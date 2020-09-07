Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Eylül Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Mars gezegeni 9 Eylül son tarihi itibariyle burcunuzda gerilemeye başlayacaktır. Çatışmalar, kavga çıkarmak için manipüle sözcükleri, tartışmalar hepsi sizin üzerinizde olabilir. Ani hareketlerden kaçınarak hataları en aza indirebilirsiniz. Maddi harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kariyer hayatınız büyük gelişmeler içinde olduğunuz bir döneme ilerliyorsunuz.

BOĞA BURCU:

9 Eylül tarihi itibariyle Mars koç burcunda geri hareketine başlayacak, sizlerin içinize kapanmaya, duygusal olarak sıkışıklığa sebep olabilecek bir hafta olabilir. İletişim de hatalı konuşmalar ve davranışlarınız da denge problemleri yaşayabilirsiniz. Sağılığınızı ihmal etmemelisiniz. Durduk yere öfkeli hareketlerden kaçın. Bu hafta kariyer hayatınızdaki önemli bir gelişme sizleri mutlu edebilir.

İKİZLER BURCU:

Geçmiş ilişkilerinizden yeni haberler sizlerin önünüze düşebilir. Aileniz ve kardeşleriniz ile ilgili sorunlar yaşıyor iseniz, aradaki buzları eritmek için güzel adımlar gelebilecek yeni bir dönem olabilir. Sizler de eski konuların üzerine fazla gitmemelisiniz. Kariyer hayatınızda ani bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Gerçekleri iyi gözlemlemeye çalışın.

YENGEÇ BURCU:

9 Eylül koç burcundaki Mars gerilemesi sizlerin kariyer hayatını etkileyecektir. Çalışma hayatınızda sakin kalarak soğukkanlı davranışlar sergilemeye çalışmalısınız. İçinize atmadan geçmiş yükleri de eklemeden hayatınıza devam etmelisiniz. Emeklerinizin karşılığınız maddi olarak sizler talep etmekten çekiniyor olabilirsiniz. Fakat sistem sizlere karşılığı verecektir.

ASLAN BURCU:

Ortaklı işleriniz de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.9 Eylül Mars gerilemesi ile hayatınızda bazı kararlar alarak köklü değişimlere gidebileceğiniz bir dönem söz konusu olabilir. Şehir değişikliği, kariyer hayatınızda bitişler, evliliğinizdeki düşünceler sizleri yeni bir yola doğru götürüyor olabilir. Kendinize zaman ayırarak sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız. Finansal yatırımlarınızı doğru adımlarla yönettiğiniz de bu hafta çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU:

9 Eylül Mars gerilemesi sizlerin uzun süre problemli olan şeylerin bitişlerini destekliyor. Acele kararlar almadan istişare ile kararlar almanız sizlerin yararına olacaktır. Finansal gelirleriniz ve yatırım kaynaklarınız ile ilgili beklenmedik değişiklikler olabilir. Hazırlıklı olmanız sizleri bir adım önde karşılamanıza olanak sağlar. İlişkilerinizde kendinizi dengede tutmaya odaklanmalısınız.

TERAZİ BURCU:

Hatasız kul olmadığını unutmamalısınız. Finansal gelirlerinizi dikkatle takip etmelisiniz. Yeni eğitim hayatınız başarı ile geçmesi dileğiyle, sizler emek verdikçe karşılığını alacağınız bir hafta içerisinde bulunuyorsunuz. 9 Eylül Mars gerilemesi sizleri ortaklı işlerinizde tekrar düşünmeye itebilir. Eşinize karşı ve ikili ilişkilerinizde sakin kalmaya odaklanmalısınız.

AKREP BURCU:

Ortaklı konular da titizlikle karar almanız sizleri hatalı davranışlardan alıkoyacaktır. 9 Eylül Mars gerilemesi çalışma ortamında gerginliklere sebep olabilir. Olayları büyütmeden sakin kalmaya odaklanmalısınız. Pire için yorgan yakmayı aklınızdan çıkarmalısınız. Sağlık kontrollerinizi aksatmadan kendinize değer vermelisiniz.

YAY BURCU:

Ortam ve şartlara göre hareket etmek sizleri bulunduğunuz ortama uyumlu hale getirebilir. Arkadaşlarınızla sosyal aktivitelerinizde iletişiminiz oldukça yüksek olabilir. Organizasyonların istenilen kişisi olarak bu hafta da sizleri oldukça yoğun bir program bekliyor olacaktır. 9 Eylül Mars gerilemesi ilişkilerinizi zorlayabilir. Geçici süreci sakinlikle ve olgunlukla karşılamalısınız. Çocuklarınıza zaman ayırmak sizlere iyi gelecektir

OĞLAK BURCU:

Yeni bir aşk başlangıcı ile hafta size sürprizlerini sunabilir. 9 Eylül Mars gerilemesi ailenizle aranızın açılmasına neden olabilir. Telafi etmek sizin çabanıza bağlı olacaktır. Empati ve sakinlikle ailenizi önemsediğinizi göstermelisiniz. Çalışma ortamınızda iletişiminizi dengede tutmaya çalışmalısınız. Ekip ile hareket ettikçe yükleriniz hafifleyecektir.

KOVA BURCU:

Gizli olaylar açığa çıktıkça kendinizi kandırılmış hissedebilirsiniz. Siz kendinizle yarıştıkça insanların kıskançlıkları devam edecektir. Önemsemeden yolunuza devam etmelisiniz. 9 Eylül Mars gerilemesi iletişimsel problemlere neden olabilir. Yalnızlık her zamanki gibi sizlere iyi gelecektir. Yeni bir ilişkiye doğru yelken açabilirsiniz.

BALIK BURCU:

9 Eylül Mars gerilemesi sizlerin kendi değerinizi de sorgulatabilir. Kendinize olan güveninizi kaybetmemelisiniz. Ekonomik olarak aşırı harcamalara müsaade etmemelisiniz. Sosyal çevrenizde herkese iyi davranmak zorunda değilsiniz. Değer verene değer vermek sizleri oldukça rahatlatacaktır. Kariyer hayatınız geçmiş konularla hareketlilik kazanabilir. İş hayatınızda önemli bir görev üstlenebilirsiniz.