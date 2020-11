Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Kasım Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya burcunuzun gezegeni Mars’ın düz hareketine geçmesiyle başlıyorsunuz. Uzun zamandır yaşadığınız iç sıkıntılarınızın sona ermeye adım adım ilerlemesi ile nefes alabileceksiniz. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız hayatınızdaki dengede tutmakta zorlandığınız bütün konularınızda artık uçlarda yaşamak yerine uyumu yakalıyorsunuz. Yıkılan dökülen kariyer hayatınız Plüton ve Jüpiter gezegenlerinin üçüncü kez kavuşumu ile toparlanmaya başlayacaktır.

BOĞA BURCU:

Haftaya Merkür gezegeninin ileri hareketine başlayarak tekrar Akrep burcunda dönmesi ile birlikte ikili ilişkilerinizde iletişimsel sorunları geride bırakarak başlıyorsunuz. Duygularınızı daha rahat ifade ettikçe yanlış anlaşılmaların önüne geçiyorsunuz. Jüpiter-Plüton kavuşumu sizleri hayatın yeni bir gücü ile baş başa bırakabilir. Yıkılan ve yeniden filizlenen umut ışığı yarınlarınıza güneş gibi doğacaktır. Bu hafta Mars gerilemesinin sona ermesi ile birlikte ruhunuzun sıkılganlığı yerini nefes alabildiğiniz günlere bırakacaktır.

İKİZLER BURCU:

Haftaya Plüton-Jüpiter kavuşumunun desteğini alarak başlıyorsunuz. Üçüncü kez kavuşacak olan gezegenler zorlukların neden olduğu yaraları sararak yeni başlangıçlar yapmanıza olanak sağlayacaktır. Finansal konularınızı iyileştirerek beklediğiniz olumlu haberleri sizlere iletecektir. Yıkımla birlikte bitmesi gereken düşünceleriniz, davranışlarınız var ise yerlerine yenisi inşa etmek için Plüton’un devreye girmesi ile en baştan yapılandırılıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU:

Haftaya karşıt burcunuzda gerçekleşecek güçlü kavuşumun etkilerini yaşayarak başlıyorsunuz. Plüton ve Jüpiter kavuşumu sizleri bir yıkımın eşiğinden döndürecektir. Sıkı sıkıya tutunduğunuz her şey elinizden kayıp gidiyor gibi hisse kapılabilirsiniz. Gitmesi gerekiyor ki yenisi yerine gelebilsin. Ben ve sen dengesinde zorlandığınız her noktada artık daha anlayışlı kararlar alabileceksiniz. Jüpiter umudunun can suyu olması sizlere yeni bir başlangıç yapmanızda destek olacaktır. Kariyer alanınızı zorlaştıran Mars gerilemesi sona erecektir.

ASLAN BURCU:

Kendinizi ifade ediş tarzınız daha açık olduğu sürece yanlış anlaşılmaların önüne geçeceksiniz. Plüton ve Jüpiter ters giden gündelik işlerinizi yoluna koymak için kavuşum gerçekleştiriyorlar. Gerek iş yerinizde gerekse hayatınızda yolunda gitmeyen konular da sizleri destekleyici etkilerle donatacaktır. Sadece yeni yapılanmaya izin vermeniz gerekecektir.

BAŞAK BURCU:

Üçüncü kez Oğlak burcunda kavuşacak olan gezegenler bakış açınızı, ilham aldığınız kaynaklarınızı, eğlence anlayışınızı tepeden tırnağa değiştirmek için kolları sıvayacaktır. Yeni güncelleme yüklenirken asla müdahalede bulunmamalısınız. Sizlerin geleceği için olması gereken olacaktır. Koç burcunda gerilemesini tamamlayan Mars ekonomik olarak yaşattığı darlığı artık genişlik olarak yansıtmaya başlayacaktır.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Plüton-Jüpiter kavuşumu ile aile odaklı bir başlangıç yapıyorsunuz. Tartışmalarınız, anlaşılamamanız yaşadığınız günlük sorunlar hepsi yeniden boyutlandırılmak için yapısal bir döngüye giriş yapacaktır. Üçüncü ve son kez kavuşum yapan gezegenler öncelikle uyarı daha sonra yıkım ve son olarak da yıkılan enkazı kaldırmak için yeniden inşa ya başlayacaktır. Sizler göğsünüzde yaşattığınız umut ışığını ortaya çıkararak Plüton’un dönüşümüne destek olmalısınız.

