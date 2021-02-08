Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Şubat Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

11 Şubat’ta gerçekleşecek Kova yeni ayı, sizi arkadaşlık kavramı üzerine düşünmeye yöneltiyor. Bugüne kadar kurduğunuz arkadaşlıkları, bunların temellerini ve insanlara olan bakış açınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün Kova burcunda kavuşmasıyla arkadaşlıklar konusundaki bu reformu kesinleştirecek bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Manipülasyona açık olunan bir dönem geçiriyorsunuz. Dolayısıyla duyacağınız ya da şahit olacağınız zorluklara, can sıkıcı söylemlere karşı sağduyulu yaklaşmalı haklıyken haksız konuma düşecek tepkiler vermekten kaçınmalısınız.

BOĞA BURCU:

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Jüpiter ile kavuşuyor olması, o hep istediğiniz ama kimi zaman zorlandığınız güvenli ve konforlu alan için yeni fırsatlar ve bu fırsatları değerlendireceğiniz yeni ortamlarla sizi tanıştıracak. Parlak bir itibara hazırlıklı olun. Güney Ay Düğümü ve Juno’nun Yay burcundaki kavuşumu, ortak kazanımlarınızın bulunduğu kişilerle sizi yeniden bir araya getirebilir. Ekonomik dengeleri gözden geçirebilir, her iki tarafı da etkileyecek bazı riskler alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU:

Güneş ve geri hareketteki yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcundaki buluşması, sizi anlam vermekte zorlandığınız konular ve eğitim alanındaki fırsat ve geçmiş birikimlerinizi düşünmeye sevk ediyor. 11 Şubat’ta Kova burcunda yeni ayın gerçekleşmesi, fikirlerine inandığınız kişilerle bu dönemde sıkça iletişim halinde olabilirsiniz. Nasıl bir tutum sergileyeceğinize göre değişecek bir süreçtesiniz. Vereceğiniz kararlarda gerekliliklerinizi ve size fayda sağlayacak hususları düşünmeniz gerekmektedir. Venüs ve Jüpiter’in destekleri, değişen bu dönemde kendinizi şanslı hissedeceğiniz birtakım fırsatları önünüze getirebilir.

YENGEÇ BURCU:

Aileden ya da başka bir alandan gelecek maddi olanaklarla ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir. Süreci ve bir arada olduğunuz kişilerle olan iletişiminizi, korkular arındırarak devam ettirmelisiniz. Venüs ve Jüpiter’in kavuşumu, bu konuda size destek olmaya geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus, gelen fırsatı kaçırmamak olacaktır. Yeniden elde edemeyeceğiniz ya da şu an ihtiyaç duyduğunuz her şeyin sizinle kalmasına izin vermelisiniz. Güney Ay Düğümü ve Juno’nun Yay burcunda kavuşumu, ötelediğiniz bir sağlık sorununuzla yeniden ilgilenmenizi gerektirebilir. Bedenen iyi hissediyor olmak, günlük hayatınızı da kolaylaştıracaktır.

ASLAN BURCU:

. Özgür zihinler ve özgür ilişkiler çağını açıyorsunuz. Sevgi ve özgürlük arasında kuracağınız yepyeni bu bağ, tahmin ettiğinizden daha iyi hissettirecek etkiler barındırıyor. Venüs ve Jüpiter’in de aynı yerde bulunması size gereken desteği ve şansı getirecektir. Güney Ay Düğümü ve Juno’nun Yay burcunda buluşması, ilişkiler konusuna kafa yorduğunuz bu süreçte geçmiş ilişkilerinizi de gündeminize getirebilir. Terazide ağır gelen duyguyu iyi tespit ettiğinizde, hangi yolu seçip hangi yoldan sapacağınızı daha iyi anlamış olacaksınız.

BAŞAK BURCU:

Haftaya Kova burcunda Güneş ve yönetici gezegeniniz Merkür'ün kavuşumuyla başlıyorsunuz. Çalışma alanınızdaki yarım kalan işlerin yeniden ve olumsuz şekilde karşınıza çıkmaması için iyi bir zaman yönetimine ihtiyacınız var. Bu size aklınızın bir yerinde duran ilişkiler konusunu çözmeniz için de yardımcı olacaktır. 11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile hizmet anlayışınızda ve iş becerilerinizde yeni bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Verimli kullandığınız zamanlar içerisinde kendinizi ihmal ettiğiniz her saat için yeni bir başlangıç yapmayı hak ettiğinizi fark edeceksiniz.

