×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MODA GÜZELLİK VE BAKIM SAĞLIKLI YAŞAM AŞK İLİŞKİLER EĞLENCE YAZARLAR ASTROLOJİ
HABERLERMahmure HaberleriAstroloji HaberleriAstro Gündem Haberleri

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 8 - 14 ARALIK 2025 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Güncelleme Tarihi:

#Haftalık Burç Yorumları#Burç Yorumları#Burç
HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 8 - 14 ARALIK 2025 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 09:38

Haftalık burç yorumları 8 - 14 Aralık 2025 Aygül Aydın yorumlarıyla paylaşıldı. Yeni haftada aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumları 8 - 14 Aralık 2025 ile okurlarına önemli bilgiler verdi. Peki, bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları 8 - 14 Aralık 2025

Haberin Devamı

Haftanın Gündemi

10 Aralık saat 15.23’de Neptün, Balık burcunda ileri hareketine geçiyor. Duyarlılık, hayal gücü ve ruhsal berraklık devreye giriyor. Bu dönem, ruhsal derinlik ve içsel farkındalık açısından önemli olabilir. Kendini hatırlamak, hayatını fark etmek ve günlük rutinlerden kopmadan içsel dengeyi bulmak gerekiyor. 2024’ün ilk 6 ayı, derinlik kazanmak ve içsel zenginliği aramak için fırsatlar sunabilir. Hırslarını dengeleyerek daha bilinçli adımlar atman öneriliyor.

12 Aralık saat 01:40'da Merkür, Yay burcuna giriyor. Zihinleri genişleten bir dönem başlıyor. Yeni ufuklar keşfetmek, olayların arkasındaki anlamı ve büyük resmi görmek isteyebilirsin. Ancak, bu süreçte açık sözlülükle kırıcı olma arasındaki ince çizgiye dikkat etmelisin. İyi amaçlar ve neşeli insanlar biriktirmek, bu dönemin keyifli ve verimli geçmesine katkı sağlayacaktır.

Koç

Haberin Devamı

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, haftaya oldukça yüksek bir enerjiyle, aşk hayatınıza ve kişisel keyiflerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü sahne sizin; yaratıcılığınız yüksek ve dikkat çekiyorsunuz.

Gözden Kaçmasın

Koç Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Koç Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, haftaya eviniz ve ailenizle ilgilenerek, biraz daha güvenli alanınızda kalarak başlıyorsunuz. Ancak bu sakinlik hafta ortasında yerini hareketli ve biraz da gergin bir ilişki trafiğine bırakacak.

Gözden Kaçmasın

Boğa Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Boğa Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

İkizler

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, haftaya yoğun bir iletişim trafiği, kısa seyahatler ve bitmek bilmeyen telefon görüşmeleriyle başlıyorsunuz. Zihniniz çok hızlı ama hafta ortasında bu hız bir "elektrik çarpmasına" dönüşebilir. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile yapacağı karşıt açı, iş hayatınızda, ofis ortamınızda veya sağlığınızla ilgili konularda ani ve beklenmedik gelişmelere neden olabilir.

Gözden Kaçmasın

İkizler Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
İkizler Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, haftaya finansal konulara odaklanarak, gelir-gider dengesini kurmaya çalışarak başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü kendinizi değerli hissetmek isteyeceksiniz. Ancak hafta ortasında, aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda ani bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.

Gözden Kaçmasın

Yengeç Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Yengeç Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Aslan

Haberin Devamı

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, haftaya Ay’ın sizin burcunuzdaki seyahatiyle, özgüvenli, enerjik ve lider ruhlu başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü her girdiğiniz ortamda parlayacaksınız. Ancak hafta ortasında, ev ve kariyer aksında "yıldırım düşmesi" gibi ani bir gelişme yaşanabilir.

Gözden Kaçmasın

Aslan Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Aslan Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, haftaya biraz içe dönük, pillerinizi şarj ederek başlasanız da Salı gününden itibaren Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle kontrolü elinize alıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile yapacağı karşıt açı, yakın çevrenizden, kardeşlerinizden veya komşularınızdan gelecek şok edici haberlere işaret ediyor.

Gözden Kaçmasın

Başak Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Başak Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Terazi

Haberin Devamı

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ve gelecek planlarınızla ilgilenerek enerjik bir giriş yapıyorsunuz. Ancak hafta ortasında finansal konularda ani bir sarsıntı yaşayabilirsiniz.

Gözden Kaçmasın

Terazi Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Terazi Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, haftaya kariyerinize ve toplumsal statünüze odaklanarak, hırslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, burcunuzdaki Merkür’ün Uranüs ile yapacağı karşıt açı, ikili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda "elektriklenmeye" neden olabilir.

Gözden Kaçmasın

Akrep Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Akrep Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, haftaya uzaklar, seyahatler ve eğitim konularıyla, vizyonunuz geniş bir şekilde başlıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, iş hayatınızda veya günlük rutinlerinizde ani bir kaos yaşanabilir.

Gözden Kaçmasın

Yay Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Yay Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Oğlak

Haberin Devamı

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, haftaya finansal krizleri yöneterek, biraz da endişeli başlayabilirsiniz ancak Salı gününden itibaren ufkunuz genişliyor. Hafta ortasında, sosyal çevrenizden veya arkadaşlarınızdan gelecek ani bir haber sizi şaşırtabilir.

Gözden Kaçmasın

Oğlak Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Oğlak Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, haftaya ikili ilişkilerinize ve eşinizle olan dengelere odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü ortaklıklar için verimli olabilir. Ancak hafta ortasında, yönetici gezegeniniz Uranüs’ün Merkür ile yapacağı karşıt açı, ev ve kariyer aksında "deprem" etkisi yaratabilir. 

Gözden Kaçmasın

Kova Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BURÇ YORUMU
Kova Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, haftaya iş hayatınızdaki sorumluluklar, sağlık rutinleri ve günlük koşturmacalarla başlıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, yakın çevrenizden alacağınız ani haberler veya beklenmedik bir seyahat planı gündeminizi değiştirebilir.

Gözden Kaçmasın

Balık Burcu - Haftalık
#ASTROLOJİ#BALIK
Balık Burcu - HaftalıkHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haftalık Burç Yorumları#Burç Yorumları#Burç

BAKMADAN GEÇME!