AKREP BURCU:

Hitap gücünüz sayesinde kendinizden emin davranışlar sergileyebilirsiniz. Sorunlar yaşadığınız kardeşleriniz veya kardeş kadar yakın olduğunuz sevdikleriniz ile Plüton Jüpiter kavuşumunda yeni bir yola çıkabilirsiniz. Yaşadığınız sorunları geride bırakarak herkesi olduğu gibi kabullenişle sıcak günlerinize geri dönüyorsunuz. Düşündüğünüz değişiklik artık gerçekleşmek için son rötuşları yapıyor olabilir. Doğru karar sezgileriniz ile sizlere iletilecektir. Mars gerilemesinin son bulması ile çalışma alanlarınızdaki öfkeniz yerinin uyuma bırakacaktır.

YAY BURCU:

Oğlak burcunda üçüncü ve son kez kavuşum yapacak olan Plüton ve Jüpiter gezegenleri doğrularınızı yanlışlarınızı, haksızlıklarınızı haksızlığa uğradığınız durumları hepsini elekten geçirerek iyi ve kötü ayrımını yapmaya hazırlanıyor. Sorgulamalarınız ve hayata sunduğunuz değerler birinci uyarıdan sonra yıkıma uğrayarak yaptığınız her şey önünüze serilmiş olabilir. Üçüncü ve son olarak yüreğinize umut tohumlarını ekerek yanlışlarınızı doğruya sorgulamalarınızı ise kabullenişe dönüştürmeye adaydır. Karşısında olmayın.

OĞLAK BURCU:

Haftaya burcunuzda son kez kavuşacak olan Plüton ve Jüpiter gezegenlerinin etkisi ile başlıyorsunuz. Üçüncü kavuşum kimliğinizi yeniden oluşturmak için son uyarı mekanizması olacaktır. Kendinizde kabullenmediğiniz davranışlarınız karakterinize yansıyan duruşunuz Plüton enerjisi ile yıkılarak yeniden inşa edilecektir. Jüpiter’in umudu ve iyileştirici gücü sizleri eskisinden daha olgun bir yapıya ulaştıracaktır.

KOVA BURCU:

Kariyer hayatınızda yaşadığınız sorunları geride bırakarak yeni bir temiz sayfa açmak üzere olabilirsiniz. Aksaklıkları bir kenara bırakarak yeni projelere odaklanmalısınız. Üçüncü ve son kez kavuşan Plüton ve Jüpiter gezegenleri hayatınızın labirentlerinde sakladığınız her şeyi yıkarak yeniden oluşturmak için geliyor olacaktır. Sarsıcı etkileri geride bırakarak artık manevi ışığı yanınıza alarak modernize olacaksınız. Mars gerilemesinin Koç burcunda geride kalması ile birlikte daha güçlü bir iletişime sahip olacaksınız.

BALIK BURCU:

Üçüncü ve son kez Oğlak burcunda kavuşacak olan gezegenler sizlerin sosyal çevrenizi baştan sona yeniden dizayn edecektir. Sizleri kullananlar kalbinizi kırarak heba edenler hepsi geride kalacaktır. Temiz bir çevre temiz bir nefes alabilmenizin kapılarını açacaktır. İyilik ve yardım anlayışınız ince ruhunuz destekleyici etkiyle başarınızın ilerlemesini kolaylaştıracaktır. Mars gerilemesinin sona ermesi ile finansal konularınızda yaşadığınız sorunlar geride kalacaktır. Kısıtlanan bütçeniz tekrar eski günlerine dönecektir. Kendi iç dünyanızda sorgulamalarınızı bitirmelisiniz.