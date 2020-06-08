Haftalık Burç Yorumları: 8-14 Haziran Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar; haftaya kendini farklı hissederek başlıyor olabilirsin. Tam olarak neden olduğundan emin değilsin. Rahatlamaya çalış ve çatışmadan kaçının. Gerilim geçecek. Şu an düşündüğün ya da korktuğun şeyler gerçeklik teşkil etmiyor. Bir seyahatteysen ya da kafanı alıp bir yerlere gitmek istemen pek mümkündür. Şu an kariyerinle ilgili hedeflerini düşünmeli ve ne istediğine tam olarak karar vermelisiniz. Yakın çevren ya da zamanında dost bildiğin kişilerle ilgili yaşadığın gerginlikler hala aklını kurcalıyor olabilir. Geçmişe sünger çek ve artık yeni olana kucak aç. Çok emek vermene rağmen birileri hayatından gitmeyi istiyorsa onlar bir kayıp değildir. Onlar size yük olan insanlardır.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar; haftaya ilişkilerinizle ilgili bazı hak arayışları içinde başlıyor olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili süreçleriniz varsa ön planda olabilir. Eğer evliyseniz bir yol ayrımına gitme kararı alabilirsiniz. Özellikle Salı-çarşamba günleri kariyeriniz daha fazla önem kazanabilir. İş hayatınızda itibarınızı daha güçlendirmek istediğiniz ve kendinizi yeniden yapılandırmak istediğiniz bazı konular söz konusu olabilir. Yeni bir projeye başlamak ya da sosyal medya alanında yeni bir işe geçiş yapmanız söz konusu olabilir. Dostluk ilişkilerinizde ya da arkadaşlarınızla ilgili bazı şaşırtıcı haberler duyabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler; haftaya devlet ile ilgili işleriniz ya da hukuksal konularınız varsa buralarda hak arama konularıyla başlayabilirsiniz. Aradığınız hakkın gerçekten sahibi olduğuna inanıyorsanız savaşın ama emin değilseniz kendinizi gereğinden fazla yormayın. Araç alım satım gibi konular ya da aileden birilerinin kredi başvuru yapması gibi konuları bu hafta gündeminize gelebilir. İlişkilerde kendinizi boşvermiş veya kırgın hissediyor olabilirsiniz. İnsanları eleştirmekten ya da değer sorgulamaktan bu hafta vazgeçin. Kırgınlıklarınız ya da anlatamadıklarınızın size kalıyor olması sizi daha fazla umutsuzlaştırıyor olabilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, bu hafta gündeme hareketli ve hızlı başlıyorsunuz. İş hayatınızdaki hızlı değişimler sizleri şaşırtıyor olabilir. Aynı zamanda ilişkilerinizde kazanılan belirginlikler sizleri daha huzurlu kılacaktır. Bu hafta adım adım 21 hazirandaki yaşanacak yengeç burcundaki güneş tutulmasına doğru ilerliyorsunuz. Özellikle ilişkileriniz ya da ortaklıklarınızda hukuksal süreçleriniz varsa bu hafta bunlarla ilgili bazı haberler sizlerin önünüze gelebilir. İlişkilerinizde kendinizi bir çıkmazda hissediyorsanız artık konuşmanız gereken konular olabilir. Kendinizi daha fazla cesaretlendirmeli ve kırgınlıklarınızı biraz daha sonlandırmalısınız. Özellikle arkadaşlarınızla ilgili geçmişte çözemediğiniz sorunlarınızı büyütmemeli ve bunu içsel bir kavga haline getirmemelisiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar; yeni bir haftaya başladığınız bugün her şeyi artık rayına oturtmuş olmaktan mutluluk duyacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir hafta olacaktır. Yine belirsizlikler olsa da sizler bunları tolere edebilecek ve kararlarınızı en güçlü şekilde ortaya koyacağınız bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu noktaya kadar gelmek sizler için hiç kolay olmadı. Bir sürü emek ve çabalar sonucunda artık hayatınızın gayesini ve yaşam şeklinizi belirlemiş bulunmaktasınız. İşler bu noktaya kadar gelmişken yeni bir şeyler yapma konusunda kendinizi bu hafta oldukça istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Birilerine kızgın ya da kırgın olabilirsiniz. Bunu çok fazla büyütmemelisiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar; haftaya iş hayatınızda bazı değişimlerle başlıyor olabilirsiniz. İş yerinizdeki değişimler ya da anlık bazı konularda vereceğiniz kararlar söz konusu olabilir. Haftaya birçok planın içinde kaybolarak başlamak sizlere kendinizi yorgun hissettirebilir. İlişkilerinizde özellikle Salı-Çarşamba gibi birine sinirlenebilir ya da hakkınızı aramak durumunda kalabilirsiniz. Finansal konularda paranızın riskte olduğu bir durum varsa buna dikkat edin.