Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Mart 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"7-13 Mart 2022 haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 7-13 Mart haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 7-13 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 7-13 Mart 2022 haftalık burç yorumları..."
Haftanın Gündemi
- 10 Mart Merkür Balık Burcunda
- 13 Mart Balık Burcunda Güneş Neptün Kavuşumu
Koç
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, hafta ortasında Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle zamana ihtiyaç duymanızla ilgili düşünceleriniz yoğunlaşabilir. Balık yeni ayında aldığınız kararları uygulamak, bunlarla ilgili fikirler geliştirmek için planlamalar yapabilirsiniz.
Boğa
Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 7 Mart’ta Ay ve Uranüs’ün burcunuzdaki kavuşumu size kalıcı ve şaşırtıcı işler yapmanız konusunda destek verebilir. Orjinal fikirlere oldukça açıksınız. Eyleme geçiyor ve söz hakkı sahibi oluyorsunuz.
İkizler
Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Balık burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Merkür, iş hayatınızda oldukça hızlı bir süreci başlatabilir.
Yengeç
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Balık burcundaki Merkür ile burcunuzdaki Ay’ın üçgen açısı, bu hafta her şeyi sizin lehinize çevirebilir. Hislerinizin sizi doğru yönlendirmesiyle, ilişkilerinizle ilgili önemli konuşmalar yapabilirsiniz.
Aslan
Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür’ün Balık burcuna geçmesi ve yönetici gezegeniniz Güneş’in Neptün ile kavuşumu, kariyerinizle ilgili önemli kazanımlara dikkat çekiyor.
Başak
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Yönetici gezegeniniz Merkür Balık burcuna geçmesi, ilişkileriniz ve ortaklıklarınız konusuna dikkat çekiyor. Evlilik ve ortaklıkla ilgili planlamalar, tanışmalar söz konusu olabilir.
Terazi
Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Merkür’ün Balık burcundaki hareketine başlamasıyla birlikte, arkasında durduğunuz tüm kararlarınızın sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Akrep
Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Merkür’ün Balık burcuna geçişi, Güneş ve Neptün’ün de buradaki kavuşumu aşk hayatınıza iyileştirici ve tatlı bir rüzgar gibi esebilir. Kendinize ve karşınızdaki insana olan dargınlıklarınıza son veriyorsunuz.
Yay
Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte sizi iş hayatınızla bir yükselişe geçebilirsiniz. Emekleriniz karşılığını buluyor ve sonunda hak ettiğiniz noktalara çıkabiliyorsunuz.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Merkür’ün Balık burcunda hareket etmeye başlaması, hayatınıza yeni anlaşmaları ve konuşmaları getirebilir.
Kova
Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Merkür’ün 10 Mart itibariyle Balık burcunda hareket etmesi işlerinizin üzerinize bıraktığı yükü hafifletiyor. Satürn ve Mars’ın burcunuzda kavuşmasından önce mevcut işlerinizi ve ilişkilerinizi dikkatle kontrol etmelisiniz.
Balık
Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Merkür’ün 10 Mart’ta burcunuza geçecek olması, tüm ilgiyi sizin üzerinizde toplayabilir. Fikirlerinizin konuşuluyor, gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni iş imkanları, yeteneklerinizi sergileyeceğiniz yeni ortamlarla tanışabilirsiniz.