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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Mart Haftası Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Mart Haftası Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Mart Haftası Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Mart Haftası Burç Yorumları
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"9-15 Mart haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 9-15 Mart haftası yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 9-15 Mart haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 9-15 Mart haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 9-15 Mart haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Haftaya oldukça aktif ve hızlı bir şekilde giriş yapıyor olacaksınız. Salı günü gerçekleşecek olan dolunay ile ilerleyemeye başlayan Merkür işlerinizi artık yoluna koyuyor olacaktır. Hem sorumluluk he kariyer hayatınızda bu hafta çok önemli netlikler yakalayacaksınız. Aşk ve ilişkilerle ilgili konularda geçtiğimiz hafta Perşembe ya da cuma günleri yarım kalan bazı işler olduysa bunları tekrar konuşmanız mümkün olabilir.

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BOĞA BURCU

Haftaya sizleri muhteşem destekleyen bir başak dolunayı ile başlıyorsunuz. İyi haber Venüs boğa burcunda Uranüs ile kavuşarak size beklenilmeyen şeyleri sunmaya devam edecek. İş,aşk veya para gibi konularda konfor alanlarınız genişleyebilir. Beklenilmeyen bir işe girmek ya da beklemediğiniz birinin sizinle bağlantı kurması ya da bir ilişkiye başlamanız söz konusu olabilir. Alamadığınız bir paranız ya da ödemeler varsa burada şanslı kazanımlar elde edebilirsiniz.

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İKİZLER BURCU

Haftaya başlarken biraz geri plana çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Öncelikle 9 martta yaşayacağınız başak burcundaki dolunay psikolojik anlamda kendinizi bir gözlemden geçirmenize neden olabilir. Âmâ iyi haber yönetici gezegeniniz Merkür’ün ileri hareketine geçmiş olmasıdır. İşler biraz daha yoluna giriyor ve yeni başlangıçlar sizi memnun ediyor olacaktır.

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YENGEÇ BURCU

Bu hafta aile üyelerinizle olan iletişiminiz sorunlu ve sinirli bir hal alabilir. Sizden beklenmeyen tepkileri verebilir ve ailenizi bu anlamda şaşırtabilirsiniz. Hak ve haksızlık mücadelelerinizi sakin ve sükûnetli bir şekilde vermeli ve olayları sonuca bağlamalısınız. İş projeleriniz ve başarınızı ölçen bir oluşumun beklentisi içerisindeyseniz bu hafta başarılı bir sonuç alabilir ve beklemediğiniz sürpriz desteklerle bunu taçlandırabilirsiniz.

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ASLAN BURCU

Haftaya hem başak burcundaki dolunay hem de Merkür gezegenin ileri hareketine geçmesi ile başlıyorsunuz. Bu durum sizleri hevesli ve motivasyonu yüksek bir şekilde olmaya yöneltecektir. Olayları çözümlemek için kendinizi ispatlayacak ve insanların hakkınızdaki olumsuz düşüncelerini değiştirmek için çaba harcıyor olacaksınız. Bu hafta iyimserliğiniz ve pozitif enerjinizin yerinde olması sizi sosyal çevreniz içerisinde oldukça popüler bir hale getirebilir.

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BAŞAK BURCU

Haftaya hem sizin burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile başlıyorsunuz hemde yönetici gezegeninizin artık ileri hareketine geçmesiyle… Yani bu haftanın en şanslı ve yaratıcı kişisi sizsiniz. Bu hafta kariyerde ilişkilerinizi yürüttüğünüz zemin biraz kayganlaşabilir. İçinizden hiçbir şey yapmak istemiyor ya da kolunuz kanadınız kırıkmış gibi hissediyor olabilirsiniz. İnsanların hakkınızdaki düşünceleri farklı bir hal alabilir ve sizde bu durumdan rahatsızlık duyabilirsiniz.

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TERAZİ BURCU

Haftaya başak burcundaki dolunay ve Merkür gezegenin ileri hareketi ile başlıyorsunuz. İşler bir parça olsun yoluna giriyor olacaktır. aşk ve ilişkilerde yeni ve sürpriz olaylarla karşılaşabilirsiniz.. Yeni heyecanlar hızlı bir şekilde sağlam ilişkilere dönüşebilir.

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AKREP BURCU

Haftaya başak burcundaki dolunay ve Merkür gezegenin ileri hareketi ile başlıyorsunuz. Bu hafta tutkularınızın oldukça yüksek olacağı bir zaman dilimi olabilir. İsteklerinizde oldukça ısrar edebileceğiniz bir noktada olmanız size zarar verebilir. Bu durumu daha mantıklı ve pratik bir şekilde yaklaşıyor olmalısınız.

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YAY BURCU

Haftaya başak burcundaki dolunay ve Merkür gezegenin ileri hareketine geçmesiyle başlıyorsunuz. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili beklenmedik güzel gelişmeler sizleri bekliyor olacaktır. Aşk ve sevgide kazanan olmak istediğiniz için daha sakin kalacaksınız. Olaylara bakış açınız değişebilir ve ilişkilerinizle ilgili sizde yeni kararlar alıyor olacaksınız. Ve bu haftaya hızlı başlarken sosyal cevrede popülariteniz artıyor olacak.

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OĞLAK BURCU

Haftaya başak burcundaki dolunay ve Merkür gezegenin ileri hareketine geçmesiyle başlıyorsunuz. Satürn gezegenin artık adım adım sizin burcunuzdan ayrılmaya başlaması sizleri biraz olsun daha rahat nefes aldıracaktır. Âmâ dikkat etmeniz gereken kısım artık karar zamanındasınız. Sağlık, iş, aşk hayatınızda her karanlık aydınlanmaya gidiyor.

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KOVA BURCU

Haftaya başak burcundaki dolunay ve Merkür gezegenin ileri hareketine geçmesiyle başlıyorsunuz İletişimlerinizin aktifleşmesi ile başlangıç yapıyor olacaksınız. Yakın çevrenizle yapacağınız paylaşımlar ve söylemlerde güven sorunu yaşayabilirsiniz ya da bazı yerlerde sizi şüphelendirebilecek davranışlarda bulunabilirler.

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BALIK BURCU

Haftaya başak burcundaki dolunay ve Merkür gezegenin ileri hareketine geçmesiyle başlıyorsunuz Maddi ve finansal konularınızla ilgili hedeflerinizle başlangıç yapıyor olabilirsiniz. Maddi projelerinizle ilgili bazı planlar yapabilir ve bu durumları yakın çevrenize sunabilir onlardan maddi manevi destekler görmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

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2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
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