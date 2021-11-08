Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Kasım Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Mars Satürn Karesi

Merkür Mars Kavuşumu

Merkür Uranüs Karşıtlığı,

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Ay’ın Oğlak burcundaki seyriyle başladığımız bu hafta en önemli konunuz iş hayatınız ve yeni planlarınız olacaktır. 2021 yılının başında yaşadığımız Mars Satürn Karesini bu kez Mars’ın Akrep burcundaki seyriyle deneyimliyoruz. Kazanç sisteminizi yeniden yapılandırmanız, yeni bir ideal kazanmanız gerektiği gerçeğine artık bir adım daha yakınsınız. Yeteri kadar sağlam ve güçlü bir plan yapabilmek bu hafta sizin en önemli gündeminiz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, hafta boyunca sizin için en önemli konu, ilişkileriniz olacaktır. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi, ilişkiler ve ekonomik gelirler konusunda, yurtdışıyla ilgili gelişmeler ve kendinizi ifade edeceğiniz alanlarla ilgili size bazı şanslar tanıyabilir. Yaşantınızın bundan sonraki kısmını etkileyecek önemli diyaloglar gerçekleşebileceği gibi yeni ve çarpıcı gelişmeler söz konusu olabilir.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Kova burcundaki Jüpiter’in destekleriyle günlük yaşantınız ve kendinize yapacağınız yatırımlarla ilgili birtakım iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim almak istediğiniz konular ya da mevcutta devam eden bir eğitim süreciniz varsa, işlerin yolunda gitmediğini düşündüğünüz anda önemli fırsatlar kapınızı çalabilir. Sonuçlar beklentilerinizi destekleyebilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, haftaya Ay’ın Oğlak burcundaki seyriyle başlıyorsunuz. İlişkilerinizde duygusallığa yer vermek ve mantığınızla hareket etmek arasında ikilemde kalabilirsiniz. Partnerinizle paylaşımlarınız daha ciddi konular ve adımlar üzerine gerçekleşebilir. Venüs’ün de Oğlak burcunda yer alması, bu konuda şanslı ve mutlu günler yaşayacağınızın işareti olabilir.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 10 Kasım’da hem Ayın Kova burcunda oluşu hem de Merkür/Satürn arasındaki kare açının etkisiyle, sonrasında pişman olacağınız sözler söyleyebilirsiniz. Sabırlı olmalı, düşünmeden söz söylemek ve hareket etmek konusunda kendinizi dizginlemelisiniz. Olaylara sadece kendi gerçekliğinden bakmak belki gerilim yaşamanıza neden olabilir. Mantığınızla hareket ettiğinizde, bazı şeylerin neden olmadığını daha iyi anlayabilirsiniz. Kendinizi bu düşünce ile beslemelisiniz. Tevekkül içinde olun.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Ayın Oğlak burcunda olacağı 8 Kasım ve devamındaki günlerde, kendinizi daha rahat, zihninizi daha odaklanmış olarak hissedebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirmek, hayattan keyif almak ve varsa çocuklarınızın gelişimine katkı sunacak işler yapmak en önemli gündeminiz olabilir. Ekonomik anlamda daha rahat hareket edeceğiniz, borçlarınızı kapatırken farklı kazançlar da sağlayacağınız imkanlar da karşınıza çıkabilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak burcuna geçerek aile hayatınız ve buradan alacağınız desteklerle sizi mental olarak rahatlatıyor. Maddi ve manevi anlamda refah düzeyinizi yükseltecek, kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz değişim kararları alabilirsiniz. Evinizle ilgilenebilir, ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. İlişkilerinizi resmiyete taşımak isteyebilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, burcunuzda ilerleyen Merkür ve Mars’ın önemli etkileri bu haftayı sizin için oldukça farklı kılıyor. Bu iki gezegenin kavuşumunun karşısında Uranüs’ün de yer alması uzun süren sessizliği ani bir çıkışla bozabilir. İlişki ve ortaklıklarınızla ilgili sürpriz kararlar alabilir, beklenmedik gelişmelerin ve diyalogların ortasında kalabilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Oğlak burcundaki Ay parasal konularda daha dikkatli ve kuralcı bir yaklaşım sergilemenizi sağlayabilir. Kolay kazanılmayanın kolay kaybedilmemesi gerektiğini daha iyi anlıyorsunuz. Harcamalarınızın sizi ve işlerinizi ileriye götürecek yönde olmasına özen gösterebilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, burcunuzda ilerleyen Venüs’ün etkisiyle hafta itibariyle kendinizle daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz. Giyim tarzınızla ilgili bazı değişiklikler yapabilir, kendinizi göstereceğiniz ortamlara dahil olabilirsiniz. İlgiyi üzerinizde toplamak sosyal ve duygusal ilişkiler açısından güzel bir dönemin kapısını açacaktır.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, burcunuzdaki Satürn’ün Mars ve Merkür ile sert bir görünümde olması, 10 Kasım’da Ay’ın da burcunuza geçmesi sizi duygusal olarak yıpratabilir. Hevesinizi yitirdiğinizi ve yaşamış olmak için yaşayacağınızı bile düşünebilirsiniz. Bu karamsarlık ve öfke hali, ağzınızdan istemediğiniz kelimelerin çıkmasına neden olabilir. Bunun geçici bir etki olduğunu hatrınızda tutarsanız, süreci sakin ve makul bir şekilde atlatabilirsiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Akrep burcundaki Merkür ve Mars’ın kavuşumu sizi su grubunun en şanslısı haline getirebilir. Becerilerinizi, bugüne kadar olan birikiminizi ortaya koymak ve bundan bir şeyler elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Sosyal mecralarda yapacağınız işler, bu sayede kuracağınız ilişkiler gündeminizde yer tutabilir.