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, Bu hafta mücadele etmeniz gereken konular arasında çalışma hayatında eskiden birikmiş olan sorumlulukların yerine getirilmesi, çocuklarınızla ilgili yeni kararlar alma ve uygulama, fikirlerine önem verdiğiniz kimselerle görüşüp yeni bir yol haritası çizme ve partnerle birlikte karar alma sürecinde fikir ayrılıkları yaşama gibi konular söz konusu olacaktır. Çalışma ortamında ise geçmişten kalan bazı yüklerin zamanında yapılamamış olması sizleri yoğun bir sorumlulukla baş başa bırakabilir. Ailevi ilişkilerde ise partnerle belli bir karar almaları gereken konularda fikir ayrılığı yaşanabilir. Bu tür durumlara karşı daha sağduyulu olmalısınız.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler; yeni bir haftaya başladığımız bugünün sizlere bolca cesaret ve özgüven getirmesini diliyor istedikleriniz konusunda hayallerinize kavuşmanızı diliyoruz. Bu hafta ilgilenmeniz gereken konular arasında geçmişten kalan ve çözülememiş bazı konular, aşk ilişkilerinde kararsızlık ve yeni bir aşka yelken açma, aile ve özel ilişkiler konusunda karar verememe ve sosyal çevre ilişkilerinde dengelerin değişmesi gibi konular yer almaktadır. Her şeyden önce bu hafta duygusal konularda kararsız kalacağınız ve belli bir karar vermekten çekinmeniz mümkün olabilir. Özel ilişkilerden yana beraber olduğunuz kişiden istediğiniz ilgiyi göremeyebilir ve aradığınız sevgiyi başka yerlerde arayabilirsiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, yepyeni bir haftaya başladığımız bugün de her şeyin istediğiniz yönde ilerlemesini diliyor ve gelecekle ilgili kaygılarınızın sona ermesini umut ediyoruz. Bu haftaki öncelikli konularınız arasında sosyal çevre ilişkileri, iş hayatında yepyeni bir fırsat, arkadaşlık ilişkilerinizdeki dengelerin değişmesi, ailevi yaşantınızda bazı fikir alışverişleri olabileceği gözüküyor. Haftaya başlarken ikili ilişkilerde biraz gerginliğin ve yanlış anlaşılmanın olabileceği yönünde etkiler mevcut. Daha sakin ve ılımlı davranarak olaylara dışarıdan bakan bir kişi gibi gözükmeye çalışırsanız iyi olabilir.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar; haftaya başladığımız bugünün sizlere bol şans ve mutluluk getirmesini ve hayallerinize kavuşmanızı diliyoruz. Bu haftaki öncelikli konularınız arasında aile ve kariyer yaşamınızda büyük değişimlerin olabileceği, iş hayatında değişiklik yapma arzusu, ailenizle ilgili verilen ortak kararlar ve partnerinizin desteğini sağlama gibi konular olabilir. Her şeyden önce yaşamınızda bazı şeylerin canınızı sıktığını ve artık değiştirmeye gereksinim duyduğunuzu hissediyorsanız bunun için biraz daha atılımcı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yaşamda kazanmanın ve kaybetmenin iç içe olduğu hiçbir risk almadan değişimin gerçekleşmeyeceği ve kendimize güvenemediğimiz sürece hayatımızın hep rutin ilerleyeceği herkes için kaçınılmaz bir gerçektir.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar; yeni bir haftaya girdiğimiz bugünün sizleri özlemini çektiğiniz her konuda sevindirmesini diliyor beklentilerinizin gerçekleşmesi için daha azimli olmanızı istiyoruz. Bu hafta ki konular arasında geçmişe dayalı konular, yatırım planları, çalışma ortamında bir gerçekle yüz yüze gelme ve kendi içinize yönelme gibi konular gelmektedir. Bu hafta özellikle yatırım konularında kararsız kalabileceğiniz ve gelecekle ilgili birtakım düşüncelerinizi askıya alabileceğiniz gözükmektedir. Geçmişte yaşadığınız olayları ise unutmakta zorluk çekiyor ve hâlâ kırgınlık yaşadığınızı hissediyorsanız artık bunlardan kurtulmanın zamanı geldiğini sizlere söylüyoruz. Yaşam başlı başına bir tecrübedir. Önümüze çıkan her şey bizim bir kademe atlamamız içindir.

BALIK BURCU

Sevgili balıklar, yepyeni bir haftaya girdiğimiz bugünün sizlere bol şans getirmesini diliyor ve bu haftaki öncelikli konularınızın aile ve ev yaşantınız, kariyerinize ilgili değişimler, çalışma ortamında bir takım yeni sorumluluklar gibi konuların sizleri meşgul edeceğini belirtiyoruz. Aile ve ev ortamında bazı ufak tefek değişiklikler yapmak ve yaşam alanınızı daha da güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Gelecekle ilgili kariyer beklentinizde ise kulağınıza çalınan bazı bilgiler doğrultusunda kendinize yeni bir yön belirlemek isteyebilirsiniz. Özellikle hafta ortasından itibaren bu konu ile ilgili fikirlerinizi değiştiğini siz de görebilirsiniz. Çalışma ortamında ise sizlere yeni sorumluluklar verilebilir ve bu sorumlulukları daha kısa bir sürede bitirmeniz istenebilir.