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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Mayıs 2023 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Mayıs 2023 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Mayıs 2023 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

"8-14 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 8-14 Mayıs haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 8-14 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte, 8-14 Mayıs haftalık burç yorumları..."

Haftanın Gündemi

Bu ay; harcama alışkanlıkların sağlıklı mı? Kendi değerinle olan ilişkin nedir? Değerlerini çok fazla düşünüyorsun ve onları sorguluyorsun. Aşırılıktan uzak dur. Bazı güvenlik önlemlerini arttır. Biraz daha güven alanı içine girmeyi seç.

9 Mayıs Salı saat 22.55’te Güneş ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Şimdi hayatını şekillendiren rutinlere ve alışkanlıklara ciddi bir şekilde bakmanın tam zamanı. Aşk ve tutku hakkında sürprizler ortaya çıkacaktır. Bastırılmış duyguları ve özlemleri serbest bırak ve kişiler arası etkileşimlerinde manevi bir bakış açısı benimse.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumuyla beraber maddi açıdan sevindirici ve kalıcı etkiye sahip sürprizler getirebilir.

Koç Burcu - Haftalık
Koç Burcu - Haftalık

Boğa

Güneş ve Uranüs'ün burcunuzda bir araya gelmesi yapmanız ya da yapmamanız gereken konularda kendinize olan güveninizi tazeleyebilir. Fiziksel ve psikolojik açıdan nasıl radikal sayılabilecek bazı adımlar atabilirsiniz.

Boğa Burcu - Haftalık
Boğa Burcu - Haftalık

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Boğa burcunda kavuşan Güneş ve Uranüs aklınızdaki karmaşayı toparlamak ve olaylara başka açılardan bakabilmek adına size bazı fırsatlar getirebilir.

İkizler Burcu - Haftalık
İkizler Burcu - Haftalık

Yengeç

Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumuyla sosyal alanlarda kendinizi daha çok göstereceğiniz, bu anlamda size bile radikal gelebilecek işlere imza atabilirsiniz.

Yengeç Burcu - Haftalık
Yengeç Burcu - Haftalık

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcunda bir araya gelmesi iş yaşamınızdaki koşulları değiştirecek bazı haberler getirebilir.

Aslan Burcu - Haftalık
Aslan Burcu - Haftalık

Başak

Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumuyla hangi detaya takılıp hangisinden kurtulmanız gerektiğine ikna olacağınız bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir çalışma sistemi kurmak, sosyal ağlarla ilgili işlere girişmek, maddi getiriler alacağınız konulara eğilmek gerekebilir.

Başak Burcu - Haftalık
Başak Burcu - Haftalık

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşması size bir dönüşüm hikayesi yazdırabilir. Maddi açıklarınızı kapatmak, kendinizi bu konuda güvenceye almak isteyebilirsiniz.

Terazi Burcu - Haftalık
Terazi Burcu - Haftalık

Akrep

Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki birlikteliği sizin de birlikteliklerinize etki edebilir. Bilmediğiniz konulara şüpheyle yaklaşabilirsiniz ama buna bir şans vermek sizin faydanıza olacaktır.

Akrep Burcu - Haftalık
Akrep Burcu - Haftalık

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Güneş ve Uranüs Boğa burcunda bir araya gelerek iş ortamınızda kendinizi göstermek, kayda değer çalışmalarınızı sunmak için size bazı alanlar oluşturabilir.

Yay Burcu - Haftalık
Yay Burcu - Haftalık

Oğlak

Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu duygusal konularda kendinizdeki ya da partnerinizdeki değişimleri, bunun gerekliliklerini ortaya çıkarabilir. Bitiş ve başlangıçlar kadar tutumlarınız konusunda radikal kararlar alabilirsiniz.

Oğlak Burcu - Haftalık
Oğlak Burcu - Haftalık

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Güneş ve yönetici gezegeniniz Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu ev ortamınızda, yaşam koşullarınızda size bazı değişiklikler yaptırabilir. Sakin ve makul kaldığınızda, karşılaştığınız durumların sizin için geliştirici olduğunu anlamanız kolaylaşacaktır.

Kova Burcu - Haftalık
Kova Burcu - Haftalık

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu sizi sizi kendinizle ve çevrenizle barışık hale getirebilir. Hayattan beklentilerinizi netleştirmek, daha önce istemediğiniz ya da değerlendirmediğiniz alanları keşfetmek mümkün olabilir.

Balık Burcu - Haftalık
Balık Burcu - Haftalık
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