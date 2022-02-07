Haftalık Burç Yorumları: 7- 13 Şubat 2022 Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

7 Şubat Ay - Uranüs Kavuşumu

10 Şubat Ay - Jüpiter Karesi

11 Şubat Cuma Merkür ve Plüton Oğlak burcunda kavuşuyor

13 Şubat Ay- Venüs&Mars Karşıtlığı

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Ocak ayının sonunda Plüton ile kavuşan Merkür, ileri hareketine başlamasıyla birlikte 11 Şubat’ta Plüton ile Oğlak burcunda bir kez daha kavuşuyor. Son 2-3 hafta içerisinde deneyimlediğiniz, kendi potansiyelinizi ortaya koymak için üzerinizde çalıştığınız konularla ilgili sonuçlar elde edebilirsiniz. Terfi ve maddi kazanımlar konusunda haberler yüzünüzü güldürebilir.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yeni haftaya Ay’ın burcunuzda seyretmesiyle başlıyorsunuz. Birtakım sorgulamalar yapabilir, sizin için ya da ilişkileriniz için en iyi olan seçeneği bulmak isteyebilirsiniz. Bu süre zarfında sürprizlere de oldukça açıksınız. Öğreneceğiniz ya da yaşayacağınız bazı gelişmelerle kararlarınızı uygulamaya alabilirsiniz. Yeni haftada Uranüs’ün temaslarını yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Ay’ın İkizler burcunda seyretmesi ve Jüpiter ile kare açısı hafta başında iletişim dilinize önem vermenizi gerektirmektedir. İş hayatınızda ve kariyerinizde iletişim kazalarına dikkat etmelisiniz. Neye önem verdiğiniz ya da neyi savunduğunuz konularla ilgili birtakım değişikliklere gitmeniz gerekebilir. Bildiklerinizin dışında bir şeyler öğrenmenin sizde abartılı bir tepki oluşturmasına izin vermemelisiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, yönetici gezegeniniz Ay’ın Jüpiter ve Venüs ile yapacağı açılar, hafta boyunca dürtüsel hareketlerden kaçınmanız konusunda sizleri uyarıyor. İçinizde biriken düşünceleri dışa vurmak, partneriniz ya da birlikte iş yaptığınız kişilerle ilgili önemli konuşmalar içine girmeden önce iyi düşünmelisiniz. Pişman olacağınız sözler söylemek, iyi fırsatları kaçırmanıza neden olabilir.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Ay-Uranüs kavuşumuyla başlayan haftada kariyerinizle ilgili önemli girişimlerde bulunabilir ya da birtakım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni sorumluluklar elde edebilirsiniz. Tekliflere ve gelişmelere karşı önyargılı yaklaşmamanızda fayda var.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Balık burcundaki Jüpiter ile Ay arasında oluşacak kare açı ev-yuva ve ilişkiler gündeminizde bazı sancılar yaşamanıza neden olabilir. Olumlu ya da olumsuz düşüncelerin baskın ve abartılı olması, işleri sizin planladığınızın dışına çıkarabilir. Kararlarınızın hızlı bir şekilde değişmemesine özen göstermelisiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Teraziler, Merkür ve Plüton’un Oğlak burcundaki kavuşumu size gayrimenkul işlemlerinizle ilgili kesin kararlar aldırabilir. Yaşam alanlarınız konusunda önemli değişikliklere gidiyorsunuz. Ay’ın Boğa burcundaki seyri, doğru seçimler yapmanız konusunda sizleri yönlendirebilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Ay’ın Boğa burcundaki seyri partnerinizle ve ikili ilişkilerinizle aranızda geçecek konuşmalara etki edebilir. Uranüs’ün bu ikiliye eşlik etmesi ne yaşamanız ve nasıl bir ilişkide, ortaklıkta bulunmanız gerektiği konusunda netlik kazanmanızı sağlayacaktır.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, haftaya Ay’ın İkizler burcundaki seyri ve yönetici gezegeniniz Jüpiter ile kare açısı hafta başında sizi ilişkiler konusunda zorlayabilir. Ani karar değişikliklerine, anlık tepkilere karşı dikkatli olmanız partnerinizle aranızdaki hasarı en aza indirecektir. Vaktinizi evde geçirmek, evinizle ilgilenmek zihninizi toplamanıza yardımcı olabilir.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Merkür ve Plüton’un burcunuzdaki kavuşumuyla, hayatınızda dış görünüşünüzden ifade yöntemlerinize kadar birçok konuda değişikliğe gidiyorsunuz. Olmak istediğiniz kişi ile şu an bulunduğunuz nokta arasındaki farklı doğru analiz etmiş olmak hem insan ilişkilerinizle hem de iş hayatınızla iyi bir ivme yakalamanızı sağlayabilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Ay haftaya Boğa burcunda seyrederek başlıyor ve burcunuzdaki Satürn ile kare açı oluşturuyor. Anneniz ya da hayatınızdaki kadın figürleri ile yanlış anlaşılmalar yaşamanıza sebep olabilir. Şüpheci yaklaşımlar yerine birbirinizi anlamaya yönelik çabalar ev içindeki düzeninizi olumlu yönde etkileyecektir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Ay ve Jüpiter’in kare açısı alışveriş konusunda kontrolsüz olmanıza neden olabilir. Evinize alacağınız eşyaların ya da ev almakla ilgili düşüncelerinizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmasına, net kararlar vermeye özen göstermelisiniz. Fedakarlık sınırlarınızı yeniden çiziyorsunuz.