Haftalık Burç Yorumları: 7-13 Aralık Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya Güneş ve Neptün arasında kesinleşecek olan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Yabancısı olduğunuz bir çevrede hakkınızda konuşulan gizli saklı bazı konuların gün yüzüne çıkmasına şahit olabilirsiniz. Bu süreçte size bazı konuşma ve bilgileri aktaracak kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Ancak burada kendi deneyimlerinize ve fikirlerinize göre hareket etmek sizi daha karmaşık konularla yüz yüze gelmekten uzak tutacaktır. 11 Aralık Cuma günü Yay burcundaki Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumuyla toplum önünde konuşmak ya da bir farkındalık oluşturmak için harekete geçebilirsiniz. Toplumsal bilinç ve yaşam hakkındaki görüşlerinizi rahatlıkla ifade edebilir, bu konuda bir farkındalık oluşturmak için ilham olabilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Haftaya Güneş ve Neptün arasında gerçekleşecek olan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Bu kare açı, ilerlediğiniz yolda önünüze sis perdesi çekebilir. Arkadaşlarınız ve içinde bulunduğunuz bazı durumlarla ilgili endişeleriniz söz konusu olabilir. Vereceğiniz mücadelenizde aceleci olmamak ve bunun geçici olduğunu bilmek, önünüzü net görmeniz konusunda kurtarıcınız olacaktır.

İKİZLER BURCU:

Haftaya Yay burcunda hareket eden Güneş ile Balık burcunda hareket eden Neptün arasında kesinleşecek kare açının etkileri ile başlıyorsunuz. İkili ilişkileriniz ve toplum önündeki hareketlerinizle ilgili yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Ortaklarınız ile iletişiminiz güçlenmesiyle, iyi niyetli olmayan kişilerin size karşı düşmanlık duygusu beslemesi söz konusu olabilir. Farkında olmayabilirsiniz, bu yüzden birlikte yol aldığınız insanlara ve çevrenize karşı daha dikkatli yaklaşımlarda bulunmalısınız.

YENGEÇ BURCU:

Çalışma alanınızda abartılı davranışlar sergileyebileceğiniz bir hafta olabilir. Ama Yay burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Mars arasındaki gerçekleşen uyumlu açı, öfkenizi kontrol etmekte ve daha neşeli bir ortam içinde kendinize ifade etmenize yardımcı olacaktır. 11 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu, geçmişte birlikte iş yaptığınız kişilerle sizi yeniden buluşturabilir. Çoğunlukla evde vakit geçirilen şu günlerde, kendinize ve işinize iyi gelecek fikirler üzerinde çalışabilirsiniz.

ASLAN BURCU:

Haftaya Yay burcundaki Güneş ile Balık burcundaki Neptün arasında gerçekleşen açının etkileri ile başlıyorsunuz. Bitmesine izin vermediğiniz için ilişkinize dair gerçekleri göremiyor olabilirsiniz. Bu sis perdesini dağıtmak ve önünüzü açmak için hayal ve gerçek muhasebesi yapmalısınız. Topluma hitap eden bir kişi iseniz Koç burcundaki Mars’ın öfkenizi arttırabileceğini ve bunu sizi takip eden, destekleyen kişilere yansıtmanın işinize zarar vereceğini unutmamalısınız.

BAŞAK BURCU:

Haftaya Güneş ile Neptün arasında kesinleşecek kare açının etkileri ile başlıyorsunuz. Aile kurma isteğinizi destekleyecek gelişmelerin olmaması ilişkinizle ilgili eksik ve özlem dolu hissettirebilir. Kendinizi bu düşünceye hapsetmemeli ve isteklerinizi partnerinizle beraber atacağınız somut adımlara dönüştürmelisiniz. Bunu sağlamanın yolunun içinde bulunduğunuz durumun farkında olmak olduğunu unutmayın. 11 Aralık Cuma günü Yay burcundaki Güneş Güney Ay Düğümü kavuşumu, aile ve kökleriniz ile bağlantınızı hatırlatmak istiyor olabilir.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Koç burcunda seyrine devam eden Mars’ın etkileri ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde sinir ve öfke konusunda öne atılma arzusuyla kırıcı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu etkiye izin vermemeli ve hem kendinizi hem de karşınızdaki insanları düşünerek sevgi ve nezaketinizle adım atıyor olmalısınız. Güneş ve Neptün arasında kesinleşecek açı, iş ortamınızda yanılgıya açık bir durumda olmanıza sebebiyet verebilir. Konuşmalarınıza ve işlerinizi yaparken izlediğiniz stratejilere biraz daha özen göstererek ve aceleci tavırlardan kaçınarak bu durumun etkisini en aza indirebilirsiniz.

