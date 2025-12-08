HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 8 - 14 ARALIK 2025 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haberin Devamı

Haftanın Gündemi

10 Aralık saat 15.23’de Neptün, Balık burcunda ileri hareketine geçiyor. Duyarlılık, hayal gücü ve ruhsal berraklık devreye giriyor. Bu dönem, ruhsal derinlik ve içsel farkındalık açısından önemli olabilir. Kendini hatırlamak, hayatını fark etmek ve günlük rutinlerden kopmadan içsel dengeyi bulmak gerekiyor. 2024’ün ilk 6 ayı, derinlik kazanmak ve içsel zenginliği aramak için fırsatlar sunabilir. Hırslarını dengeleyerek daha bilinçli adımlar atman öneriliyor.

12 Aralık saat 01:40'da Merkür, Yay burcuna giriyor. Zihinleri genişleten bir dönem başlıyor. Yeni ufuklar keşfetmek, olayların arkasındaki anlamı ve büyük resmi görmek isteyebilirsin. Ancak, bu süreçte açık sözlülükle kırıcı olma arasındaki ince çizgiye dikkat etmelisin. İyi amaçlar ve neşeli insanlar biriktirmek, bu dönemin keyifli ve verimli geçmesine katkı sağlayacaktır.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, haftaya oldukça yüksek bir enerjiyle, aşk hayatınıza ve kişisel keyiflerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü sahne sizin; yaratıcılığınız yüksek ve dikkat çekiyorsunuz.

Boğa





Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, haftaya eviniz ve ailenizle ilgilenerek, biraz daha güvenli alanınızda kalarak başlıyorsunuz. Ancak bu sakinlik hafta ortasında yerini hareketli ve biraz da gergin bir ilişki trafiğine bırakacak.

İkizler

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, haftaya yoğun bir iletişim trafiği, kısa seyahatler ve bitmek bilmeyen telefon görüşmeleriyle başlıyorsunuz. Zihniniz çok hızlı ama hafta ortasında bu hız bir "elektrik çarpmasına" dönüşebilir. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile yapacağı karşıt açı, iş hayatınızda, ofis ortamınızda veya sağlığınızla ilgili konularda ani ve beklenmedik gelişmelere neden olabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, haftaya finansal konulara odaklanarak, gelir-gider dengesini kurmaya çalışarak başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü kendinizi değerli hissetmek isteyeceksiniz. Ancak hafta ortasında, aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda ani bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, haftaya Ay’ın sizin burcunuzdaki seyahatiyle, özgüvenli, enerjik ve lider ruhlu başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü her girdiğiniz ortamda parlayacaksınız. Ancak hafta ortasında, ev ve kariyer aksında "yıldırım düşmesi" gibi ani bir gelişme yaşanabilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, haftaya biraz içe dönük, pillerinizi şarj ederek başlasanız da Salı gününden itibaren Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle kontrolü elinize alıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile yapacağı karşıt açı, yakın çevrenizden, kardeşlerinizden veya komşularınızdan gelecek şok edici haberlere işaret ediyor.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ve gelecek planlarınızla ilgilenerek enerjik bir giriş yapıyorsunuz. Ancak hafta ortasında finansal konularda ani bir sarsıntı yaşayabilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, haftaya kariyerinize ve toplumsal statünüze odaklanarak, hırslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, burcunuzdaki Merkür’ün Uranüs ile yapacağı karşıt açı, ikili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda "elektriklenmeye" neden olabilir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, haftaya uzaklar, seyahatler ve eğitim konularıyla, vizyonunuz geniş bir şekilde başlıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, iş hayatınızda veya günlük rutinlerinizde ani bir kaos yaşanabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, haftaya finansal krizleri yöneterek, biraz da endişeli başlayabilirsiniz ancak Salı gününden itibaren ufkunuz genişliyor. Hafta ortasında, sosyal çevrenizden veya arkadaşlarınızdan gelecek ani bir haber sizi şaşırtabilir.

Kova





Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, haftaya ikili ilişkilerinize ve eşinizle olan dengelere odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi ve Salı günü ortaklıklar için verimli olabilir. Ancak hafta ortasında, yönetici gezegeniniz Uranüs’ün Merkür ile yapacağı karşıt açı, ev ve kariyer aksında "deprem" etkisi yaratabilir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, haftaya iş hayatınızdaki sorumluluklar, sağlık rutinleri ve günlük koşturmacalarla başlıyorsunuz. Ancak hafta ortasında, yakın çevrenizden alacağınız ani haberler veya beklenmedik bir seyahat planı gündeminizi değiştirebilir.