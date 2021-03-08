Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Mart Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya ikizler burcunda hareket eden kuzey ay düğümü ile ruh eşini, ruhsal olarak bağ kurmayı temsil eden psych asteroidinin kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yakın çevrenizde bulunan aranızda bağ kurduğunuz kişilerin dostluğu ile bilgi ağınızda ve iletişim dilinizde geleceğe yönelik yeni adımlar atabilirsiniz. Birlikte karar vereceğiniz yeni oluşum sizleri yarınlara umutla taşıyacaktır. İş hayatınızda yaşadığınız haksızlıkları şu an için düşünmeyin. Sizler işini iyi yapan insanlarsınız. Değerinizi mutlaka fark edilecektir.

BOĞA BURCU:

11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak sosyal çevreniz hakkında yeni bir uyanışı yaşamanızı sağlayacaktır. Ak ile karanın ortaya çıktığı zamanda yaşantınızda değişimlere gidebileceksiniz. İş bulmak ya da yeni bir iş projesi içerisine çekilmek gibi fırsatlarınız söz konusu olabilir.13 Mart Balık yeniayı başarılarınızın ilk hediyesini alabileceğiniz bir dönem olacaktır.

İKİZLER BURCU:

Haftaya ikizler burcunda hareket eden kuzey ay düğümü ile ruh eşini, ruhsal olarak bağ kurmayı temsil eden psych asteroidinin kavuşumu ile başlıyorsunuz. Burcunuzda gerçekleşen bu kavuşum ruhunuzda kişilik olarak yer edinen kişiler ile birlikte geleceğe yeni bir vizyon, yeni ve farklı bir bakış açısı ile yürümenize yardımcı olacaktır. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak kariyer alanınızda sosyal kimliğiniz ile bir uyanış yaşamanızı sağlayacaktır.

YENGEÇ BURCU:

İçinizde yaşadığınız duyguları artık ifade etmek isteyebileceğiniz bağ kurduğunuz kişi veya kişiler tarafından sizlere hatırlatılarak kabuğunuzu kırmanızı sağlayacaktır. 11 Mart Perşembe günü güneş ve Neptün balık burcunda kavuşarak zihninizde aradığınız soruların çözümü uyanış ile karşınıza çıkacaktır. Aradığınızı bulmanız kişilik yapınızda olumlu etkiler yaratacaktır. 13 Mart Balık yeniayında fiziksel veya ruhsal bir taşınma ile hayata yeniden başlayabileceksiniz.

ASLAN BURCU:

Sosyal çevrenizde aranızda ruhsal bağ olan arkadaşlarınız ile geleceğe yönelik oluşumlar içerisine girebilir, toplum yararına organizasyonlar yapma kararı alabilirsiniz. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak korkularınızda uyanışa geçmenizi sağlayacaktır. Yendiğiniz iç benliğiniz kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacaktır. 13 Mart Balık yeniayı ikili ilişkileriniz ile sizlere dönüşümün anahtarını sunacaktır.

BAŞAK BURCU:

Kariyer alanınızda sizlere yardımcı olan dostlarınız ile aranızdaki güçlü bağ sayesinde gelecek hedeflerinize ulaşmanızda kararlarınız netleşecektir. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşum açısı kesinlik kazanırken birebir temas da olduğunuz ikili ilişkileriniz de uyanış yaşayarak dost ve düşman ayrımını gerçekleştireceksiniz.

TERAZİ BURCU:

Haftaya ikizler burcunda hareket eden kuzey ay düğümü ile ruh eşini, ruhsal olarak bağ kurmayı temsil eden psych asteroidinin kavuşumu ile başlıyorsunuz. Aranızda mesafe olsa bile yakınlığını her zaman hissettiğiniz yakınlarınız ile yapacağınız görüşmeler sizleri gelecek planlarınıza birer daha yaklaştıracaktır. Alacağınız kararlardan emin olarak güvenceli ilerleme kat edeceksiniz. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak fiziksel ve ruhsal sağlığınızda yaptığınız hatalar ile ilgili uyanış yaşamanızı gerçekleştirecektir.

AKREP BURCU:

Haftaya ikizler burcunda hareket eden kuzey ay düğümü ile ruh eşini, ruhsal olarak bağ kurmayı temsil eden psych asteroidinin kavuşumu ile başlıyorsunuz. Dönüşümü seven yapınız aranızda bağ kurduğunuz ikili ilişkileriniz sayesinde geleceğe yeni ve farklı bir oluşum ile taşınacaktır. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak çocukluk anılarınızdan başlayarak günümüze kadar bir uyanışı gerçekleştirecektir.

YAY BURCU:

İkili ilişkilerinizde bağ kurduğunuz kişilerle ortak olma düşüncesi içerisine girebilirsiniz. Yapacağınız iş birliği sizleri geleceğe daha güvenli taşımanın ilk hareketi olacaktır. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak aile odağınız ile ilgili bir uyanış yaşamanızı sağlayabilir. Sizlerin farkında olmadığı durumlar söz konusu ise hatalarınızı fark etmenizi sağlayacaktır. 13 Mart Balık yeniayı hayatınız da yeni başlangıçlar yapmak isteyebileceğiniz bir dönemin startını verecektir.

OĞLAK BURCU:

Çalışma alanınızda, iş yerinizde sizinle birlikte yola çıkmış kişilerle aranızdaki bağ güçlenirken ileriye dönük birlikte güvenceli yeni projelere adım atıyorsunuz. 11 Mart Perşembe günü balık burcunda güneş ve Neptün kavuşarak iletişiminizde uyanış yaşamanızı sağlayacaktır. İletişim diliniz yanlış kelimelere yol açan sisin dağılmasıyla farklı bir üsluba sahip olacaktır. 13 Mart Balık yeniayı sizleri iletişiminizde dönüşüme taşıyacaktır.

KOVA BURCU:

Yeni bir ilişkinin, kadersel yakınlaşmanın güçlü etkisi sizleri geleceğinizde özlem duyduğunuz aileye kavuşturacaktır. 11 Mart Perşembe günü Balık burcunda güneş ve Neptün kavuşum açısına sahip olarak kişisel farkındalığınızda uyanış yaşamanıza yol açacaktır. Bilinç düzeyiniz de artış olurken aydınlanmanız hayatınızın karanlık yönlerini fark etmenizi sağlayacaktır. 13 Mart Balık yeniayı finansal ve kişisel kaynaklarınızı yeniden değerlendirmek isteyebileceğiniz yenilikle sizlere etki edecektir.

BALIK BURCU:

Haftaya ikizler burcunda hareket eden kuzey ay düğümü ile ruh eşini, ruhsal olarak bağ kurmayı temsil eden psych asteroidinin kavuşumu ile başlıyorsunuz. Ailenizde bağ kurduğunuz kişi veya kişiler ile, aile olarak gördüğünüz dostlarınız arasında ileriye dönük yeni birliktelikler yaşayabilirsiniz. Ortak olarak alacağınız kararlarda daha sağlam sonuçlar çıkması muhtemeldir. 11 Mart Perşembe günü burcunuzda Güneş ve Neptün arasında kavuşum açısı kesinlik kazanacaktır.