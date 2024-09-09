HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 9-15 EYLÜL 2024 | Yeni Döneme Hoş Geldin! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Haftanın Gündemi

9 Eylül saat 09:50’de Merkür, Başak burcuna geçiyor. Zihninin keskinleştiği, konuşmalarının hassaslaştığı ve iletişim becerilerinin arttığı bu döneme hoş geldin! Başak burcuyla birlikte gereksiz detayları atıp sadeleşme zamanı geldi. Sözlerini daha net ve doğru biçimde ifade etme şansına sahip olacaksın. Bu geçiş altında pürüzlü konuları ortadan kaldırmak için sert konuşmalara yönelebilirsin. Analitik gücün artacak ve bilgileri daha iyi anlama yeteneğine sahip olacaksın. Yani düşüncelerini berrak bir şekilde aktarabileceksin. Şimdiden keyifli bir dönem diliyorum!

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür'ün 9 Eylül'de yeniden Başak burcuna geçmesi beraber son 1 ayda yaşadığınız ve yaşayamadığınız süreçleri daha önemli hale getirebilir. Ertelenen, tamamlanmayan, daha fazla ilgilenilmesi gereken işlerinizin önü açılabilir.

Gözden Kaçmasın Koç Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle duygusal konulardaki süreçler netleşebilir, hızlanabilir. Artık neyi beklediğinizi, ne için uğraştığınızı daha iyi göreceksiniz. İletişiminiz güçlenebilir, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Boğa Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 9 Eylül'de yönetici gezegeniniz Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber ailenizle olan ilişkinize dair yeni fikirleriniz olabilir. Bu anlamda daha bilinçli, daha sakin ilerlemeniz için şartların daha olgun olduğunu görebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın İkizler Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle ertelediğiniz işler, görüşmeler ve yolculuklar konusunda şansınız artabilir. İşlerinizi toparlamak, sorumluluklarınızı yerine getirmek, eksik ve hatalı olan noktaları düzenlemek size bir vicdan ve kafa rahatlığı getirmiş olabilir.

Gözden Kaçmasın Yengeç Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber iş hayatınızla ilgili pürüzleri ortadan kaldırabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz.

Gözden Kaçmasın Aslan Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcundaki seyriyle beraber kendinize bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Özeleştirinin bir hırpalamaya dönüşmesi, kendinizi buna mecbur bırakmanız, bazı isteklerinizin gerçek olmaması Ağustos ayını zor bitirmenize neden olmuş olabilir.

Gözden Kaçmasın Başak Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber kafanızı kurcalayan konulardan yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz. Kendi kendinize kalmanıza, kendinize yüklenmenize neden olan durumları aştığınızı, bunların kaynağını daha iyi anlayacağınızı gördüğünüzde özgüveniniz yükselebilir.

Gözden Kaçmasın Terazi Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle beraber geleceğe dönük fikirleriniz ve kararlarınız son şeklini alabilir. Deneyip sonuç alamadığınız ya da başarısız olduğunuz konularda daha iyi ve daha yeni bir şansınız olduğunu fark edebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Akrep Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber iş hayatınız için önemli bir perde açabilirsiniz. Boşuna kürek çektiğinizi düşündüren konuların akışı hızlanabilir, gidişatı değişebilir.

Gözden Kaçmasın Yay Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber özgüveninizi yeniden kazanabilirsiniz. Bu konuda yanılgıya uğramış, beklentilerinize karşılık bulamamış olabilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Oğlak Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber ekonomik konularda daha iyi adımlar atabilirsiniz. Yeni ay ile beraber aldığınız kararları uygulamak için daha çok şansınız olabilir.

Gözden Kaçmasın Kova Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 9 Eylül'de Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle yarım kalan konuşmaları tamamlayabilir, işlerinize odaklanabilirsiniz. Aklınızda kalan, sorun çıkaran, ertelenen işleriniz ve görüşmelerinizi gündeme getirebilirsiniz.