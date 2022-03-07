Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Mart 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

10 Mart Merkür Balık Burcunda

13 Mart Balık Burcunda Güneş Neptün Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, hafta ortasında Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle zamana ihtiyaç duymanızla ilgili düşünceleriniz yoğunlaşabilir. Balık yeni ayında aldığınız kararları uygulamak, bunlarla ilgili fikirler geliştirmek için planlamalar yapabilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 7 Mart’ta Ay ve Uranüs’ün burcunuzdaki kavuşumu size kalıcı ve şaşırtıcı işler yapmanız konusunda destek verebilir. Orjinal fikirlere oldukça açıksınız. Eyleme geçiyor ve söz hakkı sahibi oluyorsunuz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Balık burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Merkür, iş hayatınızda oldukça hızlı bir süreci başlatabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Balık burcundaki Merkür ile burcunuzdaki Ay’ın üçgen açısı, bu hafta her şeyi sizin lehinize çevirebilir. Hislerinizin sizi doğru yönlendirmesiyle, ilişkilerinizle ilgili önemli konuşmalar yapabilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür’ün Balık burcuna geçmesi ve yönetici gezegeniniz Güneş’in Neptün ile kavuşumu, kariyerinizle ilgili önemli kazanımlara dikkat çekiyor.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Yönetici gezegeniniz Merkür Balık burcuna geçmesi, ilişkileriniz ve ortaklıklarınız konusuna dikkat çekiyor. Evlilik ve ortaklıkla ilgili planlamalar, tanışmalar söz konusu olabilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Merkür’ün Balık burcundaki hareketine başlamasıyla birlikte, arkasında durduğunuz tüm kararlarınızın sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Merkür’ün Balık burcuna geçişi, Güneş ve Neptün’ün de buradaki kavuşumu aşk hayatınıza iyileştirici ve tatlı bir rüzgar gibi esebilir. Kendinize ve karşınızdaki insana olan dargınlıklarınıza son veriyorsunuz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte sizi iş hayatınızla bir yükselişe geçebilirsiniz. Emekleriniz karşılığını buluyor ve sonunda hak ettiğiniz noktalara çıkabiliyorsunuz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Merkür’ün Balık burcunda hareket etmeye başlaması, hayatınıza yeni anlaşmaları ve konuşmaları getirebilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Merkür’ün 10 Mart itibariyle Balık burcunda hareket etmesi işlerinizin üzerinize bıraktığı yükü hafifletiyor. Satürn ve Mars’ın burcunuzda kavuşmasından önce mevcut işlerinizi ve ilişkilerinizi dikkatle kontrol etmelisiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Merkür’ün 10 Mart’ta burcunuza geçecek olması, tüm ilgiyi sizin üzerinizde toplayabilir. Fikirlerinizin konuşuluyor, gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni iş imkanları, yeteneklerinizi sergileyeceğiniz yeni ortamlarla tanışabilirsiniz.