TERAZİ BURCU:

Venüs’ün Jüpiter’le buluşması şanslı, özgür ve güzellikle dolu günlerin sinyalini yakıyor. Juno’nun Yay burcundaki Güney Ay Düğümü ile kavuşması, yakın çevreniz ve iş bağlantılarınızla ilgili bir konuyu yeniden düşünmenizi isteyebilir. Özellikle mali anlamda kaçan fırsatları veya yapılan hataları yeniden göreceğiniz için, sağduyulu hareket etmeniz yüzünüzü güldürecektir. Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı, mutluluk ve dönüşüm konusundaki fikirlerinizi baştan sona değiştirmeye geliyor.

AKREP BURCU:

Soğukluk, kırgınlık ve yanlış anlaşılmaları geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmalısınız. Venüs ve Jüpiter’in iyicil buluşması, hem evde hem de iş yerinizde feraha çıkacağınızın işaretini veriyor. Bugüne kadar nasıl geçtiyse günler, bugünden sonrasının o emeklerle size yeniden döndürüldüğünü görebilirsiniz. Güney Ay Düğümü ve Juno’nun kavuşumu, hayatınıza yeniden dahil olacak bir başka konuyu, bir güven meselesini ortaya çıkarıyor. Haklılığınız anlaşılabilir ya da siz geçmişte kırdığınız birinin hakkını teslim etmek isteyebilirsiniz.

YAY BURCU:

Güneş’in ve gerileyen Merkür’ün Kova burcundaki buluşması, iletişimde sorun yaşadığınız her bir noktaya değinerek sizi fırsatlarla dolu bir haftaya hazırlıyor. Telafiler, gözden kaçanlar ve bunların yeniden değerlendirilmesi tıkandığınız her şeyin önünü açacaktır. 11 Şubat’taki Kova yeniayı ile kardeşleriniz, yakın çevrenizde yeni bir uyum süreci başlatabilirsiniz. Venüs ve yönetici gezegeniniz Jüpiter’in de burada yer alması, hem iletişim kabiliyetinizi hem de buna bağlı çalışmalarını destekliyor. Bilgi ağınızı yeni verilerle ve anlaşmalarla bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Güneş ve geri hareketine devam eden Merkür’ün Kova burcunda kavuşumu, kazançlarınız ve kazanç elde ettiğiniz kaynaklarınız konusunda beklentilerinizi gerçekleştirecek bir vesile olabilir. 11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeniay, sahip olduğunuz maddi ve manevi değerlerinizden yola çıkarak kendinize yeni alternatifler oluşturabilirsiniz. Bazı kaynaklarınızı bir kenara bırakarak hayatınızı yeniden yapılandırma kararı alabilirsiniz. Venüs ve Jüpiter’in de burada bulunması, karşınıza çıkacak yeni fırsatları daha görünür kılacağı gibi aklınızdaki fikirleri nasıl işleyeceğiniz konusunda size sağlam adımlar attırabilir.

KOVA BURCU:

Ait hissetmeme ve özgürlük hissiniz ağır basabilir. Bu isteğinizi gerçekleştirecek ve yaşamanızın bundan sonraki kısmını etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün burcunuzda kavuşması, bu kararları birkaç kez daha gözden geçirmenizi ve geçmişte bir hata ya da eksiğiniz varsa buna tekrar düşmemek konusunda aklınıza farklı detayları da düşürebilir. Juno ile Güney Ay Düğümü’nün Yay burcundaki kavuşumunun da etkisiyle, toplum içerisinde veya iş ortamında bir arada olduğunuz, arkadaşlık ilişkisi kurduğunuz biriyle yeni bir başlangıca yol olabilirsiniz.

BALIK BURCU:

Venüs ile yönetici gezegeniniz Jüpiter, kapalı kapılar ardındaki güzellikleri ve hayatınıza etki edecek iş imkanlarını, insanlarla tanışmanızı sağlayabilir. Hayalleri gerçek temellere dayandırarak adım atmak için artık daha fazla beklememelisiniz. Yay burcundaki kavuşacak olan Güney Ay Düğümü ile Juno, eski çalışma alanınıza dair gündemleri ve burada iletişimde olduğunuz kişilerle sizi bir araya getirebilir. Kaçan bir fırsat, teslim edilmeyen bir hak ya da tamamlanmayı bekleyen her ne varsa buradaki tüm yüklerini hafifletebilirsiniz.