AKREP BURCU:

Haftaya Yay burcundaki Güneş ile Balık burcundaki Neptün arasında gerçekleşen kare açının etkileri ile başlıyorsunuz. Kendinizden şüphe duymayın. Bu süreçte yeteneklerinizi, yaratıcılık sezgilerinizin körelmesine müsaade etmeden olaya müdahil olmalısınız. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Koç burcundaki hareketi günlük hayatınızı zorlaştıracak etkiler bırakabilir. Bu gücü tüm işlerinizi tamamlamak ve sağlığınız için biraz spor yapmak için kullanabilirsiniz. Finansal konularınızda abartıya kaçmadan umutlu bekleyişinizi sürdürmeniz doğru olacaktır.

YAY BURCU:

Haftaya burcunuzda hareket eden gezegenlerin yoğun etkileriyle başlıyorsunuz. Güneş ve Neptün arasındaki kare açı, var oluşunuz ve hayatta kim olduğunuz konularında sizi yanılgıya düşürecek konuları önünüze serebilir. Her zaman koruduğunuz iyimserliğinizden ve Güneş’ten destek alarak bu yanılgılara düşmekten kurtulabilirsiniz. Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu geçmiş farkındalıklarınızı yeniden hatırlatarak doğru yanlış muhasebesine girmenizi gerektiren bir ruh hali oluşturabilir. Bu farkındalıkların hayatınızdaki yerini iyi düşünerek ihtiyacınız olan dengeyi ve düzeni daha iyi sağlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Güneş ile Neptün arasında kesinleşen açının hayatınıza yansımaları ile başlıyorsunuz. Sırlarınızı paylaştığınız arkadaşlarınızın bunları taşımayarak sizi hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünebilirsiniz. İletişiminizdeki yanılgıların nedenini kendinizde aramak yerine yakın çevrenizde arayabilirsiniz. Bunun yerine bundan sonraki süreçte kime iki kere güvenmeniz gerektiğini iyi düşünmeli ve arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınızı sonrasında pişman olmayacağınız bir dozda yapmalısınız.

KOVA BURCU:

Haftaya Yay burcunda seyrini sürdüren Güneş ile Balık burcundaki Neptün arasındaki kare açının gerilimli etkileri ile başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizde ve iş hayatınızda yüzünüze gülerek ama arka planda farklı davranış sergileyen kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Cuma günü kesinleşecek olan Güneş ve Güney Ay düğümü kavuşumu ile parçası olduğunuz sistem içerisinde geçmiş kişiler veya konuların tekrar gündeminize yer edinmesiyle karşılaşabilirsiniz. Mars’ın Koç burcunda seyrine devam etmesi iletişiminizde öfkenin yerini koruyor olabilir.

BALIK BURCU:

Haftaya burcunuzda hareket eden Neptün ile Yay burcundaki Güneş arasında kesinleşecek olan açının, yaşamınıza hassas dokunuşları ile başlıyorsunuz. Kariyeriniz ve çalışma ortamınızla ilgili yanılgılara açık olacağınız bir haftadasınız. Size yansıtılan davranışların görünmeyen yönlerini de düşünmeli ve çevrenizdeki insanlara olan yaklaşımlarınızı buna göre değerlendirmelisiniz. 11 Aralık Cuma günü Yay burcundaki Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu, meslek hayatınızda geride kalan dostlukları ve konuları size yeniden hatırlatabilir. İyisiyle kötüsüyle değerlendirerek hem kendinizin hem de eski dostlarınızın iyiliğini düşünerek hareket etmelisiniz.