlikte, maddelerin işlenme süreci de doğaldır. Hem sürecin hem de maddelerin organik oluşu, kişilerin talebini arttırmaktadır.



Halep Sabununun Faydaları



Cilt bakımı son derece özen isteyen bir durumdur. Bu doğrultuda üretilen pek çok ürün bulunur. Lakin çoğu ağır koruyucu maddeler içerdiğinden ve inorganik olduğundan ötürü, cilde zarar verebilmektedir. Bu bağlamda sabuna olan ilgi ve talep artış göstermektedir. Doğal kaynaklardan üretilen sabunlar cildi derinlemesine temizlemektedirler. Bununla birlikte cildin dokusunun yenilenmesine yardımcı olmaktadırlar.



Halep sabunu tüm cilt tipleri için uygun görülen sabunlardan biri sayılmaktadır. Dermatologlar, cilt uzmanları tarafından halep sabunu önerilmektedir. Önerilme nedeni ise pek çok cilt hastalığında tedavi edici etkiye sahip olmasıdır. Örneğin sedef hastalığına, egzamaya, sivilceye, yüz lekelerine iyi gelmektedir.



Söz konusu sabunun hassas yapılı bebeklerin ciltlerine dahi uygun olduğu söylenmektedir. Bu doğrultuda halep sabununu cilt üstünde şu etkilere sahiptir: Antienflamatuvar, antiseptik, dezenfekte edici, besleyici, iyileştirici, yumuşatıcı, antioksidan, antiaging etkileri vardır.



Halep sabununun faydaları saymakla bitmemektedir. Lakin kişiler her ihtimale karşı ürünün içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjilerinin olup olmadığını bilmelidirler. Bu doğrultuda hareket edildiği taktirde bir problem yaşanmamaktadır. Bazı durumlarda organik ürünler dahi kişinin cildinde tepkimeye yol açabilmektedir. Dolayısıyla araştırma yapmaksızın sabunun kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bu yazıda yer alan bilgiler ışığında halep sabununun kullanılıp kullanılamayacağına karar verilmelidir.